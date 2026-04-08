Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BMW i7'ye Rimac dokunuşu: Daha uzun menzil ve daha hızlı şarj

    BMW’nin amiral gemisi elektrikli sedanı i7, kapsamlı makyaj operasyonuyla sahneye çıkacak. BMW i7'deki asıl devrim tasarımda değil, kaputun altında gizli.       

    Yeni BMW i7'de Rimac imzalı batarya hamlesi Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi BMW, yenilenen BMW i7 modelini 22 Nisan’da Çin'de resmi olarak tanıtacak. Yeni model, markanın Neue Klasse tasarım dilini lüks sedan segmentine taşıyacak.

    BMW i7'nin dış tasarımında daha sade ve modern bir yaklaşım göreceğiz. İnceltilmiş farlar, daha net hatlara sahip ön yüz ve yeniden yorumlanan böbrek ızgara tasarımı, i7’ye daha rafine bir görünüm kazandıracak. BMW’nin yeni nesil tasarım anlayışına daha önce tanıtılan i3 ve iX3 modellerinden aşinayız.

    Ancak bu modelde asıl fark yaratan unsur batarya teknolojisi olacak. BMW, elektrikli hiper otomobil üreticisi Rimac ile iş birliği yaparak i7’de yeni nesil silindirik hücreler kullanacak. Bu bataryalar, markanın altıncı nesil eDrive sistemiyle birlikte geliyor.

    %20 daha yüksek enerji yoğunluğu

    Yeni teknoloji sayesinde yaklaşık %20 daha yüksek enerji yoğunluğu sağlanacak. Bu da daha uzun menzil ve daha hızlı şarj anlamına geliyor. Mevcut i7’nin tek şarjla yaklaşık 505 km menzil sunduğu ve %10’dan %80’e yaklaşık 34 dakikada şarj olabildiği düşünüldüğünde, yeni modelin segmentinde ciddi bir avantaj elde etmesi bekleniyor.

    BMW’nin bu yeni batarya teknolojisini sadece i7 ile sınırlı tutmayacağı da konuşuluyor. Gelecekte markanın tüm elektrikli modellerine yayılması planlanan bu sistem, BMW’nin elektrikli dönüşüm stratejisinde önemli bir rol oynayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 2 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 4 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford mondeo 2.0 ghia kronik sorunları jbl gto 6508c otowix su itici sünger yorumları tokat yıldızı wifi şifre gta kurtlar vadisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Reeder C19
    Reeder C19
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum