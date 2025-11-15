Yeni Chery Tiggo 8, iki farklı versiyonla çıktı | Toyota Hilux elektriklendi - DH Oto Gündem

Programımızda bu hafta Tiger ve Leopar isimli iki farklı versiyonla satışa çıkan yeni Chery Tiggo 8, yeni nesil Toyota Hilux ve elektrikli versiyonu, uzun menzilli Atto 3, bataryasız 7 bin dolara alınabilen Çinli araba, Danıştay'ın e-Power kararı gibi konuları konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:03 - Yeni Chery Tiggo 8
10:02 - Elektrikli Toyota Hilux
18:53 - Daha büyük bataryalı BYD Atto 3
24:39 - Bataryasız satın alınabilen Çinli araba
32:56 - Danıştay'ın Nissan e-Power kararı
41:50 - Volkswagen'den 5 metrelik elektrikli SUV
54:01 - Kapanış