    Yeni bulgular, Satürn'ün uydusunda yaşam ihtimalini arttırıyor

    Satürn’ün uydularından olan Enceladus’ta yaşamın olma ihtimalini arttıran yeni bulgular elde edildi. Uydunun yüzeyinden fışkıran bulutta yeni oluşmuş organik bileşikler tespit edildi.

    Yeni bulgular, Satürn'ün uydusunda yaşam ihtimalini arttırıyor Tam Boyutta Gör
    Bilim insanlarına göre Satürn’ün uydularından biri olan Enceladus’ta yaşam barınma ihtimali artmış olabilir. Bunun nedeni, uydunun yüzeyinin altından fışkıran karbon bazlı çeşitli maddelerin tespit edilmesi.

    Satürn’ün en büyük altıncı uydusu olan Enceladus, olası yaşam barındırabilecek gök cisimleri arasında öne çıkıyor. 2017’de sona eren Cassini görevi, uydunun güney kutbunda buz parçacıkları ve buharlardan oluşan dev bir püskürmenin yüzeyin altından yükseldiğini ortaya çıkarmıştı.

    Cassini'den elde edilen veriler incelendi

    Bu olay, James Webb uzay teleskobu tarafından da gözlemlendi ve söz konusu bulutun yaklaşık 9.600 kilometre uzaya kadar yayıldığı belirlendi. Bilim insanları bu materyalin kaynağının, Enceladus’un buz kabuğunun altında yer alan tuzlu bir okyanus olduğunu düşünüyor. Cassini’den elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, bu püskürmede daha önce hiç gözlenmemiş organik moleküller bulduklarını açıkladılar.

    Berlin Freie Üniversitesi’nden gezegen bilimci ve çalışmanın başyazarı Dr. Nozair Khawaja, bu sonuçların Enceladus’un yüzey altındaki kimyasal süreçlerin daha karmaşık olduğunu gösterdiğini söyledi ve karmaşık arttıkça yaşam olma ihtimalinin yükseldiğini belirtti

    Yeni oluşmuş buz tanelerinde tespit edildi

    Nature Astronomy dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırma ekibi daha önce Enceladus’tan saçılan maddelerle oluşmuş olan Satürn’ün “E-halkası”ndaki buz tanelerinde organik bileşikler ve tuzların tespit edildiğini hatırlatıyor. Ancak bu halkadaki parçacıklar aylar hatta yıllar boyunca uzayda kaldığından, radyasyonla değişime uğramış olabiliyor. Yeni çalışmada ise püskürme bulutundaki çok daha genç, yalnızca birkaç dakika önce oluşmuş buz taneleri incelendi.

    Yeni bulgular, Satürn'ün uydusunda yaşam ihtimalini arttırıyor Tam Boyutta Gör
    Cassini’nin Kozmik Toz Analizörü ile yapılan ölçümler, daha önce E-halkasında bulunan organik bileşiklerin gerçekten Enceladus’tan geldiğini doğruladı. Ayrıca yeni türden moleküller de belirlendi. Bunlardan bazıları Cassini’nin diğer cihazlarıyla daha önce tespit edilmiş olsa da, bazıları püskürme bulutunda ilk kez görüldü.

    Her ne kadar bu bulgular Enceladus’ta yaşam olduğunu kanıtlamasa da, Khawaja’ya göre biyolojik açıdan önemli olabilecek maddelerin oluşumuna yol açabilecek karmaşık kimyasal yolların varlığına işaret ediyor.

    Kaynakça https://www.theguardian.com/science/2025/oct/01/prospect-life-saturn-moons-rises-discovery-organic-substances https://www.nature.com/articles/s41550-025-02655-y
