    Yeni Dacia Logan Türkiye’de: İşte fiyatı ve öne çıkan özellikleri

    Dacia, yenilenen Logan modelini Türkiye’de satışa sundu. Markanın yeni tasarım çizgilerini taşıyan sedan model, lansmana özel fiyatları ve güncellenen motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.

    Dacia, yeni Logan modelini düzenlediği etkinlik kapsamında Türkiye’ye getirdi. Markanın güncel tasarım diline kavuşan sedan model, hem tasarım hem de teknoloji tarafında önemli değişikliklerle geliyor. Özellikle LPG destekli yeni motor seçeneği, otomatik şanzıman kombinasyonu ve geniş bagaj hacmiyle dikkat çeken otomobil, markanın Türkiye’deki en ulaşılabilir modellerinden biri olarak konumlandırılıyor.

    Yeni Dacia Logan’ın Türkiye satışları 1 Haziran itibarıyla başladı. Model, Expression ve Journey olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle sunuluyor.

    Expression ECO-G 120 auto versiyonu için belirlenen liste fiyatı 1 milyon 699 bin TL olurken, lansmana özel satış fiyatı 1 milyon 580 bin TL olarak açıklandı.

    Daha yüksek donanım seviyesine sahip Journey ECO-G 120 auto ise normalde 1 milyon 774 bin TL fiyat etiketine sahipken, lansman dönemine özel olarak 1 milyon 655 bin TL fiyatla satışa sunuluyor.

    Yeni tasarım dili Logan’a da taşındı

    Yeni Logan, Dacia’nın son dönemde kullandığı modern tasarım anlayışını sedan gövdeyle birleştiriyor. Otomobilin ön bölümünde markanın yeni nesil ters T formundaki far imzası dikkat çekiyor. Aynı tasarım yaklaşımı iç mekandaki havalandırma menfezlerinde de kullanılıyor.

    Ön bölümde yer alan üst ve alt ızgaradaki piksel desenli detaylar modele daha modern bir görünüm kazandırırken, çift renkli 16 inç jantlar otomobilin dinamik karakterini güçlendiriyor. Dacia’nın özellikle yeni nesil Sandero ve Duster modellerinde kullandığı tasarım çizgileri Logan’a da taşınmış durumda.

    İç mekanda daha fazla teknoloji

    Kabinde yapılan yenilikler arasında daha dayanıklı döşeme malzemeleri öne çıkıyor. Sürücü bölümünde yeni direksiyon tasarımı kullanılırken dijital altyapı da güncellenmiş durumda.

    Modelde 7 inçlik dijital gösterge ekranı ve 10 inç boyutunda yeni multimedya sistemi yer alıyor. Kablosuz şarj desteği de sunulan araçta Dacia’nın “YouClip” adını verdiği bağlantı sistemi bulunuyor.

    120 beygirlik LPG’li motor ve otomatik şanzıman

    Yeni Logan’ın en dikkat çekici yeniliklerinden biri motor tarafında gerçekleşiyor. Dacia’nın yenilenen ECO-G motoru artık 120 beygir güç üretiyor.

    Kaput altında görev yapan 1.2 litrelik üç silindirli turbo benzinli motor, LPG sistemiyle birlikte çalışıyor ve EDC otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. Bu kombinasyon, özellikle LPG’li otomatik sedan arayan kullanıcılar açısından önemli bir alternatif oluşturuyor.

    Bunun yanında model ailesinde yer alan 1.0 litrelik üç silindirli turbo benzinli TCe 100 motor seçeneği de bulunuyor. Bu motor 100 beygir güç üretiyor ve 6 ileri manuel şanzıman ile sunuluyor.

    Yeni Logan, sürüş destek teknolojileri tarafında da önemli güncellemeler almış durumda. Modelde aktif şerit takip sistemi, acil durum fren desteği, trafik işareti algılama destekli hız asistanı ve kameralı sürücü takip sistemi yer alıyor.

    Ayrıca kör nokta uyarı sistemi de opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

    Yeni Logan, sedan sınıfındaki geniş yaşam alanı iddiasını koruyor. Otomobilin uzunluğu 4,41 metre, genişliği ise 1,85 metre seviyesinde. Modelin yerden yüksekliği 161 mm olarak açıklanırken, özellikle bozuk yol koşullarında avantaj sağlaması hedefleniyor.

    Bagaj tarafında ise segmentinin güçlü seçeneklerinden biri olmaya devam ediyor. Standart kullanımda 628 litre bagaj hacmi sunan Logan, arka koltuklar yatırıldığında bu alanı 1.666 litreye kadar çıkarabiliyor.

