    Yeni BYD Sealion 05 satışa çıktı: 630 km menzil, 9 dakikada şarj

    2026 model BYD Sealion 05, şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli olmak üzere iki farklı versiyona sahip. Modelde ikinci nesil Blade batarya ve ultra hızlı şarj teknolojisi dikkat çekiyor.

    BYD, yeni kompakt SUV modeli BYD Sealion 05’i Çin’de satışa sundu. Modelin şarj edilebilir hibrit (DM-i) versiyonu, 305 km’ye kadar saf elektrikli menzil (CLTC), LiDAR tabanlı gelişmiş sürüş destek sistemleri, yedi hava yastığı ve dahili buzdolabı gibi dikkat çekici özelliklerle geliyor. Giriş seviyesinin başlangıç fiyatı ise yaklaşık 14.360 dolar olarak açıklandı.

    Sealion 05, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı güç aktarma sistemiyle sunuluyor. Her iki versiyon da kapalı ön tasarım, ince farlar, yarı gizli kapı kolları ve siyah sütun detaylarıyla benzer bir tasarım dili taşıyor. Araç, 4620 mm uzunluğuyla BYD Atto 3'ten yaklaşık 17 cm daha uzun.

    Modelin her iki versiyonunda da standart olarak DiPilot 100 sürüş destek sistemi yer alıyor. Daha üst donanımlarda ise LiDAR destekli DiPilot 300 sistemi sunuluyor. Bu sistem, şehir içi ve otoyollarda Navigate On Autopilot (NOA) fonksiyonunu destekliyor. Ayrıca araçta sürekli değişken sönümleme sağlayan DiSus-C süspansiyon sistemi de bulunuyor.

    İç mekânda standart olarak 12.8 inçlik bir multimedya ekranı sunulurken, üst donanımlarda bu ekran 15.6 inçe çıkıyor. 8.8 inçlik dijital gösterge paneli direksiyon arkasında konumlandırılmış. Vites seçici direksiyon arkasına alınarak orta konsolda fiziksel tuşlar, iki bardaklık ve dahili bir buzdolabı için ekstra alan yaratılmış.

    Bagaj hacmi hibrit versiyonda 650 litre, elektrikli versiyonda ise 600 litre olarak açıklandı. Tamamen elektrikli model ayrıca 110 litrelik ön bagaj (frunk) sunuyor.

    Sealion 05 DM-i, beşinci nesil hibrit sistemiyle geliyor. 1.5 litre atmosferik benzinli motor 99 beygir güç üretirken, 161 beygirlik elektrik motoruyla birlikte çalışıyor. Model, 26.6 kWsa ve 34.2 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunuyor. Yakıt tüketimi ise 100 km’de 3.1 litre olarak açıklanıyor. 65 litrelik yakıt deposuyla birlikte toplam menzil 2.100 km’nin üzerine çıkabiliyor.

    Tamamen elektrikli versiyonda ise giriş seviyesinde arkadan itişli, 268 beygir gücünde bir motor ve 57.5 kWsa batarya ile 540 km CLTC menzil sunuluyor. Daha üst versiyon ise 322 beygir güç ve 68.5 kWsa batarya ile 630 km menzil vadediyor.

    Modelin en dikkat çekici özelliği ise ikinci nesil Blade Batarya teknolojisine ve ultra hızlı şarj teknolojisine sahip olması. Buna göre batarya %10’dan %97’ye yalnızca 9 dakikada şarj edilebiliyor.

