Yeni Chery Tiggo 8, iki farklı versiyonla Çin'de satışa sunuldu

Bir ay önce resmi görselleri paylaşılan 2026 model Chery Tiggo 8 Çin’de resmi olarak tanıtıldı. Dört donanım seviyesiyle satışa sunulan modelin fiyatları 13.200 ile 17.200 dolar arasında değişiklik gösteriyor. Yeni Tiggo 8, iki farklı dış tasarım, iç mekan düzeni ve iki motor seçeneğiyle kişiselleştirilebilir bir yapı sunuyor.

İki farklı yüz: “Tiger” ve “Leopard”

Tam Boyutta Gör Müşteriler, ön bölümde “Tiger” (Kaplan) veya “Leopard” (Leopar) olmak üzere iki farklı yüz seçebiliyor. Leopard'da üst bölümde ince farlar yer alırken, Tiger'da bölünmüş far tasarımı karşımıza çıkıyor. Ayrıca, Tiger’da diş benzeri, Leopard’da ise keskin hatlı desenlere sahip ızgara kullanılmış. Metalik krom detaylar ise ön yüzün kalite algısını güçlendiriyor.

Yan tarafta “Hunting Shadow” adı verilen gövde formu, akıcı çizgiler, siyah çamurluk kaplamaları ve krom cam çerçeveleriyle sportif bir karakter sunuyor. Arka kısımda boydan boya uzanan stoplar ve üstünde “CHERY” logosu dikkat çekiyor. Tiger versiyonu 4.749 mm uzunluğa sahipken, Leopard ise tasarımından dolayı 2 cm civarında daha kısa. Her iki versiyonun da 2.825 mm’lik aks mesafesi bulunuyor.

Kabin, seçilen dış tasarıma göre farklılaşıyor. Tiger modelinde “Şafak Ormanı" teması, Leopard versiyonunda ise “Galaksi Ormanı" düzeni kullanılmış. Konsolun merkezinde 15,6 inç ve 13,2 inç boyutlarında iki ekran bulunuyor. Bunlara 10,25 inçlik dijital gösterge paneli eşlik ediyor. HMI 5.0 sistemi, 8155 çip ile destekleniyor ve HiCar, CarPlay, CarLink bağlantılarını destekliyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ destekli sesli asistan, dört bölgeli ses etkileşimi ve navigasyon sistemiyle gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Kabinde ayrıca sekiz hoparlörlü ses sistemi, 256 renkli ambiyans aydınlatması, 50W kablosuz şarj, masaj, ısıtma ve havalandırma özellikli koltuklar, arka koltuk masaları ve aktif gürültü engelleme özellikleri yer alıyor. SUV’un iç mekanı yatak moduna bile dönüştürülebiliyor.

Yeni Tiggo 8, Falcon 500 sürücü destek sistemine sahip ve seviye 2 otonom sürüş desteği sunuyor. Sistem; otoyolda yarı otonom sürüş ve uzaktan park gibi 16 farklı fonksiyon içeriyor. İlerleyen dönemde gelecek Falcon 700 sistemiyle şehir içi navigasyon, vale park ve akıllı çağırma özellikleri eklenecek.

Tam Boyutta Gör Yeni Tiggo 8'in kaputu altında Kunpeng serisi 1.6 litre TGDI motor görev yapıyor. 197 hp güç ve 310 Nm tork üreten bu motor, 7 ileri DCT şanzımanla kombine edilmiş.

Snow Leopard adı verilen versiyon, dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor ve yedi farklı sürüş modu sunuyor. Yeni CDC manyetik süspansiyon sistemi, yapay zeka destekli yol izleme teknolojisiyle amortisör sertliğini gerçek zamanlı ayarlayabiliyor. Ayrıca yapay zeka destekli akıllı dört çeker sistemi, tork dağılımı ve gövde kontrolünü optimize ediyor.

