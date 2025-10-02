Yeni bulgular, Satürn'ün uydusunda yaşam ihtimalini arttırıyor

Satürn’ün en büyük altıncı uydusu olan Enceladus, olası yaşam barındırabilecek gök cisimleri arasında öne çıkıyor. 2017’de sona eren Cassini görevi, uydunun güney kutbunda buz parçacıkları ve buharlardan oluşan dev bir püskürmenin yüzeyin altından yükseldiğini ortaya çıkarmıştı.
Cassini'den elde edilen veriler incelendi
Bu olay, James Webb uzay teleskobu tarafından da gözlemlendi ve söz konusu bulutun yaklaşık 9.600 kilometre uzaya kadar yayıldığı belirlendi. Bilim insanları bu materyalin kaynağının, Enceladus’un buz kabuğunun altında yer alan tuzlu bir okyanus olduğunu düşünüyor. Cassini’den elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, bu püskürmede daha önce hiç gözlenmemiş organik moleküller bulduklarını açıkladılar.
Berlin Freie Üniversitesi’nden gezegen bilimci ve çalışmanın başyazarı Dr. Nozair Khawaja, bu sonuçların Enceladus’un yüzey altındaki kimyasal süreçlerin daha karmaşık olduğunu gösterdiğini söyledi ve karmaşık arttıkça yaşam olma ihtimalinin yükseldiğini belirtti
Yeni oluşmuş buz tanelerinde tespit edildi
Nature Astronomy dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırma ekibi daha önce Enceladus’tan saçılan maddelerle oluşmuş olan Satürn’ün “E-halkası”ndaki buz tanelerinde organik bileşikler ve tuzların tespit edildiğini hatırlatıyor. Ancak bu halkadaki parçacıklar aylar hatta yıllar boyunca uzayda kaldığından, radyasyonla değişime uğramış olabiliyor. Yeni çalışmada ise püskürme bulutundaki çok daha genç, yalnızca birkaç dakika önce oluşmuş buz taneleri incelendi.
Her ne kadar bu bulgular Enceladus'ta yaşam olduğunu kanıtlamasa da, Khawaja'ya göre biyolojik açıdan önemli olabilecek maddelerin oluşumuna yol açabilecek karmaşık kimyasal yolların varlığına işaret ediyor.
