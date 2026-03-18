Yeni BMW i3 tanıtıldı: Yepyeni tasarım, 900 km menzil!

Bu model aynı zamanda Çin dışındaki pazarlara sunulan ilk elektrikli 3 Serisi olma özelliğini taşıyor. Tasarımından sürüş karakterine kadar her yönüyle sıfırdan geliştirilen araç, BMW’nin yeni nesil elektrikli vizyonunun en net temsilcilerinden biri.
Yeni BMW i3 neler sunuyor?
Yeni i3, markanın tamamen elektrikli otomobiller için geliştirdiği Neue Klasse mimarisi üzerine inşa ediliyor. Buna karşılık, birkaç ay içinde tanıtılacak içten yanmalı yeni 3 Serisi (G50) ise güncellenmiş CLAR platformunu kullanacak. Her iki modelin tasarım dili büyük ölçüde ortak olsa da altyapı tarafında tamamen farklı bir yaklaşım söz konusu.
Yan profilde sade yüzeyler, gömülü kapı kolları ve belirgin çamurluklar öne çıkıyor. Arka bölümde yatay uzanan stop lambaları, otomobilin genişliğini vurgularken yeni M Le Castellet Mavi rengi de modelin dikkat çeken unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.
İç mekanda da BMW fütüristik tasarım anlayışını devam ettiriyor. Yine iX3 SUV'den büyük ölçüde esinlenen kabin, kapı panellerine kadar uzanan gösterge paneli, asimetrik orta ekran, dört kollu direksiyon, geniş cam alanlar ve panoramik tavan gibi detaylara sahip.
Kaputun altında ise ciddi bir mühendislik yatıyor. Lansman versiyonu olan i3 50 xDrive, çift motorlu yapısıyla 463 beygir güç ve 645 Nm tork üretiyor. Arka aksta ana tahrik görevini üstlenen senkron motor, ön aksta ise verimliliği artırmaya yardımcı olan asenkron motorla destekleniyor. BMW’nin “Heart of Joy” adını verdiği yeni kontrol sistemi, sürüş dinamiklerini tek bir merkezden yöneterek daha hızlı ve doğal tepkiler sunmayı amaçlıyor.
Altıncı nesil eDrive teknolojisiyle gelen model, 800 voltluk elektrik mimarisi ve yeni nesil silindirik bataryalar kullanıyor. Bu sayede yaklaşık 900 km’ye kadar WLTP menzili sunuyor. 400 kW’a kadar hızlı şarj desteği sayesinde ise sadece 10 dakikada yaklaşık 400 km menzil kazanılabiliyor. Ayrıca çift yönlü şarj özelliğiyle araç, gerektiğinde bir enerji kaynağına da dönüşebiliyor.
Yeni i3’ün üretimi Münih’te Ağustos ayında başlayacak. İlk teslimatların ise 2027 model yılı kapsamında sonbaharda yapılması planlanıyor. Daha uygun fiyatlı tek motorlu versiyonlar, performans odaklı M modelleri ve station wagon (Touring) seçenekleri de ilerleyen dönemde ürün gamına eklenecek.
Kaynakça https://www.carscoops.com/2026/03/bmw-i3-electric-3-series-reboot/ https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0456164EN/the-new-bmw-i3-second-model-of-the-neue-klasse
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur
