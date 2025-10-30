Giriş
    Yeni Daihatsu K-Open konsepti, Copen'in yerini doldurmaya hazır görünüyor

    Daihatsu, ikonik Copen’in üretimini 2026’da sonlandıracağını açıkladı ancak Japonya Mobilite Fuarı’nda tanıttığı yeni K-Open Concept ile sevilen modelin ruhunu yaşatmaya hazırlanıyor.

    Yeni Daihatsu K-Open konsepti tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Daihatsu, küçük boyutuna rağmen büyük bir hayran kitlesine sahip Copen modelinin üretiminin gelecek yıl biteceğini duyurdu. Ancak markanın Japonya Mobilite Fuarı’nda tanıttığı K-Open Concept, bu boşluğu doldurmaya aday gibi görünüyor.

    Yeni konsept, Copen’in kompakt ölçülerini ve içten yanmalı motorunu koruyor. Ancak önemli bir farklılık olarak, aracın arkadan itişli olacağı açıklandı.Bu da geçmişteki önden çekişli versiyonlara göre çok daha canlı bir sürüş vadediyor.

    Tasarım açısından K-Open, orijinal Copen’den ilham alan modern bir çizgiye sahip. Oval farlar, daha kaslı bir ön tampon ve kaput üzerindeki havalandırmalar sportif karakteri vurgularken, genişletilmiş arka çamurluklar ve ortadaki egzoz çıkışı da dinamizmi tamamlıyor.

    İki kişilik açık kokpit, sade ve sürücü odaklı bir tasarım anlayışını yansıtıyor. Orta konsolda büyük bir multimedya ekranı yerine, üç kollu direksiyonun arkasına yerleştirilmiş kavisli dijital gösterge paneli bulunuyor. Metal detaylarla süslenen konsol, birkaç dokunmatik kumanda dışında dikkat dağıtıcı hiçbir unsur içermiyor.

    Yeni Daihatsu K-Open konsepti tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Koltuklar özel kumaş kaplı ve yüksek yan destekli. Alcantara kaplamalar, vites topuzu, klasik el freni ve kapı kolları yerine kullanılan ince kumaş kayışlar ile konseptin hafiflik felsefesi pekiştiriliyor.

    Daihatsu, teknik detayları henüz açıklamadı ancak modelin yalnızca bir "kei car"ın sunabileceği sürüş heyecanını yaşatmaya odaklandığı belirtiliyor. Japon kei car regülasyonları gereği motor hacmi 660 cc ile sınırlı fakat performansı artırmak için turbo besleme ihtimali yüksek. Hafif gövde, arkadan itişli yapı ve manuel şanzıman, mütevazı güce rağmen oldukça eğlenceli bir sürüş deneyimi vadediyor.

    Yeni nesil Copen’in piyasaya çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak üretimin 2026'nın Ağustos ayında sona erecek olması, yeni modelin birkaç yıl içinde yollara çıkabileceğini işaret ediyor.

