Yeni BYD Seagull ön siparişe açıldı: 15 bin dolardan başlayacak

BYD Seagull daha büyük ve daha güçlü hale geliyor
BYD’nin en uygun fiyatlı elektrikli otomobili Seagull, ikinci nesliyle birlikte önemli değişikliklere hazırlanıyor. Çin’de 69.900 yuan, yani yaklaşık 10 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olan model, yurt dışı pazarlarda Dolphin Surf ve Dolphin Mini isimleriyle satılıyor.
Uygun fiyatı sayesinde küresel elektrikli otomobil pazarında önemli bir başarı yakalayan Seagull, CleanTechnica’nın paylaştığı verilere göre ağustos ayına kadar dünya genelinde 212 binden fazla satış gerçekleştirdi. Böylece yılın en çok satan elektrikli otomobilleri arasında altıncı sırada yer aldı.
Yeni nesilde BYD, yalnızca otomobilin boyutlarını büyütmekle kalmıyor; motor gücünü, sürüş destek sistemlerini ve kabin donanımını da geliştiriyor. Modelin, pazara girmeye hazırlanan yeni nesil uygun fiyatlı elektrikli otomobillerle rekabet etmesi hedefleniyor.
LiDAR sensörü ve gelişmiş sürüş destek sistemleri
Yeni Seagull’un tavanına yerleştirilen LiDAR sensörü, modelin sürüş destek teknolojileri açısından da önemli bir sıçrama yapacağına işaret ediyor. Otomobilin, BYD’nin God’s Eye B akıllı sürüş sistemiyle birlikte daha gelişmiş sürüş destek özellikleri sunması bekleniyor. Ancak BYD, sistemin hangi işlevleri destekleyeceğini ve bu özelliklerin hangi donanım seviyelerinde sunulacağını henüz açıklamadı.
Daha lüks iç mekan ve masajlı koltuklar
Yeni modelde ambiyans aydınlatması ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar gibi daha üst segment otomobillerde görmeye alıştığımız donanımlar da yer alacak. Arka koltuklardaki diz mesafesinin artırılmasıyla birlikte kabin konforunun mevcut modele kıyasla iyileştirilmesi hedefleniyor.
Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise direksiyonun arkasında geleneksel bir dijital gösterge panelinin görünmemesi. Sürüş bilgilerinin merkezi multimedya ekranı üzerinden sunulması bekleniyor. Bununla birlikte ekranın altına ve direksiyon üzerine fiziksel düğmeler eklenerek temel işlevlere daha kolay erişim sağlanıyor.
Yeni Blade Battery 2.0 ve hızlı şarj teknolojisi gelebilir
Yeni Seagull’un batarya ve şarj özellikleri henüz resmiyet kazanmadı. Bununla birlikte modelin üst donanım seviyelerinde BYD’nin yeni nesil Blade Battery 2.0 bataryalarını ve Flash Charging hızlı şarj teknolojisini sunabileceği tahmin ediliyor. Bu teknolojilerin yeni Seagull’a dahil edilmesi halinde otomobil, yalnızca daha geniş bir kabin ve daha güçlü motorla değil, şarj performansı açısından da önemli bir güncellemeyle gelebilir.
BYD Ocean serisinin genel müdürü Zhang Zhuo, yeni modelin ilk resmi görsellerinin paylaşılmasının ardından aracın Çin’de “Great Seagull” adıyla piyasaya çıkacağını belirtmişti. Altı farklı dış renk seçeneğiyle kör ön sipariş süreci başlatılırken fiyat bilgisi henüz açıklanmadı.
Yeni BYD Seagull’un Çin’de 2026 sonuna kadar satışa sunulması bekleniyor. Çin'deki lansmanın ardından daha büyük gövdeli versiyonun yurt dışı pazarlara da taşınması gündemde. Modelin Avrupa'da Dolphin Surf, Latin Amerika'da ise Dolphin Mini ailesinin daha büyük bir versiyonu olarak sunulması olası görünüyor. Bununla birlikte uluslararası pazarlara çıkış tarihi ve fiyatlandırma henüz doğrulanmış değil.Kaynakça https://electrek.co/2026/10/09/byd-launches-pre-orders-for-new-seagull-10k-ev-gets-bigger/ https://carnewschina.com/2026/10/09/second-gen-byd-seagull-became-available-for-pre-orders-in-china/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: