Yeni nesil BMW 3 Serisi tanıtım öncesinde kamuflajsız görüntülendi

Markanın Neue Klasse tasarım dilini benimseyen yeni sedan elektrikli kardeşi BMW i3 ile belirgin bir tasarım benzerliği sergiliyor. Dış tasarımda gövdeyle bütünleşen kapı kolları, ince stop lambaları ve keskin hatlara sahip arka tampon dikkat çekiyor.
443 beygirlik güç ünitesi
Mevcut M340i'nin yerini alacak M350 xDrive, 3.0 litrelik turbo beslemeli altı silindirli benzinli motorunu koruyacak. Yaklaşık 443 beygir güç üretmesi beklenen model, adaptif amortisörler ve spor diferansiyelle desteklenecek.
Sürücü kabininde de geçmişe kıyasla radikal değişikliklere gidiliyor. Yeni 3 Serisi, i3 ile benzer bir iç mekan anlayışını paylaşırken, BMW'nin simgelerinden biri haline gelen döner iDrive kumandası ve geleneksel fiziksel tuşların büyük bölümü kaldırılıyor. Araç içi kontroller ise büyük ölçüde yeni dijital arayüzlere taşınıyor.