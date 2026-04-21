Yeni BYD Sealion 05 satışa çıktı: 630 km menzil, 9 dakikada şarj
2026 model BYD Sealion 05, şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli olmak üzere iki farklı versiyona sahip. Modelde ikinci nesil Blade batarya ve ultra hızlı şarj teknolojisi dikkat çekiyor.
Sealion 05, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı güç aktarma sistemiyle sunuluyor. Her iki versiyon da kapalı ön tasarım, ince farlar, yarı gizli kapı kolları ve siyah sütun detaylarıyla benzer bir tasarım dili taşıyor. Araç, 4620 mm uzunluğuyla BYD Atto 3'ten yaklaşık 17 cm daha uzun.
İç mekânda standart olarak 12.8 inçlik bir multimedya ekranı sunulurken, üst donanımlarda bu ekran 15.6 inçe çıkıyor. 8.8 inçlik dijital gösterge paneli direksiyon arkasında konumlandırılmış. Vites seçici direksiyon arkasına alınarak orta konsolda fiziksel tuşlar, iki bardaklık ve dahili bir buzdolabı için ekstra alan yaratılmış.
Bagaj hacmi hibrit versiyonda 650 litre, elektrikli versiyonda ise 600 litre olarak açıklandı. Tamamen elektrikli model ayrıca 110 litrelik ön bagaj (frunk) sunuyor.
Tamamen elektrikli versiyonda ise giriş seviyesinde arkadan itişli, 268 beygir gücünde bir motor ve 57.5 kWsa batarya ile 540 km CLTC menzil sunuluyor. Daha üst versiyon ise 322 beygir güç ve 68.5 kWsa batarya ile 630 km menzil vadediyor.
Modelin en dikkat çekici özelliği ise ikinci nesil Blade Batarya teknolojisine ve ultra hızlı şarj teknolojisine sahip olması. Buna göre batarya %10’dan %97’ye yalnızca 9 dakikada şarj edilebiliyor.