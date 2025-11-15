Yeni Chery Tiggo 8, iki farklı versiyonla çıktı | Toyota Hilux elektriklendi - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızda bu hafta Tiger ve Leopar isimli iki farklı versiyonla satışa çıkan yeni Chery Tiggo 8, yeni nesil Toyota Hilux ve elektrikli versiyonu, uzun menzilli Atto 3, bataryasız 7 bin dolara alınabilen Çinli araba, Danıştay'ın e-Power kararı gibi konuları konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:03 - Yeni Chery Tiggo 8

10:02 - Elektrikli Toyota Hilux

18:53 - Daha büyük bataryalı BYD Atto 3

24:39 - Bataryasız satın alınabilen Çinli araba

32:56 - Danıştay'ın Nissan e-Power kararı

41:50 - Volkswagen'den 5 metrelik elektrikli SUV

54:01 - Kapanış

