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    Yeni BMW X5'in fotoğrafları sızdı: İşte tasarımı

    Beşinci nesil BMW X5'in resmi dünya prömiyeri yarın yapılacak. Lansmandan bir gün önce yeni elektrikli iX5 modelinin resmi basın görselleri internete sızdırıldı.

    Yeni BMW X5'in fotoğrafları sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Otomobil tutkunlarının merakla beklediği beşinci nesil BMW X5'in örtüsü dünya prömiyerinden bir gün önce kaldırıldı. Cochespias internet sitesi aracın basın görsellerini yayınladı. Paylaşılan kareler serinin tamamen elektrikli versiyonu olan iX5 modelini gözler önüne seriyor.

    Yeni BMW iX5 dış görünüm olarak markanın "Neue Klasse" adlı yeni nesil tasarım dilini benimsemiş. Ön tarafta ince böbrek ızgaraları ve LED gündüz aydınlatmalarının arasına gizlenmiş ana far grubu dikkat çekiyor. BMW iX3 modelinde onay işareti (tick) şeklinde olan gündüz farları, iX5'te "X" formuyla karşımıza çıkıyor.

    Yeni BMW X5'in fotoğrafları sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Aracın dış tasarımındaki en çarpıcı yeniliklerden biri ise klasik kapı kollarının tamamen kaldırılmış olması. Bunun yerine, yan camların alt kenarına yerleştirilen ve daha önce sınırlı üretim Speedtop modelinde görülen küçük kanatçıklar (winglet) kullanılmış.

    Yeni BMW X5'in fotoğrafları sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Üç ekranlı fütüristik iç mekan

    İç mekana baktığımızda iX3 ile benzer bir mimarinin uygulandığını görüyoruz. Alışılmışın dışında bir direksiyon simidi ve ön cama yakın konumlandırılmış gösterge paneli göze çarpıyor. Eğik yerleştirilmiş multimedya ekranına sahip olan araçta, iX3'ten farklı olarak yolcu tarafında özel üçüncü bir ekran da bulunuyor.

    Yeni BMW X5'in fotoğrafları sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Sızan görsellerdeki "iX5 60 xDrive" amblemi, aracın teknik kapasitesi hakkında önemli ipuçları verdi. Buna göre yeni modelde 578 beygir güç üreten çift motorlu sistem ve 141 kWh kapasiteli devasa bir batarya paketi bulunacak. Beşinci nesil BMW X5 ile ilgili tüm detayları 30 Haziran 2026 tarihinde, yani yarın yapılacak dünya prömiyerinde öğreneceğiz.

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    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

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    eski_nesil 1 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 2 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 3 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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