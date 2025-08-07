Yeni Brouillard, şimdiye kadarki en pahalı Bugatti olabilir

Bugatti'nin "Sur Mesure" kişiselleştirme programı 2021’de tanıtıldığında büyük ses getirmişti. Ancak bazı müşteriler için bu bile yeterli değil. İşte "Programme Solitaire", tam da bu aşırı seçici müşterilere hitap ediyor. Her biri sıfırdan tasarlanan ve tüm detaylarıyla tamamen özgün olan bu araçlar, Bentley’in Mulliner veya Rolls-Royce’un Bespoke birimlerine benzer şekilde, markanın sınırlarını zorluyor.
Solitaire’in ilk örneği Brouillard, teknik olarak Mistral temelli olsa da tasarım açısından hiçbir panel ortak değil. Üstelik açık tavanlı Mistral’in aksine, sabit cam tavanlı bir coupe olarak geliştirildi. Bu tercihin temelinde “hepsi roadster olan Mistral’lerden farklı, gerçekten tek ve özel bir şey yaratmak” fikri yatıyor.
İç mekanda ise yeşil tonlarında özel dokuma kumaşlar, yeşil renkli karbon fiber parçalar ve işlenmiş alüminyum detaylar göze çarpıyor. Koltuk arkalarındaki işlenmiş at figürleri ve vites topuzuna entegre cam at heykelciği, bu otomobilin sadece bir ulaşım aracı değil, kişisel bir sanat eseri olduğunu kanıtlıyor.
1.578 beygir gücündeki quad-turbo W16 motor hala bu özel modelin kalbinde yer alıyor. Ancak bu, W16’nın sahneye son çıkışı. Bugatti’nin geleceği artık Tourbillon adı verilen yeni modele emanet; 1.775 beygir gücünde, Cosworth tasarımı V16 hibrit motoruyla geleceğe yön verecek.
Brouillard’ın geliştirilmesi yaklaşık 18 ay sürdü ve her ne kadar tek bir örnek üretilmiş olsa da homologasyon ve mühendislik çalışmaları bir seri üretim modeli kadar detaylı şekilde yürütüldü. Bu da tahmin edilen fiyatı 30 milyon doların üzerine taşıyor. Hatta bu fiyatla, şimdiye kadar üretilmiş en pahalı Bugatti olan La Voiture Noire’ın tahtı da sallanabilir.
