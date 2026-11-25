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Oynat BYD, yeni nesil elektrikli SUV modeli Tang'i 28 bin dolar fiyatla Çin'de satışa sundu. Üçüncü nesil araç, 850 kilometreye varan menzil ve 690 beygir güç sunuyor. Modelin en dikkat çeken özelliği ise sadece 5 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabilen hızlı şarj teknolojisi. Ayrıca tavandaki LiDAR sensörleriyle gelişmiş sürüş asistanı da sunuluyor. Geniş iç mekanlı araç, Tesla Model X gibi dev rakiplerle mücadele edecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Çinli otomobil devi BYD ürün gamındaki büyük SUV modellerini genişletmeye devam ediyor. Şirket, Dynasty serisinin yeni üyesi olan üçüncü nesil Tang elektrikli SUV modelini Çin'de resmi olarak tanıttı. Beş koltuklu geniş iç mekanı, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve yüksek şarj hızıyla öne çıkan araç, 187.900 yuan (28 bin dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıktı.

Yeni Tang, markanın yedi koltuklu daha büyük amiral gemisi SUV modeli Great Tang'in altında konumlandırılıyor. Üç farklı donanım seçeneğiyle sunulan model; Premium, Laser Premium ve Laser Flagship versiyonlarından oluşuyor.

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850 kilometre menzil ve 690 beygir güç

Üçüncü nesil BYD Tang, tüm versiyonlarında markanın ikinci nesil Blade LFP batarya teknolojisini kullanıyor. Standart arkadan itişli modellerde 402 beygir (300 kW) güç üreten tek elektrik motoru bulunuyor. Giriş seviyesi Premium versiyonu CLTC ölçümlerine göre 730 kilometre menzil sunarken, Laser Premium ve Laser Flagship seçeneklerinde bu değer 850 kilometreye kadar çıkıyor. Laser Flagship versiyonu için sunulan isteğe bağlı dört tekerlekten çekiş sistemi ise çift elektrik motoruyla toplam 690 beygir (515 kW) güç sağlıyor. Bu seçenekte menzil 770 kilometreye ulaşıyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemi, elektronik direksiyon teknolojisine sahip gelişmiş bir şasi paketiyle birlikte sunuluyor. Yaklaşık 3 bin dolar ek ücret gerektiren bu paket; dijital şasi kontrolü, yatırılabilir sürücü koltuğu ve 35,4 inçlik entegre Star Ring ekran gibi özellikleri beraberinde getiriyor.

5 dakikada yüzde 80 şarj olabiliyor

Yeni Tang'in en dikkat çekici özelliklerinden biri de BYD'nin Flash Charging hızlı şarj teknolojisi. Tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan sistem, bataryayı yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa yalnızca 5 dakikada ulaştırabiliyor. Yüzde 10'dan yüzde 97 doluluğa ulaşmak ise 9 dakika sürüyor.

Yeni BYD Tang'ın iç mekanında donanım seviyesine göre farklı ekran seçenekleri bulunuyor. Üst donanımlarda sürücü ve ön yolcunun kullanımına yönelik30 inçlik merkezi ekran sunulurken giriş seviyesinde15,6 inçlik multimedya ekranı ve 10,25 inçlik dijital gösterge paneli yer alıyor. Dijital gösterge ekranı yerine isteğe bağlı olarak ön cama yansıtmalı 35,4 inçlik panoramik head-up display tercih edilebiliyor. Modelin diğer donanımları arasında ambiyans aydınlatması, 6,8 litrelik dahili buzdolabı ve ön ile arka koltuklarda ısıtma, havalandırma ve masaj özellikleri bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Bagaj hacmi standart konumda 910 litreye ulaşırken arka koltuklar yatırıldığında bu değer 2.113 litreye çıkıyor. Ayrıca ön kaputun altında 205 litrelik ek bir saklama alanı bulunuyor. Arka koltuklarda 1.000 mm diz mesafesi sunan araçta, koltuk sırtlıkları 130 dereceye kadar yatırılabiliyor.

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LiDAR destekli sürüş sistemi ve gelişmiş süspansiyon

Yeni Tang, BYD'nin God’s Eye B adlı lazer destekli sürüş teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Tavana yerleştirilen LiDAR sensörüyle çalışan sistem, DiPilot300 altyapısı üzerinden şehir içi navigasyon destekli sürüş, otoyol sürüş asistanı ve farklı senaryolarda otomatik park gibi özellikler sunuyor.

Modelde ayrıca Disus-A çift hazneli akıllı havalı süspansiyon sistemi bulunuyor. BYD'nin geliştirdiği yüksek hızlı lastik patlama denge kontrol sistemi de aracın 180 km/sa hıza kadar lastik patlaması durumunda dengesini ve şerit konumunu korumasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Boyutlarıyla da büyük SUV sınıfında konumlanan üçüncü nesil Tang, 5.045 milimetre uzunluğa, 1.980 milimetre genişliğe ve 1.760 milimetre yüksekliğe sahip. Modelin aks mesafesi ise 2.950 milimetre olarak açıklanıyor. Bu ölçüler, aracı Tesla Model X ve BMW iX gibi büyük elektrikli SUV modelleriyle benzer bir boyut sınıfına yerleştiriyor.

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Yeni BYD Tang satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

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