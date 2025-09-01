Yeni Chery QQ3, Chengdu Otomobil Fuarı’nda sahneye çıktı

Yeni nesil Chery QQ3, yuvarlak hatları ve çift yatay gündüz LED'leriyle bütünleşen oval farlarıyla dikkat çekiyor. Otomobilin stop lambaları da farlarla uyumlu şekilde oval tasarlanmış. Yandan bakıldığında Smart'ın #1 modelini anımsatan otomobil, 2700 mm’nin üzerinde aks mesafesi ve 4200 mm’nin üzerinde uzunluğu ile öne çıkıyor. Araç, Chery’nin T12 platformu üzerine inşa edildi.
Kokpitte altı düz direksiyon simidi, oval havalandırma çıkışları, dikdörtgen gösterge paneli ve 15,6 inç 2.5K çözünürlüklü dokunmatik multimedya bulunuyor. Bu ekran Qualcomm Snapdragon 8155 çipiyle çalışıyor ve yapay zekâ destekli sesli asistana sahip.
Araçta ayrıca OTA güncellemeleri, 256 renkli ambiyans aydınlatma, 50W kablosuz şarj, CarPlay, HiCar ve CarLink mobil bağlantı desteği ile Chery’nin Falcon 500 ileri sürüş destek sistemi yer alıyor. Bu sistem, yüksek hızda NOA (Navigation on Autopilot) özelliğini de destekliyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.