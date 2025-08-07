Yeni Brouillard, şimdiye kadarki en pahalı Bugatti olabilir

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Bugatti, yeni sanat eseri Brouillard'ı sahneye çıkardı. İsmi Fransızca'da "Sis" anlamına gelen bu eşsiz model, yalnızca tek bir kişi için üretildi. Brouillard, Bugatti’nin yeni başlattığı ultra lüks kişiselleştirme programının ilk meyvesi ve markanın ikonik W16 motorunu kullanan son bağımsız modeli olma unvanını taşıyor.

Bugatti'nin "Sur Mesure" kişiselleştirme programı 2021’de tanıtıldığında büyük ses getirmişti. Ancak bazı müşteriler için bu bile yeterli değil. İşte "Programme Solitaire", tam da bu aşırı seçici müşterilere hitap ediyor. Her biri sıfırdan tasarlanan ve tüm detaylarıyla tamamen özgün olan bu araçlar, Bentley’in Mulliner veya Rolls-Royce’un Bespoke birimlerine benzer şekilde, markanın sınırlarını zorluyor.

Solitaire’in ilk örneği Brouillard, teknik olarak Mistral temelli olsa da tasarım açısından hiçbir panel ortak değil. Üstelik açık tavanlı Mistral’in aksine, sabit cam tavanlı bir coupe olarak geliştirildi. Bu tercihin temelinde “hepsi roadster olan Mistral’lerden farklı, gerçekten tek ve özel bir şey yaratmak” fikri yatıyor.

Tam Boyutta Gör Brouillard ismi, Ettore Bugatti’nin en sevdiği safkan yarış atından geliyor. Bu ilham, otomobilin her detayına yansımış durumda. Heykelsi hatlara sahip gövde tasarımı, kaslı ama zarif bir görünüm sunarken; minimalist çizgiler ve sabit spoyler arka bölümde sportif bir şıklık yaratıyor.

İç mekanda ise yeşil tonlarında özel dokuma kumaşlar, yeşil renkli karbon fiber parçalar ve işlenmiş alüminyum detaylar göze çarpıyor. Koltuk arkalarındaki işlenmiş at figürleri ve vites topuzuna entegre cam at heykelciği, bu otomobilin sadece bir ulaşım aracı değil, kişisel bir sanat eseri olduğunu kanıtlıyor.

Yeni IM LS6'nın 5K ekranlı yaşam alanı ortaya çıktı 9 sa. önce eklendi

1.578 beygir gücündeki quad-turbo W16 motor hala bu özel modelin kalbinde yer alıyor. Ancak bu, W16’nın sahneye son çıkışı. Bugatti’nin geleceği artık Tourbillon adı verilen yeni modele emanet; 1.775 beygir gücünde, Cosworth tasarımı V16 hibrit motoruyla geleceğe yön verecek.

Brouillard’ın geliştirilmesi yaklaşık 18 ay sürdü ve her ne kadar tek bir örnek üretilmiş olsa da homologasyon ve mühendislik çalışmaları bir seri üretim modeli kadar detaylı şekilde yürütüldü. Bu da tahmin edilen fiyatı 30 milyon doların üzerine taşıyor. Hatta bu fiyatla, şimdiye kadar üretilmiş en pahalı Bugatti olan La Voiture Noire’ın tahtı da sallanabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Brouillard, şimdiye kadarki en pahalı Bugatti olabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: