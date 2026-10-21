Yeni DC filmi Clayface'e dair ilk yorumlar paylaşıldı

DC, Clayface ile Korku Türüne Adım Atıyor
Clayface, çizgi romanlarda görünüşünü istediği gibi değiştirebilen eski bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Film ise bu konuyu daha karanlık bir tonda ele alıyor. Film, kariyerini kurtarmak için katıldığı tuhaf deney ters gittikten sonra beklemediği bir dönüşüm geçiren genç bir oyuncuya odaklanıyor.
Basın gösterimlerinden gelen ilk yorumlar Clayface'i The Fly ve Videodrome gibi 80'lerde çıkan body horror filmlerine benzetiyor. İnsan bedeninin deforme olması üzerinden ilerleyen bu alt türün gerektirdiği dehşetten çekinmediği söylenen Clayface'in kan ve şiddet içeren sahneler konusunda elini korkak alıştırmadığı söyleniyor. Zaten film sinemalara 18+ yaş sınırıyla geliyor ki bu yönüyle Joker filmine benzer bir yol izliyor.
Clayface'in genel olarak olumlu yorumlar aldığını söyleyebiliriz. Rotten Tomatoes ve MetaCritic'teki eleştirmen puanları henüz netlik kazanmamış olsa da DC'nin son filmi olan Supergirl'den çok daha yüksek puanlar alacağı düşünülüyor.
Clayface'in yönetmen koltuğunda James Watkins (Speak No Evil) oturuyor. Başrolde ise genç oyuncu Tom Rhys Harries yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella ve Eddie Marsan gibi isimler eşlik ediyor.
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