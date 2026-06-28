Yeni Dacia Striker'ın LPG'li versiyonu ortaya çıktı: İşte görüntüler

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

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Tam Boyutta Gör Dacia'nın merakla beklenen yeni modeli Striker, kamuflajsız olarak bir LPG istasyonunda dolum yaparken objektiflere yakalandı. Tasarımıyla büyük beğeni toplayan araç özellikle Toyota ve Skoda gibi dev markaların müşterilerini kendine çekmeyi hedefliyor.

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Örtüsü geçtiğimiz Mart ayında kaldırılan Dacia Striker, bildiğiniz üzere Türkiye'deki Bursa Oyak Renault fabrikasında üretilecek. Geleneksel SUV çizgilerini modern aile otomobili pratikliğiyle birleştiren araç uzun ve dinamik silüeti, kaslı çamurlukları ve yaklaşık 200 mm'lik yerden yüksekliğiyle dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Görüntülenen açık mavi renkli modelde, markanın yeni tasarım dilini yansıtan ince far yapısı, geniş ön panel ve bagaj kapağı boyunca uzanan siyah şerit üzerindeki büyük "DACIA" yazısı dikkat çekiyor. Dacia Jogger ile yan yana göründüğü karede ise Striker'ın daha büyük, daha kaslı ve daha modern bir duruşa sahip olduğunu görüyoruz.

Tam Boyutta Gör

Geniş motor yelpazesi ve 4x4 sistemi

Araçta fabrika çıkışlı LPG (Eco-G) ünitesi, hafif hibrit ve performans odaklı 1.8 litrelik tam hibrit motor seçenekleri yer alacak. Zorlu yol koşulları için geliştirilen 4x4 çekiş sistemi ise yalnızca tam hibrit versiyonda sunulacak.

Tam Boyutta Gör Striker'ı rakiplerinden ayıran en önemli unsur ise fiyatı olacak. Aracın başlangıç fiyatının 25.000 euro'nun altında olacağı açıklanmıştı. Dacia Striker lüks arayışında olmayan ancak geniş iç hacim, modern tasarım ve ekonomik kullanım isteyen aileler için markanın en önemli modellerinden biri olmaya aday görünüyor.

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Yeni Dacia Striker'ın LPG'li versiyonu ortaya çıktı: İşte görüntü

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