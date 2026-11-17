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Oynat Yeni James Bond olarak açıklanan Robert Pattinson, Batman rolüne beklenenden erken veda edebilir. Normalde üç filmlik bir anlaşması bulunan Pattinson, ikinci filmin ertelenmesiyle kontratındaki özel bir maddeyi devreye soktu. Bu sayede Batman yükümlülüğünü sonlandırıp Bond rolünü kabul etme şansı yakaladı. Stüdyodaki yönetim değişiklikleri yüzünden serinin ikinci filmle son bulması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Twilight serisiyle çıkış yaptıktan sonra The Batman, The Lighthouse, The Odyssey gibi filmlerle yıldızını daha da parlatan ünlü oyuncu Robert Pattinson, bu hafta yeni James Bond olarak duyuruldu. Hâlihazırda Batman rolünü üstlenen Pattinson'ın aynı anda Bond'a da hayat verecek olması, ünlü oyuncunun önümüzdeki dönemde iki ikonik rolü birden üstleneceği şeklinde yorumlandı. Ancak gelen son haberlere bakılırsa Pattinson, bu iki seriden sadece biriyle yoluna devam edecek.

The Wrap'in konuya yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre Robert Pattinson, çekimleri devam eden The Batman II'den sonra bu role veda etmeye hazırlanıyor. Normalde Pattinson ile üç filmlik bir kontrat yapılmış olsa da Batman 2'nin defalarca ertelenmesi bu kontrattaki özel bir maddeyi devreye sokmuş. Bu da Pattinson'ın Batman serisine olan yükümlülüklerinden kurtulup Bond rolünü kabul etmesine olanak sağlamış.

The Batman Üçlemesi Tamamlanmayabilir

Matt Reeves'in The Batman filmleri normalde bir üçleme olarak tasarlanıyordu. Ancak bir yandan Matt Reeves'in yaşadığı ailevi problemler (ki bu promlemler yüzünden The Batman II'nin çekimlerini yarıda bırakmak zorunda kaldı), diğer yandan Paramount anlaşması sonrası DC Films'te yönetimin değişmesi derken bu planların aynı şekilde sürdürülmesi zaten zor görünüyordu. Üstüne şimdi bir de bu haberin gelmesi, The Batman Part II ile birlikte bu serinin muhtemelen sona ereceğini gösteriyor.

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Son dönemde Warner Bros ve DC Films cephesinde yaşanan değişiklikler de bu ihtimali kuvvetlendiriyor. James Gunn ve Peter Safran ile yollarını ayıran yeni Warner Bros yönetimi, DC için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Bu yüzden Matt Reeves'in Batman serisine bir an önce veda edip, Batman için yeni bir sayfa açmak onlar için de daha tercih edilesi bir yol olarak görülüyor.

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Yeni Bond olarak seçilen Robert Pattinson, Batman'e veda edebilir

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