Yeni DS N°7, hibrit motoruyla Ekim'de Türkiye yollarına çıkıyor

4,66 metre uzunluğa, 1,90 metre genişliğe ve 1,63 metre yüksekliğe sahip olan yeni DS N°7; dengeli çizgileri, uzatılmış silüeti ve güçlü gövde yapısıyla ilk bakışta dikkat çekiyor. 740 mm çapındaki tekerlekleri ve 19 inç jantıyla yolda güçlü bir duruş sergileyen yeni DS N°7, aynı zamanda aerodinamik verimliliğiyle de öne çıkıyor. Bununla birlikte sınıfının en iyi değerlerinden biri olan 0,26 Cd sürtünme katsayısı, hem performansa hem de tüketime doğrudan katkı sağlıyor.
DS N°7’nin ön bölümünde iki farklı karakter sunuluyor. PALLAS donanım seviyesinde şeffaf tasarımlı ön ızgara tercih edilirken, ÉTOILE versiyonunda DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ön ızgara, ışıklı çizgiler ve aydınlatmalı DS logosuyla markanın yeni ışık imzasını yansıtıyor. Siyah tavanlı çift renkli gövde seçenekleri ise DS N°7'nin güçlü karakterini tamamlıyor.
DS N°7 ile birlikte ilk kez sunulan doğal ahşap kaplamalar ve özenle tasarlanan ambiyans aydınlatması, kabinin rafine atmosferini daha da güçlendirirken; 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 16 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı teknolojiyi yaşam alanının doğal bir parçası haline getiriyor. Ayrıca DS Automobiles'in yeni tasarım anlayışını yansıtan X şeklindeki direksiyon simidi ise ergonomik yapısıyla sürücünün tüm temel fonksiyonlara sezgisel şekilde erişmesini sağlıyor.
İki farklı donanım seviyesi
PALLAS versiyonu, İnci Grisi & Sonsuzluk Mavisi DS CANVAS iç tasarım konsepti ile sunulurken, ÉTOILE versiyonu Celeste Gri Nappa deri döşemeleriyle premium atmosferi daha da ileri taşıyor. PALLAS versiyonunda eller serbest erişimli elektrikli bagaj kapağı, havalandırmalı kablosuz şarj ünitesi ve DS IRIS SYSTEM 2.0 sunuluyor.
ÉTOILE versiyonunda ise bunlara ek olarak havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, DS PIXELVISION 3.0 akıllı far sistemi, DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY, ELECTRA 3D by FOCAL premium ses sistemi, DS VISION 360, DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ön ızgara ve Clean Cabin sistemi standart donanımlar arasında bulunuyor.
Yeni nesil hibrit güç teknolojisi
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: