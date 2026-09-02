Yeni BYD Sealion 08 SUV satışta: 900 km menzil, 9 dk'da şarj

Yeni Sealion 08, pazarda 229.900 yuan (yaklaşık 33.890 dolar) ile 279.900 yuan arasında değişen fiyat etiketleriyle yerini aldı.
Motor seçenekleri ve sürüş menzili
Tamamen elektrikli tarafta ise arkadan itişli model 900 km CLTC menzili sunarken, dört tekerlekten çekişli model 800 km menzil sağlıyor. 115 kWsa devasa batarya ile donatılan elektrikli versiyonda arkadan itişli model 370 kW (496 hp) güç üretirken, dört tekerlekten çekişli versiyonun ön ve arka motorları sırasıyla 215 kW ve 370 kW güç üretiyor.
9 dakikada şarj eden ikinci nesil Blade Batarya
Orta-büyük boy SUV segmentinde yer alan araç, markanın Ocean Aesthetics 2.0 tasarım dilini benimsiyor. Sealion 08; 5.115 mm uzunluk, 1.999 mm genişlik, 1.800 mm yükseklik ve 3.030 mm aks mesafesine sahip.
Araçta DiSus-A akıllı gövde kontrol sistemi, çift odamalı havalı süspansiyon ve aktif arka tekerlek yönlendirme (yengeç yürüyüşü/arka aks yönlendirme) özellikleri bulunuyor. Bu sistemler sayesinde aracın minimum dönüş yarıçapı sadece 4,95 metreye düşüyor.
Tüm donanım seviyelerinde şehir içi navigasyon destekli sürüş ve çoklu otomatik park işlevlerini destekleyen God's Eye 5.0 otonom sürüş asistan sistemi yer alıyor.
Dev ekranlarla donatılmış lüks kabin
Seal 08 sedan modelinin ardından Okyanus serisinin ikinci amiral gemisi olan Sealion 08, Çin'deki yoğun rekabetin yaşandığı yeni enerjili araç pazarında Xpeng G9L ve GWM Wey V8X gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek.
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