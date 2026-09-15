BYD'nin 960 km menzilli Denza N8L modeli satışa çıktı: 9 dk'da şarj oluyor

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Tam Boyutta Gör BYD çatısı altında faaliyet gösteren lüks otomotiv markası Denza, dev boyutlu SUV modeli N8L’nin tamamen elektrikli versiyonunu resmi olarak tanıttı. Standart ve Flagship olmak üzere iki farklı donanımla lansmanı yapılan aracın başlangıç fiyatı yaklaşık 44.100 dolar olarak açıklandı. Üst versiyon ise yaklaşık 48.600 dolar fiyat etiketine sahip. Bu fiyat, aracın PHEV versiyonundan 3 bin dolar daha ucuz olmasıyla dikkat çekiyor.

130 kWsa dev batarya: 9 dakikada şarj oluyor

Denza N8L’nin kalbinde BYD’nin ürettiği 130.15 kWsa kapasiteli 2. nesil Blade Batarya yer alıyor. Bu devasa paket, CLTC normlarına göre 960 km (WLTP standartlarında 778 km) gibi dikkat çekici bir menzil sunuyor.

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800 voltluk yüksek voltaj altyapısı sayesinde batarya, %10'dan %97 doluluğa sadece 9 dakikada ulaşıyor. İlk etapta arkadan itişli ve tek motorlu olarak sunulan versiyon, 370 kW (496 hp) güç üretiyor.

5.2 metrelik SUV

Tam Boyutta Gör 5.200 mm uzunluğa ve 3.075 mm aks mesafesine sahip olan araç, kabinde 2+2+2 formunda 6 kişilik bağımsız oturma düzeni sunuyor. Tavandaki LiDAR ile "God’s Eye 5.0" otonom sürüş sistemine sahip olan araçta, kabin içerisinde göstergelerden AR-HUD'a tam 6 farklı ekran yer alıyor. Sürücüye ise karmaşık komutları anlayabilen yapay zeka ajanı "DiClaw" eşlik ediyor.

Aracın önünde bulunan 208 litrelik dev elektrikli bagaj (frunk) ise tahliye vanası sayesinde direkt suyla yıkanabiliyor.

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Yeni BYD Denza N8L satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

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