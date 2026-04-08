BMW i7'ye Rimac dokunuşu: Daha uzun menzil ve daha hızlı şarj

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi BMW, yenilenen BMW i7 modelini 22 Nisan’da Çin'de resmi olarak tanıtacak. Yeni model, markanın Neue Klasse tasarım dilini lüks sedan segmentine taşıyacak.

BMW i7'nin dış tasarımında daha sade ve modern bir yaklaşım göreceğiz. İnceltilmiş farlar, daha net hatlara sahip ön yüz ve yeniden yorumlanan böbrek ızgara tasarımı, i7’ye daha rafine bir görünüm kazandıracak. BMW’nin yeni nesil tasarım anlayışına daha önce tanıtılan i3 ve iX3 modellerinden aşinayız.

Ancak bu modelde asıl fark yaratan unsur batarya teknolojisi olacak. BMW, elektrikli hiper otomobil üreticisi Rimac ile iş birliği yaparak i7’de yeni nesil silindirik hücreler kullanacak. Bu bataryalar, markanın altıncı nesil eDrive sistemiyle birlikte geliyor.

%20 daha yüksek enerji yoğunluğu

Yeni teknoloji sayesinde yaklaşık %20 daha yüksek enerji yoğunluğu sağlanacak. Bu da daha uzun menzil ve daha hızlı şarj anlamına geliyor. Mevcut i7’nin tek şarjla yaklaşık 505 km menzil sunduğu ve %10’dan %80’e yaklaşık 34 dakikada şarj olabildiği düşünüldüğünde, yeni modelin segmentinde ciddi bir avantaj elde etmesi bekleniyor.

BMW’nin bu yeni batarya teknolojisini sadece i7 ile sınırlı tutmayacağı da konuşuluyor. Gelecekte markanın tüm elektrikli modellerine yayılması planlanan bu sistem, BMW’nin elektrikli dönüşüm stratejisinde önemli bir rol oynayacak.

Yeni BMW i7'de Rimac imzalı batarya hamlesi

