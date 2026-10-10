Yeni BYD Seagull ön siparişe açıldı: 15 bin dolardan başlayacak

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Tam Boyutta Gör BYD, uygun fiyatlı elektrikli otomobili Seagull’un ikinci nesli için ön siparişleri açtı. Çin’de 100 bin yuanın altında (yaklaşık 15 bin dolar) fiyattan satışa sunulması beklenen model, büyüyen gövdesi, daha güçlü elektrik motoru, LiDAR sensörü ve daha lüks iç mekanıyla geliyor.

BYD Seagull daha büyük ve daha güçlü hale geliyor

BYD’nin en uygun fiyatlı elektrikli otomobili Seagull, ikinci nesliyle birlikte önemli değişikliklere hazırlanıyor. Çin’de 69.900 yuan, yani yaklaşık 10 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olan model, yurt dışı pazarlarda Dolphin Surf ve Dolphin Mini isimleriyle satılıyor.

Uygun fiyatı sayesinde küresel elektrikli otomobil pazarında önemli bir başarı yakalayan Seagull, CleanTechnica’nın paylaştığı verilere göre ağustos ayına kadar dünya genelinde 212 binden fazla satış gerçekleştirdi. Böylece yılın en çok satan elektrikli otomobilleri arasında altıncı sırada yer aldı.

Yeni nesilde BYD, yalnızca otomobilin boyutlarını büyütmekle kalmıyor; motor gücünü, sürüş destek sistemlerini ve kabin donanımını da geliştiriyor. Modelin, pazara girmeye hazırlanan yeni nesil uygun fiyatlı elektrikli otomobillerle rekabet etmesi hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Yeni BYD Seagull, 4.205 mm uzunluğa, 1.810 mm genişliğe ve 1.570 mm yüksekliğe ve 2.650 mm aks mesafesine sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse mevcut Seagull 3.780 mm uzunluğa sahip. Yeni modelin uzunluğu 425 mm artarken aks mesafesi de 150 mm uzuyor. Bu değişikliklerin özellikle arka koltuklarda daha fazla yaşam alanı sağlaması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör İkinci nesil BYD Seagull, arka aksa yerleştirilen 95 kW (127 beygir) gücündeki elektrik motoruyla önceki modele kıyasla 42 beygir daha yüksek güç sunuyor. Model, 30 kWh ve 39,2 kWh kapasiteli iki farklı batarya seçeneğiyle sunulacak. Batarya kapasitesine bağlı olarak otomobilin CLTC standardına göre 320 ila 420 kilometre menzil sunması bekleniyor. Daha gerçekçi koşullara yakın WLTP standardındaki karşılık ise yaklaşık 262 ila 344 kilometre seviyesinde olması bekleniyor.

LiDAR sensörü ve gelişmiş sürüş destek sistemleri

Yeni Seagull’un tavanına yerleştirilen LiDAR sensörü, modelin sürüş destek teknolojileri açısından da önemli bir sıçrama yapacağına işaret ediyor. Otomobilin, BYD’nin God’s Eye B akıllı sürüş sistemiyle birlikte daha gelişmiş sürüş destek özellikleri sunması bekleniyor. Ancak BYD, sistemin hangi işlevleri destekleyeceğini ve bu özelliklerin hangi donanım seviyelerinde sunulacağını henüz açıklamadı.

Daha lüks iç mekan ve masajlı koltuklar

Tam Boyutta Gör İkinci nesil Seagull’un iç mekanında da önemli değişiklikler bulunuyor. BYD'nin paylaştığı görseller, daha geniş bir multimedya ekranı, iki kollu yeni direksiyon simidi ve ek saklama alanı sunan yeniden tasarlanmış orta konsolu ortaya koyuyor.

Yeni modelde ambiyans aydınlatması ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar gibi daha üst segment otomobillerde görmeye alıştığımız donanımlar da yer alacak. Arka koltuklardaki diz mesafesinin artırılmasıyla birlikte kabin konforunun mevcut modele kıyasla iyileştirilmesi hedefleniyor.

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise direksiyonun arkasında geleneksel bir dijital gösterge panelinin görünmemesi. Sürüş bilgilerinin merkezi multimedya ekranı üzerinden sunulması bekleniyor. Bununla birlikte ekranın altına ve direksiyon üzerine fiziksel düğmeler eklenerek temel işlevlere daha kolay erişim sağlanıyor.

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Yeni Blade Battery 2.0 ve hızlı şarj teknolojisi gelebilir

Yeni Seagull’un batarya ve şarj özellikleri henüz resmiyet kazanmadı. Bununla birlikte modelin üst donanım seviyelerinde BYD’nin yeni nesil Blade Battery 2.0 bataryalarını ve Flash Charging hızlı şarj teknolojisini sunabileceği tahmin ediliyor. Bu teknolojilerin yeni Seagull’a dahil edilmesi halinde otomobil, yalnızca daha geniş bir kabin ve daha güçlü motorla değil, şarj performansı açısından da önemli bir güncellemeyle gelebilir.

BYD Ocean serisinin genel müdürü Zhang Zhuo, yeni modelin ilk resmi görsellerinin paylaşılmasının ardından aracın Çin’de “Great Seagull” adıyla piyasaya çıkacağını belirtmişti. Altı farklı dış renk seçeneğiyle kör ön sipariş süreci başlatılırken fiyat bilgisi henüz açıklanmadı.

Yeni BYD Seagull’un Çin’de 2026 sonuna kadar satışa sunulması bekleniyor. Çin'deki lansmanın ardından daha büyük gövdeli versiyonun yurt dışı pazarlara da taşınması gündemde. Modelin Avrupa'da Dolphin Surf, Latin Amerika'da ise Dolphin Mini ailesinin daha büyük bir versiyonu olarak sunulması olası görünüyor. Bununla birlikte uluslararası pazarlara çıkış tarihi ve fiyatlandırma henüz doğrulanmış değil.

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Yeni BYD Seagull ön siparişe açıldı: 15 bin dolardan başlayacak

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