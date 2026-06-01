    Yeni Dell XPS 13 tanıtıldı: Uygun fiyatıyla MacBook Neo'ya rakip olacak

    Dell, geçtiğimiz yıl kısa süreliğine rafa kaldırdığı XPS markasını yeniden sahneye çıkarıyor. Şirket, uzun yıllar boyunca en popüler amiral gemisi dizüstü bilgisayar serilerinden biri olan XPS 13’ü bu kez daha uygun fiyatlı ancak premium özelliklerini koruyan bir model olarak kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

    Dell XPS 13 (2026) özellikleri

    Yeni XPS 13, yalnızca 12,7 mm kalınlığı ve yaklaşık 1 kilogramlık ağırlığıyla serinin bugüne kadarki en ince ve en hafif XPS 13 modeli olarak öne çıkıyor. Dell ayrıca cihazın, Apple’ın MacBook Neo modelinden daha küçük ve daha hafif olduğunu iddia ediyor. İncelen tasarımına rağmen model, CNC işlenmiş alüminyum gövde, dört hoparlörlü ses sistemi, Wi-Fi 7 desteği ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüklü IPS ekran gibi üst segment özelliklerden ödün vermiyor.

    Fiyat tarafında ise Dell oldukça agresif bir strateji izliyor. Öğrenciler için başlangıç fiyatı 599 dolar olarak belirlenirken, standart kullanıcılar aynı modele 699 dolardan sahip olabilecek. Giriş seviyesi sürümde Intel Core Series 3 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alıyor. Daha güçlü yapılandırmalar ise Intel Core Ultra Series 3 işlemcilerle birlikte 32 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama kapasitesi sunacak.

    Dell, uygun fiyatına rağmen yeni XPS 13’te bileşen kalitesinden taviz vermediğini vurguluyor. Bu nedenle XPS 13, MacBook Neo'daki 60 Hz panel yerine 120 Hz yenileme hızına sahip dokunmatik ekranla geliyor. Ekran aynı zamanda DCI-P3 renk gamının tamamını kapsarken, arkadan aydınlatmalı klavye de standart olarak sunuluyor. Bağlantı tarafında iki adet USB-C 3.2 Gen 2 portu bulunurken, Windows Hello destekli web kamerası da cihazın özellikleri arasında yer alıyor.

    MacBook Neo’nun fan içermeyen tasarımına karşın XPS 13, çift fanlı aktif soğutma çözümü kullanıyor. Bu sayede özellikle uzun süreli yük altında veya sıcak ortamlarda daha istikrarlı performans sunması bekleniyor.

    Yeni modelde dikkat çeken eksiklerden biri ise 3,5 mm kulaklık girişinin bulunmaması. Dell, kutudan dönüştürücü adaptör çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmış değil.

    Dell'in yeni XPS 13 modeli Haziran ayında satışa sunulacak. Daha güçlü donanımlara sahip sürümlerin ise önümüzdeki aylarda kademeli olarak piyasaya çıkması bekleniyor.

