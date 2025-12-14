İnsanlık tarihi baştan yazılıyor: Yeni keşif, ateş kullanımını 300 bin yıl geriye çekiyor

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin Barnham bölgesinde yapılan bir kazıda elde edilen bulgular, şimdi bu tarihlendirmeyi yüz binlerce yıl geriye itebilir. Çünkü bölgede çalışan arkeologlar, yaklaşık 400 bin yıl önce bilinçli olarak ateş üretildiğine işaret eden bulgulara ulaştıklarını açıkladı. Bu keşif, insanlığın ateş yakma becerisini düşündüğümüzden yaklaşık 300-350 bin yıl daha erken bir döneme taşıyor.
İnsanlar 400 Bin Yıl Önce Ateş Yakma Becerisine ve Araçlarına Sahipti
Keşfi asıl önemli kılan detay ise iki parça demir piritinin bulunması. Çakmak taşına vurulduğunda kıvılcım çıkaran bu mineral, ateş yakmak için bilinen en eski yöntemlerden biri. Britanya Müzesi'nden paleoarkeolog Dr. Andrew Davis’e göre bu bulgu, “ateşi muhafaza etmekten ziyade, kendi başına üretme ve gerektiğinde yeniden yakma becerisine” işaret ediyor.
Barnham’daki ateş bulgusu, insanlığın düşünsel gelişimine dair kabulleri de yeniden tartışmaya açıyor. Ateş yakabilmek; planlama, neden-sonuç ilişkisi kurma ve bilgiyi kuşaklar arasında aktarma gibi bilişsel yetilerin bir araya gelmesini gerektiriyor. Bu da, erken insan topluluklarının düşündüğümüzden çok daha gelişmiş bir zihinsel dünyaya sahip olabileceğini gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: