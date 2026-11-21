Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünü Hyundai Elantra, Honda Avancier ve T-Roc R gibi yeni tanıtılan modellerle açtık. Ardından Tesla'daki sipariş sorunu ve CATL'in Türkiye'deki batarya servisine değindik

Otomobil dünyasında bu hafta birbirinden dikkat çekici gelişmeler yaşandı!

Hyundai, yeni nesil Elantra'nın tasarımını ve özelliklerini ortaya koyarken Toyota, Corolla Cross'un pickup versiyonuyla gündemde. Honda'nın yeni 7 kişilik hibrit SUV modeli Avancier ve 333 beygir gücündeki Volkswagen T-Roc R da bu haftanın öne çıkan yenilikleri arasında.

Türkiye'de ise Tesla'nın ikinci el araçları yanlış fiyatlarla satışa sunması ve ardından siparişleri iptal etmesi tartışma yarattı. Öte yandan dünyanın en büyük batarya üreticilerinden CATL, Türkiye'deki ilk batarya servis merkezini açtı. Peki bu gelişme elektrikli otomobil sahipleri için ne anlama geliyor?

BYD'nin 180 tonluk Boeing 747'yi çektiği sıra dışı gösteri, aynı modelle ilgili ortaya çıkan aks sorunları ve bir gecede 868 kez park etmeye çalışan sürücüsüz otomobil de Oto Gündem'in bu haftaki ilginç konuları arasında.

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