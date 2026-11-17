Yapay Zeka Özeti:
- Yeni James Bond olarak açıklanan Robert Pattinson, Batman rolüne beklenenden erken veda edebilir. Normalde üç filmlik bir anlaşması bulunan Pattinson, ikinci filmin ertelenmesiyle kontratındaki özel bir maddeyi devreye soktu. Bu sayede Batman yükümlülüğünü sonlandırıp Bond rolünü kabul etme şansı yakaladı. Stüdyodaki yönetim değişiklikleri yüzünden serinin ikinci filmle son bulması bekleniyor.
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The Wrap'in konuya yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre Robert Pattinson, çekimleri devam eden The Batman II'den sonra bu role veda etmeye hazırlanıyor. Normalde Pattinson ile üç filmlik bir kontrat yapılmış olsa da Batman 2'nin defalarca ertelenmesi bu kontrattaki özel bir maddeyi devreye sokmuş. Bu da Pattinson'ın Batman serisine olan yükümlülüklerinden kurtulup Bond rolünü kabul etmesine olanak sağlamış.
The Batman Üçlemesi Tamamlanmayabilir
Matt Reeves'in The Batman filmleri normalde bir üçleme olarak tasarlanıyordu. Ancak bir yandan Matt Reeves'in yaşadığı ailevi problemler (ki bu promlemler yüzünden The Batman II'nin çekimlerini yarıda bırakmak zorunda kaldı), diğer yandan Paramount anlaşması sonrası DC Films'te yönetimin değişmesi derken bu planların aynı şekilde sürdürülmesi zaten zor görünüyordu. Üstüne şimdi bir de bu haberin gelmesi, The Batman Part II ile birlikte bu serinin muhtemelen sona ereceğini gösteriyor.
Son dönemde Warner Bros ve DC Films cephesinde yaşanan değişiklikler de bu ihtimali kuvvetlendiriyor. James Gunn ve Peter Safran ile yollarını ayıran yeni Warner Bros yönetimi, DC için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Bu yüzden Matt Reeves'in Batman serisine bir an önce veda edip, Batman için yeni bir sayfa açmak onlar için de daha tercih edilesi bir yol olarak görülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: