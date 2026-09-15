Yeni nesil BMW 3 Serisi tanıtım öncesinde kamuflajsız görüntülendi

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör BMW'nin popüler premium sedan modeli 3 Serisi, sekizinci nesli (G50) ile kapsamlı bir yenilenme sürecinden geçiyor. Eylül ayı sonunda tanıtılması beklenen model, Münih'teki BMW fabrikasının yakınlarında kamuflajsız olarak objektiflere takıldı.

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Markanın Neue Klasse tasarım dilini benimseyen yeni sedan elektrikli kardeşi BMW i3 ile belirgin bir tasarım benzerliği sergiliyor. Dış tasarımda gövdeyle bütünleşen kapı kolları, ince stop lambaları ve keskin hatlara sahip arka tampon dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Münih sokaklarında yakalanan aracın agresif tampon hatları, dörtlü egzoz çıkışları, sportif jantları ve bagaj kapağındaki küçük spoileriyle yeni BMW 3 Serisi'nin M350 xDrive versiyonu olduğu belirtiliyor. M Sport paketinin standart olarak sunulacağı model daha sportif dış tasarım detaylarıyla standart versiyonlardan ayrılıyor.

Tam Boyutta Gör

443 beygirlik güç ünitesi

Mevcut M340i'nin yerini alacak M350 xDrive, 3.0 litrelik turbo beslemeli altı silindirli benzinli motorunu koruyacak. Yaklaşık 443 beygir güç üretmesi beklenen model, adaptif amortisörler ve spor diferansiyelle desteklenecek.

Sürücü kabininde de geçmişe kıyasla radikal değişikliklere gidiliyor. Yeni 3 Serisi, i3 ile benzer bir iç mekan anlayışını paylaşırken, BMW'nin simgelerinden biri haline gelen döner iDrive kumandası ve geleneksel fiziksel tuşların büyük bölümü kaldırılıyor. Araç içi kontroller ise büyük ölçüde yeni dijital arayüzlere taşınıyor.

Tam Boyutta Gör Üretim tarafında ise önemli bir değişikliğe gidilecek. G50 kodlu içten yanmalı modelin üretimi Münih fabrikasından, 5 Serisi ve 7 Serisi'nin de üretildiği Dingolfing tesisine kaydırılacak. Yeni sekizinci nesil 3 Serisi'nin 2026 yılı içerisinde ilk olarak Avrupa'da, 2027 yılında ise ABD'de satışa sunulması bekleniyor.

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Yeni BMW 3 Serisi tanıtım öncesinde kamuflajsız görüntülendi

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