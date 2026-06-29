Yeni BMW X5'in fotoğrafları sızdı: İşte tasarımı

Yeni BMW iX5 dış görünüm olarak markanın "Neue Klasse" adlı yeni nesil tasarım dilini benimsemiş. Ön tarafta ince böbrek ızgaraları ve LED gündüz aydınlatmalarının arasına gizlenmiş ana far grubu dikkat çekiyor. BMW iX3 modelinde onay işareti (tick) şeklinde olan gündüz farları, iX5'te "X" formuyla karşımıza çıkıyor.
Üç ekranlı fütüristik iç mekan
İç mekana baktığımızda iX3 ile benzer bir mimarinin uygulandığını görüyoruz. Alışılmışın dışında bir direksiyon simidi ve ön cama yakın konumlandırılmış gösterge paneli göze çarpıyor. Eğik yerleştirilmiş multimedya ekranına sahip olan araçta, iX3'ten farklı olarak yolcu tarafında özel üçüncü bir ekran da bulunuyor.
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Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş