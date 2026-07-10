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    Yeni DS N°7, hibrit motoruyla Ekim'de Türkiye yollarına çıkıyor

    DS Automobiles, ürün gamındaki yeni dönemi temsil eden, ileri teknolojilerini ve premium seyahat anlayışını bir araya getiren yeni DS N°7'yi Ekim ayında Türkiye'de yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

    Yeni DS N°7, hibrit motoruyla Ekim'de Türkiye yollarına çıkıyor Tam Boyutta Gör
    DS Automobiles, ürün gamındaki yeni dönemi temsil eden DS N°7 ile premium SUV segmentindeki iddiasını daha da güçlendiriyor. Ekim ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanan yeni DS N°7, markanın yeni isimlendirme stratejisini taşıyan DS Automobiles modellerinden biri olarak zarafet, teknoloji ve verimliliği aynı noktada buluşturuyor. Modelin Avrupa fiyatı 43.900 euro seviyesinde.

    4,66 metre uzunluğa, 1,90 metre genişliğe ve 1,63 metre yüksekliğe sahip olan yeni DS N°7; dengeli çizgileri, uzatılmış silüeti ve güçlü gövde yapısıyla ilk bakışta dikkat çekiyor. 740 mm çapındaki tekerlekleri ve 19 inç jantıyla yolda güçlü bir duruş sergileyen yeni DS N°7, aynı zamanda aerodinamik verimliliğiyle de öne çıkıyor. Bununla birlikte sınıfının en iyi değerlerinden biri olan 0,26 Cd sürtünme katsayısı, hem performansa hem de tüketime doğrudan katkı sağlıyor.

    DS N°7’nin ön bölümünde iki farklı karakter sunuluyor. PALLAS donanım seviyesinde şeffaf tasarımlı ön ızgara tercih edilirken, ÉTOILE versiyonunda DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ön ızgara, ışıklı çizgiler ve aydınlatmalı DS logosuyla markanın yeni ışık imzasını yansıtıyor. Siyah tavanlı çift renkli gövde seçenekleri ise DS N°7'nin güçlü karakterini tamamlıyor.

    DS N°7 ile birlikte ilk kez sunulan doğal ahşap kaplamalar ve özenle tasarlanan ambiyans aydınlatması, kabinin rafine atmosferini daha da güçlendirirken; 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 16 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı teknolojiyi yaşam alanının doğal bir parçası haline getiriyor. Ayrıca DS Automobiles'in yeni tasarım anlayışını yansıtan X şeklindeki direksiyon simidi ise ergonomik yapısıyla sürücünün tüm temel fonksiyonlara sezgisel şekilde erişmesini sağlıyor.

    İki farklı donanım seviyesi

    Yeni DS N°7, hibrit motoruyla Ekim'de Türkiye yollarına çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de satışa sunulacak PALLAS ve ÉTOILE donanım seviyeleri de zengin standart ekipmanlarıyla öne çıkıyor. Her iki versiyonda da 19 inç alaşım jantlar, otomatik anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunan multimedya sistemi, geri görüş kamerası, Stop & Go özellikli adaptif hız sabitleyici, panoramik cam tavan, DS NECK WARMER ve DS DRIVE ASSIST yarı otonom sürüş yardımcısı standart olarak sunuluyor.

    PALLAS versiyonu, İnci Grisi & Sonsuzluk Mavisi DS CANVAS iç tasarım konsepti ile sunulurken, ÉTOILE versiyonu Celeste Gri Nappa deri döşemeleriyle premium atmosferi daha da ileri taşıyor. PALLAS versiyonunda eller serbest erişimli elektrikli bagaj kapağı, havalandırmalı kablosuz şarj ünitesi ve DS IRIS SYSTEM 2.0 sunuluyor.

    ÉTOILE versiyonunda ise bunlara ek olarak havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, DS PIXELVISION 3.0 akıllı far sistemi, DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY, ELECTRA 3D by FOCAL premium ses sistemi, DS VISION 360, DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ön ızgara ve Clean Cabin sistemi standart donanımlar arasında bulunuyor.

    Yeni nesil hibrit güç teknolojisi

    Yeni DS N°7, hibrit motoruyla Ekim'de Türkiye yollarına çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de ekim ayından itibaren satışa sunulacak DS N°7, ilk etapta 145 beygir sistem gücündeki yeni nesil hibrit güç ünitesiyle yollara çıkacak. Çift kavramalı 6 ileri otomatik şanzımana entegre edilen 21 kW gücündeki elektrik motoruyla birlikte çalışan sistem, şehir içi kullanımda sürüşlerin yüzde 50'sine kadar elektrikli sürüş sağlayabiliyor. 5,3 lt/100 km'lik karma koşullardaki yakıt tüketimi ve 120 g/km'lik CO2 emisyon değeriyle yüksek verimlilik sunan bu güç ünitesi, performans ve ekonomi arasında ideal denge kuruyor.

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    nazo zararlı mı 1.3 multijet motor yağı tavsiyesi kule tipi vantilatör tavsiye internet wan bağlı değil ne demek varlık şirketlerine ödeme yapmayın

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