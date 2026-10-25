DS 7'nin yerini alan yeni DS N°7 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör DS Automobiles’in yeni dönemini simgeleyen DS N°7,Türkiye’de premium SUV segmentine yeni bir soluk getiriyor. Fransız lüksünü ileri teknoloji ve üstün seyahat konforuyla buluşturan yeni DS N°7 3.700.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

DS N°7 fiyatları:

N°7 Pallas Hybrid 145 Otomatik : 3.700.000 TL

N°7 Étoile Hybrid 145 Otomatik: 4.100.000 TL

Markanın yeni isimlendirme stratejisini devam ettiren modellerinden biri olan DS N°7, Türkiye’de PALLAS ve ÉTOILE donanım seviyeleri ve ilk etapta 145 BG sistem gücü sunan yeni nesil hibrit güç ünitesiyle ülkemiz yollarına çıkmaya başladı. Zarafet, ileri teknoloji ve verimliliği bir araya getiren yeni DS N°7, DS Automobiles’in premium SUV segmentindeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Birinci sınıf seyahat deneyimi

Yeni DS N°7 geliştirilirken markanın temel hedeflerinden biri, uzun yolculukları daha konforlu, daha sessiz ve daha huzurlu hale getirmek oldu. Bu yaklaşım doğrultusunda tasarlanan iç mekân, yüksek işçilik kalitesi, kaliteli malzemeleri ve Fransız zanaatkârlığını yansıtan detaylarıyla dikkat çekiyor.

DS Automobiles'in karakteristik tasarım unsurları arasında yer alan “Clous de Paris” işlemeleri, inci dikiş detayları, açık altın rengi zarif süslemeler ve saat kayışından ilham alan koltuk tasarımları, markanın lüks anlayışını modern bir yorumla yansıtıyor. DS N°7 ile birlikte Türkiye’de bir DS Automobiles modelinde ilk defa sunulan doğal ahşap kaplamalar ve özenle tasarlanan ambiyans aydınlatması, kabinin rafine atmosferini daha da güçlendirirken, 10,25 inç büyüklüğünde dijital gösterge paneli ve 16 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı teknolojiyi yaşam alanının doğal bir parçası haline getiriyor. Ayrıca DS Automobiles'in yeni tasarım anlayışını yansıtan X şeklindeki direksiyon simidi ise ergonomik yapısıyla sürücünün tüm temel fonksiyonlara sezgisel şekilde erişmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye'de satışa sunulan PALLAS ve ÉTOILE donanım seviyeleri, zengin standart donanımlarıyla öne çıkıyor. Her iki versiyonda da 19 inç ORIONIS alaşım jantlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, iki bölgeli otomatik klima, izolasyonlu panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı ve eller serbest bagaj erişimi, havalandırmalı kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunan multimedya sistemi, geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri, Stop & Go özellikli adaptif hız sabitleyici ve DS Clean Cabin sistemi standart olarak sunuluyor. Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Uzun Menzilli Kör Nokta Yardımcısı, Geri Manevra Çapraz Trafik Uyarısı, Aktif Güvenlik Freni, Trafik Levhaları ve Hız Sınırı Yardımcıları gibi gelişmiş sürüş yardım sistemleri de her iki versiyonda standart donanım kapsamında yer alıyor.

PALLAS versiyonu, İnci Grisi ve Sonsuzluk Mavisi DS CANVAS iç tasarım konsepti, Yusufçuk desenli süs dikişli kapı panelleri, Sonsuzluk Mavisi DS CANVAS kaplamalı orta konsol ve direksiyon airbag kapağı gibi özgün detaylarla sunulurken; ÉTOILE versiyonu Celeste Gri Nappa deri döşeme, Nappa deri direksiyon ve orta konsol, inci dikişleri gibi premium dokunuşlarla farklılaşıyor. Her iki versiyonda standart olarak sunulan sekiz renkli PolyAmbient ambiyans aydınlatması ve ön koltuklardaki aydınlatmalı DS logoları ise kabinin yenilikçi atmosferini tamamlıyor.

Donanım seviyelerine ek olarak sunulan opsiyonel paketlerle DS N°7'nin konfor ve teknoloji özellikleri daha da kişiselleştirilebiliyor. PALLAS donanımlı versiyonda sunulan Konfor Paketi ile Visio360, çevre görüş sistemi ve ses ve ısı izolasyonlu arka yan camlar tercih edilebilirken, ÉTOILE donanımlı versiyonda sunulan Absolute Konfor Paketi ile Lounge Koltuk Paketi (ısıtmalı, havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, ayarlanabilir ön koltuk yan destekleri), FOCAL Electra® Hi-Fi ses sistemi ve ısıtmalı direksiyon simidi gibi özellikleri beraberinde getiriyor. ÉTOILE donanımında sunulan Absolute Teknoloji Paketi ise DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY, sanal gösterge paneli ve otomatik kararan elektrikli dış dikiz aynalarıyla teknoloji ve kullanım konforunu ileri taşıyor.

Arka bölümde yerini aldığı DS 7’ye kıyasla daha uzun kapılar, büyütülen cam yüzeyler ve izolasyonlu panoramik cam tavan sayesinde ferahlık hissi artırılırken, yeniden tasarlanan kabin mimarisi arka koltuklarda 25 mm'ye kadar daha fazla baş mesafesi sunuyor. 560 litre bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1.570 litreye kadar genişleyerek farklı kullanım ihtiyaçlarına cevap verirken, çift konumlu bagaj zemini ve elektrikli bagaj kapağı ile günlük kullanımda pratiklik sağlıyor.

Teknoloji konfor için çalışıyor

Tam Boyutta Gör DS N°7’de teknoloji, sürücüyü daha fazla bilgi ve fonksiyonla çevrelemek yerine, yolculuğu daha sezgisel, zahmetsiz ve konforlu bir deneyime dönüştürmek üzere konumlanıyor. Yarı otonom sürüş desteği sunan DS DRIVE ASSIST; adaptif hız sabitleyici, şerit takip ve direksiyon yardımcısı fonksiyonlarıyla sürüş yükünü azaltarak sürücünün yolculuğa daha fazla odaklanmasına destek oluyor.

Bununla birlikte DS IRIS SYSTEM 2.0 bilgi-eğlence sistemi, 16 inçlik merkezi ekran üzerinden sezgisel bir kullanım deneyimi sunarken, opsiyonel olarak sunulan DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY sürüş bilgilerini doğrudan ön cama yansıtıyor. Gece sürüşlerinde ise 520 metreye kadar aydınlatma sağlayabilen üçüncü nesil DS PIXELVISION adaptif LED far sistemi, görüş koşullarını destekliyor.

Konfor deneyimi, ses ve akustik özelliklerle de tamamlanıyor. ÉTOILE donanımında opsiyonel olarak sunulan 690 Watt gücündeki 14 hoparlörlü ELECTRA 3D by FOCAL premium ses sistemi kabin içinde etkileyici ve dengeli bir ses deneyimi sunuyor . PALLAS versiyonunda akustik izolasyonlu ön cam ve ön kapı camları standart olarak sunulurken, ÉTOILE versiyonunda buna ek olarak akustik izolasyonlu arka kapı camları da standart donanıma ekleniyor. Böylece DS N°7, yolculuk boyunca sessiz ve rafine bir kabin atmosferi sunarak konfor anlayışını tamamlıyor.

Heykelsi tasarım ve güçlü duruş

Tam Boyutta Gör 4,66 metre uzunluğa, 1,90 metre genişliğe ve 1,63 metre yüksekliğe sahip olan yeni DS N°7, dengeli çizgileri, uzatılmış silüeti ve güçlü gövde yapısıyla ilk bakışta dikkat çekiyor. 740 mm çapındaki tekerlekleri ve 19 inç jantıyla yolda güçlü bir duruş sergileyen yeni DS N°7, aynı zamanda aerodinamik verimliliğiyle de öne çıkıyor. Bununla birlikte sınıfının en iyi değerlerinden biri olan 0,26 Cx sürtünme katsayısı, hem performansa hem de tüketime doğrudan katkı sağlıyor.

DS N°7’nin ön tasarımında iki farklı ön ızgara sunuluyor. PALLAS donanım seviyesinde parlak siyah tasarımlı aerodinamik ön ızgara tercih edilirken, ÉTOILE versiyonunda DS LUMINASCREEN isimli aydınlatmalı aerodinamik ön ızgara, ışıklı çizgiler ve aydınlatmalı DS logosuyla markanın yeni ışık imzasını yansıtıyor. Siyah tavanlı çift renkli gövde seçenekleri ise DS N°7'nin güçlü karakterini tamamlıyor.

Yeni nesil hibrit güç teknolojisi

Türkiye'de ekim ayından itibaren satışa sunulan DS N°7, ilk etapta 145 BG sistem gücündeki yeni nesil hibrit güç ünitesiyle yollara çıktı. Çift kavramalı 6 ileri oranlı çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilen 21 kW gücündeki elektrik motoruyla birlikte çalışan sistem, şehir içi kullanımda sürüşlerin yüzde 50'sine kadar elektrikli sürüş sağlayabiliyor. 5,4 lt/100 km'lik karma koşullardaki yakıt tüketimi ve 122 g/km'lik CO₂ emisyon değeriyle yüksek verimlilik sunan bu güç ünitesi, performans ve ekonomi arasında ideal denge kuruyor.

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Yeni DS N°7 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı

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