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Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlarda yüksek menzil elde etmenin anahtarlarından biri de enerji verimliliği. Bu alanda uzun süredir Tesla Model Y, sınıfının lideri olarak kabul ediliyordu. Ancak BMW’nin yakında piyasaya süreceği yeni nesil iX3 modeli, dengeleri değiştirmeye aday.

BMW CEO’su Oliver Zipse’nin açıklamasına göre, Neue Klasse platformunda geliştirilen ilk modellerden biri olan yeni iX3, 100 kilometrede yalnızca 15 kWsa enerji tüketiyor. Bu değerin çift motorlu, 108 kWsa bataryaya sahip ve yaklaşık 2.285 kg ağırlığındaki bu SUV için oldukça dikkat çekici bir verimlilik seviyesi olduğunu söylemek mümkün.

Yeni modelin sunduğu verimlilik artışı, BMW’nin sıfırdan geliştirdiği yeni platform ve teknolojiye dayanıyor. Yeni nesil 4695 silindirik hücreler, önceki modele göre yüzde 20 daha fazla enerji yoğunluğu sunuyor. Buna ek olarak silikon karbür çipli inverter ve yüksek verimlilik sunan EESM (dışarıdan uyarılmış senkron motor) da bu noktada önemli bir rol oynuyor.

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Tüm bu parçalar bir araya getirildiğinde, Gen6 güç aktarma sistemiyle eski jenerasyona göre enerji kaybında yüzde 40, ağırlıkta yüzde 10 ve maliyetlerde yüzde 20 düşüş elde edildiği belirtiliyor.

BMW iX3, yüksek verimliliğin bir yansıması olarak menzilde de iddialı. WLTP döngüsüne göre tam şarjla 800 kilometreye kadar menzil sunacağı belirtilen elektrikli SUV'da 800V mimarisi de 400 kW’a kadar hızlı şarj desteğini mümkün kılarak 10 dakika şarjla 350 km civarında menzil elde edilmesini sağlayacak.

Yeni BMW iX3, önümüzdeki ay Münih Otomobil Fuarı'nda resmi olarak tanıtılacak. Aynı fuarda Mercedes'in yeni nesil elektrikli GLC modeli de görücüye çıkacak.

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Yeni BMW iX3, tam bir verimlilik canavarı olacak

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