BYD'nin 960 km menzilli Denza N8L modeli satışa çıktı: 9 dk'da şarj oluyor

130 kWsa dev batarya: 9 dakikada şarj oluyor
Denza N8L’nin kalbinde BYD’nin ürettiği 130.15 kWsa kapasiteli 2. nesil Blade Batarya yer alıyor. Bu devasa paket, CLTC normlarına göre 960 km (WLTP standartlarında 778 km) gibi dikkat çekici bir menzil sunuyor.
800 voltluk yüksek voltaj altyapısı sayesinde batarya, %10'dan %97 doluluğa sadece 9 dakikada ulaşıyor. İlk etapta arkadan itişli ve tek motorlu olarak sunulan versiyon, 370 kW (496 hp) güç üretiyor.
5.2 metrelik SUV
Aracın önünde bulunan 208 litrelik dev elektrikli bagaj (frunk) ise tahliye vanası sayesinde direkt suyla yıkanabiliyor.
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