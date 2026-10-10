Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni BYD Seagull ön siparişe açıldı: 15 bin dolardan başlayacak

    BYD, uygun fiyatlı elektrikli otomobili Seagull’un ikinci nesli için ön siparişleri açtı. Daha büyük gövde, daha güçlü motor ve LiDAR sensörüyle gelen yeni model neler sunuyor?

    Yeni BYD Seagull ön siparişe açıldı: 15 bin dolardan başlayacak Tam Boyutta Gör
    BYD, uygun fiyatlı elektrikli otomobili Seagull’un ikinci nesli için ön siparişleri açtı. Çin’de 100 bin yuanın altında (yaklaşık 15 bin dolar) fiyattan satışa sunulması beklenen model, büyüyen gövdesi, daha güçlü elektrik motoru, LiDAR sensörü ve daha lüks iç mekanıyla geliyor.

    BYD Seagull daha büyük ve daha güçlü hale geliyor

    BYD’nin en uygun fiyatlı elektrikli otomobili Seagull, ikinci nesliyle birlikte önemli değişikliklere hazırlanıyor. Çin’de 69.900 yuan, yani yaklaşık 10 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olan model, yurt dışı pazarlarda Dolphin Surf ve Dolphin Mini isimleriyle satılıyor.

    Uygun fiyatı sayesinde küresel elektrikli otomobil pazarında önemli bir başarı yakalayan Seagull, CleanTechnica’nın paylaştığı verilere göre ağustos ayına kadar dünya genelinde 212 binden fazla satış gerçekleştirdi. Böylece yılın en çok satan elektrikli otomobilleri arasında altıncı sırada yer aldı.

    Yeni nesilde BYD, yalnızca otomobilin boyutlarını büyütmekle kalmıyor; motor gücünü, sürüş destek sistemlerini ve kabin donanımını da geliştiriyor. Modelin, pazara girmeye hazırlanan yeni nesil uygun fiyatlı elektrikli otomobillerle rekabet etmesi hedefleniyor.

    Yeni BYD Seagull ön siparişe açıldı: 15 bin dolardan başlayacak Tam Boyutta Gör
    Yeni BYD Seagull, 4.205 mm uzunluğa, 1.810 mm genişliğe ve 1.570 mm yüksekliğe ve 2.650 mm aks mesafesine sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse mevcut Seagull 3.780 mm uzunluğa sahip. Yeni modelin uzunluğu 425 mm artarken aks mesafesi de 150 mm uzuyor. Bu değişikliklerin özellikle arka koltuklarda daha fazla yaşam alanı sağlaması bekleniyor.
    Yeni BYD Seagull ön siparişe açıldı: 15 bin dolardan başlayacak Tam Boyutta Gör
    İkinci nesil BYD Seagull, arka aksa yerleştirilen 95 kW (127 beygir) gücündeki elektrik motoruyla önceki modele kıyasla 42 beygir daha yüksek güç sunuyor. Model, 30 kWh ve 39,2 kWh kapasiteli iki farklı batarya seçeneğiyle sunulacak. Batarya kapasitesine bağlı olarak otomobilin CLTC standardına göre 320 ila 420 kilometre menzil sunması bekleniyor. Daha gerçekçi koşullara yakın WLTP standardındaki karşılık ise yaklaşık 262 ila 344 kilometre seviyesinde olması bekleniyor.

    LiDAR sensörü ve gelişmiş sürüş destek sistemleri

    Yeni Seagull’un tavanına yerleştirilen LiDAR sensörü, modelin sürüş destek teknolojileri açısından da önemli bir sıçrama yapacağına işaret ediyor. Otomobilin, BYD’nin God’s Eye B akıllı sürüş sistemiyle birlikte daha gelişmiş sürüş destek özellikleri sunması bekleniyor. Ancak BYD, sistemin hangi işlevleri destekleyeceğini ve bu özelliklerin hangi donanım seviyelerinde sunulacağını henüz açıklamadı.

    Daha lüks iç mekan ve masajlı koltuklar

    Yeni BYD Seagull ön siparişe açıldı: 15 bin dolardan başlayacak Tam Boyutta Gör
    İkinci nesil Seagull’un iç mekanında da önemli değişiklikler bulunuyor. BYD'nin paylaştığı görseller, daha geniş bir multimedya ekranı, iki kollu yeni direksiyon simidi ve ek saklama alanı sunan yeniden tasarlanmış orta konsolu ortaya koyuyor.

    Yeni modelde ambiyans aydınlatması ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar gibi daha üst segment otomobillerde görmeye alıştığımız donanımlar da yer alacak. Arka koltuklardaki diz mesafesinin artırılmasıyla birlikte kabin konforunun mevcut modele kıyasla iyileştirilmesi hedefleniyor.

    Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise direksiyonun arkasında geleneksel bir dijital gösterge panelinin görünmemesi. Sürüş bilgilerinin merkezi multimedya ekranı üzerinden sunulması bekleniyor. Bununla birlikte ekranın altına ve direksiyon üzerine fiziksel düğmeler eklenerek temel işlevlere daha kolay erişim sağlanıyor.

    Yeni Blade Battery 2.0 ve hızlı şarj teknolojisi gelebilir

    Yeni Seagull’un batarya ve şarj özellikleri henüz resmiyet kazanmadı. Bununla birlikte modelin üst donanım seviyelerinde BYD’nin yeni nesil Blade Battery 2.0 bataryalarını ve Flash Charging hızlı şarj teknolojisini sunabileceği tahmin ediliyor. Bu teknolojilerin yeni Seagull’a dahil edilmesi halinde otomobil, yalnızca daha geniş bir kabin ve daha güçlü motorla değil, şarj performansı açısından da önemli bir güncellemeyle gelebilir. 

    BYD Ocean serisinin genel müdürü Zhang Zhuo, yeni modelin ilk resmi görsellerinin paylaşılmasının ardından aracın Çin’de “Great Seagull” adıyla piyasaya çıkacağını belirtmişti. Altı farklı dış renk seçeneğiyle kör ön sipariş süreci başlatılırken fiyat bilgisi henüz açıklanmadı.

    Yeni BYD Seagull’un Çin’de 2026 sonuna kadar satışa sunulması bekleniyor. Çin'deki lansmanın ardından daha büyük gövdeli versiyonun yurt dışı pazarlara da taşınması gündemde. Modelin Avrupa'da Dolphin Surf, Latin Amerika'da ise Dolphin Mini ailesinin daha büyük bir versiyonu olarak sunulması olası görünüyor. Bununla birlikte uluslararası pazarlara çıkış tarihi ve fiyatlandırma henüz doğrulanmış değil.

    Kaynakça https://electrek.co/2026/10/09/byd-launches-pre-orders-for-new-seagull-10k-ev-gets-bigger/ https://carnewschina.com/2026/10/09/second-gen-byd-seagull-became-available-for-pre-orders-in-china/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    librarian tidy up the arcane library türkçe yama hotline miami türkçe yama esp arızası nasıl giderilir opel astra j kasa 1.6 dizel küçük beyaz böcek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum