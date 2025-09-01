Yeni Chery QQ3, Chengdu Otomobil Fuarı’nda sahneye çıktı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Chery, 2025 Chengdu Otomobil Fuarı’nda tamamen yenilenen QQ3 modelini görücüye çıkardı. Yıl bitmeden Çin'de satışa sunulması beklenen model, "gençlerin ilk otomobili" olmayı hedefleyen QQ serisinin yeni üyesi olacak.

Yeni nesil Chery QQ3, yuvarlak hatları ve çift yatay gündüz LED'leriyle bütünleşen oval farlarıyla dikkat çekiyor. Otomobilin stop lambaları da farlarla uyumlu şekilde oval tasarlanmış. Yandan bakıldığında Smart'ın #1 modelini anımsatan otomobil, 2700 mm’nin üzerinde aks mesafesi ve 4200 mm’nin üzerinde uzunluğu ile öne çıkıyor. Araç, Chery’nin T12 platformu üzerine inşa edildi.

Tam Boyutta Gör Yeni QQ3; 90 kW (121 hp) gücünde arka elektrik motoru ile geliyor. Ancak batarya kapasitesi ve menzil değerleri henüz açıklanmadı.

Kokpitte altı düz direksiyon simidi, oval havalandırma çıkışları, dikdörtgen gösterge paneli ve 15,6 inç 2.5K çözünürlüklü dokunmatik multimedya bulunuyor. Bu ekran Qualcomm Snapdragon 8155 çipiyle çalışıyor ve yapay zekâ destekli sesli asistana sahip.

Araçta ayrıca OTA güncellemeleri, 256 renkli ambiyans aydınlatma, 50W kablosuz şarj, CarPlay, HiCar ve CarLink mobil bağlantı desteği ile Chery’nin Falcon 500 ileri sürüş destek sistemi yer alıyor. Bu sistem, yüksek hızda NOA (Navigation on Autopilot) özelliğini de destekliyor.

