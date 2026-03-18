Yeni BMW i3 tanıtıldı: Yepyeni tasarım, 900 km menzil!

BMW'nin elektrikli otomobil serüvenini başlatan i3'ün üzerinden on yılı aşkın zaman geçti. Şimdi ise i3 adı, bambaşka bir kimlikle geri dönüyor. Yeni BMW i3, artık kompakt bir şehir otomobili değil; markanın en önemli modellerinden biri olan BMW 3 Serisi'nin tamamen elektrikli karşılığı olarak konumlanıyor.

Bu model aynı zamanda Çin dışındaki pazarlara sunulan ilk elektrikli 3 Serisi olma özelliğini taşıyor. Tasarımından sürüş karakterine kadar her yönüyle sıfırdan geliştirilen araç, BMW’nin yeni nesil elektrikli vizyonunun en net temsilcilerinden biri.

Yeni BMW i3 neler sunuyor?

Yeni i3, markanın tamamen elektrikli otomobiller için geliştirdiği Neue Klasse mimarisi üzerine inşa ediliyor. Buna karşılık, birkaç ay içinde tanıtılacak içten yanmalı yeni 3 Serisi (G50) ise güncellenmiş CLAR platformunu kullanacak. Her iki modelin tasarım dili büyük ölçüde ortak olsa da altyapı tarafında tamamen farklı bir yaklaşım söz konusu.

Dış tasarımda BMW, geçmiş ile geleceği harmanlayan bir çizgi yakalamaya çalışıyor. Yeni i3, ilk bakışta tanıdık oranlar sunarken detaylarda oldukça fütüristik bir karaktere sahip. 1990'ların E36 neslini hatırlatan keskin hatlar, E46'nın daha yumuşak yüzeyleriyle birleşiyor. Ön bölümde markanın yeni "vizör" yüzü dikkat çekerken, aydınlatma ve ızgara tek parça halinde entegre edilmiş. Bu tasarım dili daha önce iX3'te görülmüş olsa da i3 ile birlikte daha rafine bir hale gelmiş.

Yan profilde sade yüzeyler, gömülü kapı kolları ve belirgin çamurluklar öne çıkıyor. Arka bölümde yatay uzanan stop lambaları, otomobilin genişliğini vurgularken yeni M Le Castellet Mavi rengi de modelin dikkat çeken unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Mevcut 3 serisinden daha uzun, daha geniş ve daha yüksek olan otomobil, aynı zamanda daha uzun aks mesafesiyle daha ferah bir iç mekan sunmayı hedefliyor. Buna rağmen klasik arkadan itişli sedan oranlarını büyük ölçüde koruyor.

İç mekanda da BMW fütüristik tasarım anlayışını devam ettiriyor. Yine iX3 SUV'den büyük ölçüde esinlenen kabin, kapı panellerine kadar uzanan gösterge paneli, asimetrik orta ekran, dört kollu direksiyon, geniş cam alanlar ve panoramik tavan gibi detaylara sahip.

Teknoloji tarafında en büyük yeniliklerden biri BMW'nin Panoramik iDrive sistemi. Ön cama entegre edilen bilgi ekranı, 17,9 inçlik merkezi ekran ve opsiyonel 3D head-up display ile birleşerek oldukça ileri seviye bir dijital deneyim sunuyor. Sistem, bilgileri sürücünün görüş alanında tutarak dikkat dağınıklığını azaltmayı hedefliyor. Ayrıca gelişmiş sesli asistan, Amazon Alexa+ entegrasyonu sayesinde daha doğal bir etkileşim vadediyor.

Kaputun altında ise ciddi bir mühendislik yatıyor. Lansman versiyonu olan i3 50 xDrive, çift motorlu yapısıyla 463 beygir güç ve 645 Nm tork üretiyor. Arka aksta ana tahrik görevini üstlenen senkron motor, ön aksta ise verimliliği artırmaya yardımcı olan asenkron motorla destekleniyor. BMW’nin “Heart of Joy” adını verdiği yeni kontrol sistemi, sürüş dinamiklerini tek bir merkezden yöneterek daha hızlı ve doğal tepkiler sunmayı amaçlıyor.

Altıncı nesil eDrive teknolojisiyle gelen model, 800 voltluk elektrik mimarisi ve yeni nesil silindirik bataryalar kullanıyor. Bu sayede yaklaşık 900 km’ye kadar WLTP menzili sunuyor. 400 kW’a kadar hızlı şarj desteği sayesinde ise sadece 10 dakikada yaklaşık 400 km menzil kazanılabiliyor. Ayrıca çift yönlü şarj özelliğiyle araç, gerektiğinde bir enerji kaynağına da dönüşebiliyor.

Yeni i3’ün üretimi Münih’te Ağustos ayında başlayacak. İlk teslimatların ise 2027 model yılı kapsamında sonbaharda yapılması planlanıyor. Daha uygun fiyatlı tek motorlu versiyonlar, performans odaklı M modelleri ve station wagon (Touring) seçenekleri de ilerleyen dönemde ürün gamına eklenecek.

