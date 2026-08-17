Yeni Chery iCaur V25: 1,52 litre yakan şehirli SUV yıl sonunda satışa çıkıyor

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi Chery, elektrikli ve hibrit dünyasında ezber bozan modeller sunmaya devam ediyor. Markanın Çin'de "iCar", küresel pazarlarda ise Apple ile bir marka krizine girmemek adına "iCaur" ismiyle konumlandırdığı alt markası, ürün yelpazesindeki en kritik eksik parçayı tamamladı.

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Kompakt V23 ile büyük boy V27 modellerinin tam ortasına oturan yeni iCaur V25, 2026'nın son çeyreğinde Çin’de, ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve küresel pazarlarda yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Rüzgar direnci "Tuğla" seviyesinde ama çözüm üretilmiş

Tam Boyutta Gör Kutu formundaki gövdesi, yuvarlak LED farları, düz tavan çizgisi ve yana açılan bagaj kapağıyla V25, açıktan açığa Mercedes G-Class ve Land Rover Defender kırması bir tasarım sergiliyor.

Görsel açıdan bu sert ve köşeli duruş müthiş görünse de fiziki olarak tam bir "aerodinamik kabusu" anlamına geliyor. Chery mühendisleri rüzgar direncini bir nebze kırabilmek için ön bölüme sürtünmeyi %15 azaltan aktif hava panjuru yerleştirmiş. iCaur V25'in diğer teknik özellikleri ise şöyle:

Boyutlar: 4.636 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik, 1.855 mm yükseklik ve 2.820 mm aks mesafesi.

4.636 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik, 1.855 mm yükseklik ve 2.820 mm aks mesafesi. Arazi Yetenekleri: 197 mm yerden yükseklik, 30 derece yaklaşma, 28 derece uzaklaşma açısı.

197 mm yerden yükseklik, 30 derece yaklaşma, 28 derece uzaklaşma açısı. Ekstra Detaylar: 130 kg yük taşıyabilen sabit yan basamaklar, 21 inç dev jantlar ve bagaj kapağında 22,7 litrelik harici saklama kutusu.

Tavanında LiDAR var: Otonom sürüşte iddialı

Tam Boyutta Gör iCaur V25 yalnızca sert bir arazi aracı değil, aynı zamanda tekerlekli bir teknoloji üssü. Aracın tavanına entegre edilen LiDAR sensörü, araçtaki diğer 26 sensörle birlikte çalışıyor.

Chery imzalı Falcon Pilot 700+ sürüş asistan sistemi, gücünü 560 TOPS işlem kapasitesine sahip Horizon Journey 6P çipinden alıyor. Bu sistem, sürücü denetiminde hem şehir içi hem de otoyolda adresler arası otonom sürüş imkânı vadediyor.

Bataryası boşalsa bile tüketimi makul: EREV altyapısı

Tam Boyutta Gör Chery resmi motor detaylarını lansmana saklasa da Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı verileri uzatılmış menzilli (EREV) versiyonun detaylarını ortaya koyuyor. Sistemde bataryayı şarj etmekle görevli 1.5 litre 154 beygirlik benzinli motor görev yapıyor.

iCaur V25'in LFP (lityum demir fosfat) batarya kapasitesi 33,67 kWsa olarak açıklandı. Çin'de geçerli olan WLTC normlara göre saf elektrikli sürüş menzili 150 km.

2.7 tonluk SUV, batarya doluyken EREV sistem sayesinde 100 km'de sadece 1,52 litre gibi etkileyici bir yakıt tüketimine sahip. Bataryanın boş olması durumunda ise 100 km'de 6,9 litre yakıt tüketimi karşımıza çıkıyor.

Dört çeker versiyon ise 145 km saf elektrikli sürüş menzili ve batarya bittiğinde 100 km'de 7,2 litre yakıt tüketimine sahip. Üstelik bu versiyonun römork çekme kapasitesi 1.800 kg.

Tasarımıyla sokakta bakışları toplayacak ve EREV altyapısıyla şarj stresi yaşatmayacak olan iCaur V25, kan kaybeden satış grafiklerini yeniden yukarı taşımak için Chery'nin en güçlü kozlarından biri olacak.

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Yeni Chery iCaur V25: 1,52 litre yakan şehirli SUV geliyor

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