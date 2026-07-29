Yeni BMW iX3'e rekor talep: Siparişler 100 bine dayandı

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Tam Boyutta Gör BMW'nin tamamen elektrikli yeni SUV modeli iX3, satışa sunulmasının ardından beklentilerin üzerinde ilgi gördü. Şirket, artan talebi karşılayabilmek için Macaristan'daki Debrecen fabrikasında üretimi rekor hızda artırırken, modelin sipariş sayısının kısa süre içinde 100 bine ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

BMW'nin verdiği bilgilere göre Debrecen tesisinde 50 bininci iX3 üretildi. Seri üretimin başlamasının üzerinden yalnızca dokuz ay geçmesine rağmen ulaşılan bu rakam, şirket tarihindeki yeni bir fabrikanın en hızlı üretim artışı olarak kayıtlara geçti.

Talep beklentilerin üzerine çıktı

BMW, güçlü talep nedeniyle şubat ayında fabrikada ikinci vardiyayı devreye aldı. Şirket, müşteri siparişlerinin yakında 100 bin adede ulaşacağını belirtti.

Yeni iX3, BMW'nin Neue Klasse platformunu kullanan ilk modeli olma özelliğini taşıyor. Araç, markanın yeni tasarım anlayışının yanı sıra batarya teknolojisi, elektrikli güç aktarma sistemi, yazılım altyapısı ve dijital kokpitini de ilk kez bir araya getiriyor.

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Yeni BMW iX3 neler sunuyor?

Avrupa'da satışa sunulan BMW iX3 50 xDrive, 108,7 kWh bataryası ve altıncı nesil Gen6 eDrive sistemiyle WLTP'ye göre 805 kilometreye kadar menzil sunuyor. Yeni iX3, 400 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde yaklaşık 10 dakikada 373 kilometrelik menzil kazanabiliyor.

Model Almanya'da 73.925 eurodan başlayan fiyatla satılıyor. Daha uygun fiyatlı iX3 40 versiyonu ise 63.400 euro başlangıç fiyatına sahip ve 628 kilometreye kadar menzil vadediyor. Türkiye'ye özgü olarak 160 kW motor ile satışa sunulan BMW iX3 50 xDrive’ın ülkemizdeki satış fiyatı ise 6.646.800 TL’den başlıyor.

iX3'ün iç mekanında BMW'nin yeni Panoramic iDrive sistemi yer alıyor. Kokpitte 17,9 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı ile ön cam boyunca uzanan 43 inçlik Panoramic Vision ekranı bulunuyor.

BMW, Neue Klasse ailesini hızla genişletmeyi planlıyor. Alman üretici, 2027 yılı sonuna kadar 40 yeni veya güncellenmiş modeli piyasaya sürmeyi hedefliyor. Ayrıca iX3, teslimatların başlamasının ardından nisan ayında Avrupa'da kendi segmentinin en çok satan elektrikli modeli olarak Audi Q4 e-tron'u geride bırakmayı başardı.

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Yeni BMW iX3'e rekor talep: Siparişler 100 bine dayandı

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