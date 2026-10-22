Yeni BMW F 450 RR, Mayıs 2027'de Türkiye'de satışa sunulacak

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Tam Boyutta Gör BMW Motorrad, sportif sürüş karakterini dinamik tasarım ve gelişmiş teknolojilerle bir araya getiren yeni BMW F 450 RR’ı tanıttı. A2 ehliyet sınıfına uygun olarak geliştirilen ve başlangıç seviyesindeki motosiklet tutkunları için sportif sürüş dünyasına ideal bir giriş sunan yeni BMW F 450 RR, 2027’nin Mayıs ayında Türkiye’de satışa sunulacak.

420 cc çift silindirli motorla güçlü performans

Yeni BMW F 450 RR, 420 cc hacimli, sıvı soğutmalı, çift silindirli motoruyla 8.750 d/d’de 48 HP güç ve 6.750 d/d’de 43 Nm tork üretiyor. Maksimum torkun yüzde 80’inin 3.000 d/d’den itibaren sunulması, farklı sürüş koşullarında esnek bir güç aktarımına katkı sağlıyor. Euro 5+ emisyon standardını karşılayan modelin açıklanan ortalama yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 3,8 litre.

14 litrelik yakıt deposuyla 350 kilometrenin üzerinde menzil sunması öngörülen BMW F 450 RR, günlük kullanım ile sportif sürüş beklentilerini bir araya getiriyor.

Hassas yol tutuşu ve gelişmiş sürüş destek sistemleri

Tam Boyutta Gör 177 kilogramlık sürüşe hazır ağırlığıyla dikkat çeken BMW F 450 RR, hafifliği ve dengeli şasi yapısıyla çevik bir sürüş karakteri sunmayı hedefliyor. Çelik boru şasi, 43 mm KYB ters teleskopik ön süspansiyon ve alüminyum arka salıncak, yol tutuş ve kontrol özelliklerini destekliyor.

Ön tekerlekte dört pistonlu Brembo monoblok kaliperle birlikte çalışan 310 mm fren diski, arka tekerlekte ise 240 mm fren diski bulunuyor. ABS Pro, Dinamik Fren Kontrolü (DBC), Dinamik Çekiş Kontrolü (DTC) ve Motor Freni Tork Kontrolü (MSR) gibi sürüş destek sistemleri, farklı koşullarda kontrolü destekliyor. Rain, Road ve Race sürüş modları ise sürücülere farklı sürüş karakterleri arasında seçim yapma olanağı sunuyor.

Gelişmiş şanzıman teknolojileri ve ters çevrilebilir vites düzeni

Tam Boyutta Gör Yeni BMW F 450 RR, hem günlük kullanımda konforu hem de pistte yüksek performansı hedefleyen şanzıman teknolojileriyle öne çıkıyor. Opsiyonel olarak sunulan Easy Ride Clutch (ERC) teknolojisi debriyaj kullanımını önemli ölçüde kolaylaştırırken, Shift Assistant Pro özelliği debriyajsız ve akıcı vites geçişleri sağlayarak sportif sürüşü destekliyor. Modelin yarış genlerini pekiştiren pratik ters çevrilebilir vites düzeni (GP Shift) ise sürücülerin vites geçiş yönünü kolayca değiştirmesine olanak tanıyor. Özellikle pist sürüşlerinde ve viraj çıkışlarında daha pratik vites büyütmeyi sağlayan bu donanımlar, seçilen versiyona göre sürücülerle buluşuyor.

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6,5 inç TFT ekran ve bağlantı özellikleri

Modelde yer alan 6,5 inç TFT ekran, sürüş bilgilerine kolay erişim sağlıyor. USB-C bağlantısı, LED aydınlatma ve standart ısıtmalı elcikler de günlük kullanım konforunu destekleyen özellikler arasında yer alıyor. Standart sele yüksekliği 790 mm olarak açıklanıyor.

Üç farklı donanım seçeneği

Tam Boyutta Gör Sürücülerin farklı beklenti ve sürüş tarzlarına yanıt vermek üzere tasarlanan yeni BMW F 450 RR, 3 farklı donanım paketiyle yollara çıkıyor. Giriş seviyesinde Cosmic Black gövde rengiyle sunulan Base versiyonu yer alırken, performans odaklı Sport paketinde Racing Red rengine Shift Assistant Pro ve Sport süspansiyon eşlik ediyor. Modelin en üst seviyesini temsil eden M Sport seçeneği; Snaefell White / M Motorsport renk tasarımı, Riding Modes Pro, Shift Assistant Pro ve Sport süspansiyon donanımlarıyla yarış ruhunu öne çıkarıyor. Sadece M Sport paketi ile alınabilecek olan Innovation Package ise tüm bu donanımlara ek olarak sunulan Easy Ride Clutch (ERC) teknolojisiyle sürüş konforunu ve kontrolünü en üst seviyeye taşıyor.

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Yeni BMW F 450 RR, Mayıs 2027'de Türkiye'de satışa sunulacak

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