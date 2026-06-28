Yeni Dacia Striker'ın LPG'li versiyonu ortaya çıktı: İşte görüntüler

Örtüsü geçtiğimiz Mart ayında kaldırılan Dacia Striker, bildiğiniz üzere Türkiye'deki Bursa Oyak Renault fabrikasında üretilecek. Geleneksel SUV çizgilerini modern aile otomobili pratikliğiyle birleştiren araç uzun ve dinamik silüeti, kaslı çamurlukları ve yaklaşık 200 mm'lik yerden yüksekliğiyle dikkat çekiyor.
Geniş motor yelpazesi ve 4x4 sistemi
Araçta fabrika çıkışlı LPG (Eco-G) ünitesi, hafif hibrit ve performans odaklı 1.8 litrelik tam hibrit motor seçenekleri yer alacak. Zorlu yol koşulları için geliştirilen 4x4 çekiş sistemi ise yalnızca tam hibrit versiyonda sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş