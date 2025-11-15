Kim Nerede? 132 Jeff Bezos’un roketinden tarihi başarı: Elon Musk tebrik etti 98 Yeni Chery TIGGO 7 Türkiye'de satışa çıkıyor 87 Microsoft'tan korsan Windows aktivasyonuna darbe: KMS yöntemi engellendi
    Yeni Chery Tiggo 8, iki farklı versiyonla çıktı | Toyota Hilux elektriklendi - DH Oto Gündem

    Programımızda bu hafta Tiger ve Leopar isimli iki farklı versiyonla satışa çıkan yeni Chery Tiggo 8, yeni nesil Toyota Hilux ve elektrikli versiyonu ve uzun menzilli Atto 3 gibi konuları konuştuk.

    Programımızda bu hafta Tiger ve Leopar isimli iki farklı versiyonla satışa çıkan yeni Chery Tiggo 8, yeni nesil Toyota Hilux ve elektrikli versiyonu, uzun menzilli Atto 3, bataryasız 7 bin dolara alınabilen Çinli araba, Danıştay'ın e-Power kararı gibi konuları konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:03 - Yeni Chery Tiggo 8

    10:02 - Elektrikli Toyota Hilux

    18:53 - Daha büyük bataryalı BYD Atto 3

    24:39 - Bataryasız satın alınabilen Çinli araba

    32:56 - Danıştay'ın Nissan e-Power kararı

    41:50 - Volkswagen'den 5 metrelik elektrikli SUV

    54:01 - Kapanış

