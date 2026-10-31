Yeni elektrik tarifesi elektrikli otomobilleri vurdu: İşte evden şarjın maliyeti

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Evinde elektrikli otomobilini şarj eden sürücüler, 2027'de yürürlüğe girecek yeni elektrik tüketim sınırından önemli ölçüde etkilenebilir. EPDK'nin mesken aboneleri için yıllıkSon Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) limitini 3.000 kWh'ye düşürmesi, özellikle elektrikli otomobil sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

Bir hanenin elektrik tüketimi zaten 2.400 kWh

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Aralık 2025'te yaptığı açıklamada Türkiye'de yaklaşık 42 milyon mesken elektrik abonesi bulunduğunu, aktif konut sayısının ise 32 milyon civarında olduğunu belirtmişti. Bayraktar, meskenlerde aylık ortalama elektrik tüketiminin 190-200 kWh arasında değiştiğini açıklamıştı. Bu da yıllık yaklaşık 2.400 kWh tüketime karşılık geliyor.

EPDK'nin 2027 yılı için belirlediği 3.000 kWh sınırı, Türkiye'deki ortalama bir hanenin yıllık tüketiminin yalnızca 600 kWh üzerinde. Başka bir ifadeyle ortalama bir hanenin elektrikli otomobilini evde şarj etmeye başlaması, yüksek tüketimli abone grubuna geçmesi için yeterli olabiliyor.

Üstelik elektrikli otomobilin evde şarj edilmesi için her gün yüzlerce kilometre yol yapılması gerekmiyor. Örneğin Togg'un güncel teknik kataloglarındaki tüketim değerleri üzerinden yapılan hesaplama, birkaç bin kilometrelik yıllık sürüşün bile sınırı aşmaya yettiğini gösteriyor.

Togg T10X ve T10F sahipleri 3.000 kWh sınırını ne zaman aşacak?

Veriler Togg T10X Togg T10F Otomobilin yıllık elektrik tüketimi 2.955 kWh 2.550 kWh Otomobilin aylık elektrik tüketimi 246,25 kWh 212,5 kWh Hanenin aylık elektrik tüketimi 446,25 kWh 412,5 kWh Hanenin yıllık toplam tüketimi 5.355 kWh 4.950 kWh 3.000 kWh sınırının aşılma zamanı Yaklaşık 7. ay Yaklaşık 8. ay

Hesaplamalarda Togg'un uzun menzilli arkadan itişli modellerini esas aldık. T10X V1 RWD Uzun Menzil'in katalogdaki karma enerji tüketimi 100 kilometrede 19,7 kWh, T10F V1 RWD Uzun Menzil'in tüketimi ise 17 kWh olarak açıklanıyor.

Türkiye'deki ortalama hane tüketimini aylık 200 kWh kabul ettiğimizde otomobil için geriye yıllık yalnızca 600 kWh tüketim alanı kalıyor.

Togg T10X kullanan bir hanenin 3.000 kWh sınırını aşması için yılda yaklaşık 3.046 kilometre, T10F kullanan bir hanenin ise yaklaşık 3.529 kilometre yol yapması yeterli.

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Örneğin yılda 15.000 kilometre yol yapan bir T10X sahibinin otomobili aylık ortalama 246,25 kWh elektrik tüketiyor. Evin 200 kWh'lik tüketimiyle birlikte toplam aylık elektrik tüketimi 446,25 kWh'ye ulaşıyor. Böylece hane, yılın yaklaşık yedinci ayında 3.000 kWh sınırını geçiyor.

Aynı kullanım senaryosundaki T10F için otomobilin aylık tüketimi 212,5 kWh, evin toplam aylık tüketimi ise 412,5 kWh oluyor. Bu durumda sınır yaklaşık sekizinci ayda aşılıyor.

Hesap her ne kadar yedinci ve sekizinci ayı gösterse de EPDK, üst kademeye geçiş için 2026 takvim yılındaki tüketime de bakıyor. Dolayısıyla evden sık sık şarj eden bir sürücü iseniz yeni limiti çoktan aşmış olabilirsiniz.

Evde şarj etmek gerçekten daha pahalı hale mi gelecek?

Elektrikli otomobillerin en önemli avantajlarından biri, evde şarj edildiklerinde kilometre başına düşük enerji maliyeti sunmaları. Ancak yeni düzenleme, yüksek tüketimli hanelerin elektrik maliyetini artırarak bu avantajı önemli ölçüde azaltabilir.

Örneğin yılda 15.000 kilometre yol yapan bir T10X sahibinin otomobili yaklaşık 2.955 kWh elektrik tüketiyor. Evin diğer ihtiyaçlarıyla birlikte yıllık toplam tüketim 5.355 kWh'ye ulaşıyor. T10F kullanan aynı hanede ise toplam tüketim 4.950 kWh oluyor.

Dolayısıyla her iki otomobil de yıllık 3.000 kWh sınırının oldukça üzerine çıkıyor. Bu haneler, belirlenen koşullar çerçevesinde Son Kaynak Tedarik Tarifesi'ne geçerek elektrik için daha yüksek bedel ödemek zorunda kalabilir.

Evden şarjın faturaya etkisi ne olacak?

Yeni düzenlemenin elektrikli otomobil sahiplerine olası maliyetini daha somut görmek için yılda 10.000 kilometre yol yapan bir Togg T10X'i ele alalım. EPDK'nin açıklamasına göre aylık 250 kWh elektrik tüketen bir hanenin faturası yaklaşık 820 TL seviyesinde. Bu tüketimi temel aldığımızda evin yıllık elektrik tüketimi 3.000 kWh oluyor.

Togg T10X'in 100 kilometrede 19,7 kWh enerji tükettiği düşünüldüğünde yılda 10.000 kilometrelik sürüş, otomobil için toplam 1.970 kWh elektrik tüketimi anlamına geliyor. Bu da aylık ortalama 164,17 kWh ek tüketim demek. Böylece otomobilini evinde şarj eden hanenin aylık elektrik tüketimi 250 kWh'den 414,17 kWh'ye, yıllık tüketimi ise 4.970 kWh'ye yükseliyor.

Bu tüketim miktarı, 2027'de geçerli olacak 3.000 kWh sınırının üzerinde kaldığı için hane yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil ediliyor. Peki bu durumda elektrik faturası ne kadar artacak?

EPDK’nin resmi verileriyle yaptığımız hesaplamalara göre aylık tüketimi yaklaşık 414 kWh abonenin faturası yaklaşık 2.801 TL olacak. Bu hesaplamayı Eylül ayı verileri ile gerçekleştirdik. Bu tutara aktif enerji bedelinin yanı sıra dağıtım bedeli ve vergiler de dahil.

Böylece evinde elektrikli otomobil şarj etmeyen ve aylık ortalama 250 kWh tüketen bir hanenin yaklaşık 820 TL olan faturası, Togg T10X'in evde şarj edilmesiyle yaklaşık 2.802 TL'ye çıkabiliyor. Bu senaryoda aylık fatura farkı yaklaşık 1.982 TL seviyesinde. Aynı fiyatların yıl boyunca değişmediği varsayılırsa yıllık fark yaklaşık 23.781 TL oluyor.

Elbette bu hesaplama en uç durumu ortaya koyuyor. Zira hesaplamada aracın sadece evde şarj edildiğini varsayıyoruz.

Evden şarja rağmen elektrikli araçlar halen çok ekonomik

Araç ve kullanım senaryosu 100 km tüketimi 10.000 km maliyeti Togg T10X (evde şarj) 19,7 kWh 23.781 TL Togg T10X (yalnızca DC şarj) 19,7 kWh 25.610 TL Hyundai Tucson (dizel) 6 litre 56.100 TL Chery Tiggo 8 (benzinli) 8 litre 64.320 TL

Elektrikli otomobillerin evde şarj edilmesi, SKTT düzenlemesiyle birlikte eskisi kadar ucuz olmayabilir. Ancak içten yanmalı otomobillerle karşılaştırıldığında enerji maliyeti avantajı devam ediyor. Ancak dışarıdan şarja göre avantaj artık o kadar da büyük olmayacak.

Yılda 10.000 kilometre yol yapan Togg T10X'in evde şarj edilmesi, önceki hesaplamamıza göre hanenin elektrik faturasına yaklaşık 23.781 TL ek maliyet getiriyordu. Aynı otomobilin yalnızca DC hızlı şarj istasyonlarında şarj edildiğini varsayarsak 1.970 kWh'lik yıllık tüketim, kWh başına 13 TL üzerinden 25.610 TL tutuyor.

Karşılaştırma açısından Hyundai Tucson dizel, aynı mesafede 600 litre motorin tüketiyor. Eylül 2026'da litre fiyatı 93,50 TL olan motorinle yıllık yakıt maliyeti 56.100 TL seviyesine ulaşıyor.

100 kilometrede 8 litre benzin tüketen Chery Tiggo 8'in aynı mesafedeki yakıt gideri ise litre başına 80,40 TL üzerinden 64.320 TL oluyor.

Buna göre Togg T10X, evde şarj edildiğinde Tucson'a kıyasla yılda yaklaşık 32.319 TL, Tiggo 8'e kıyasla 40.539 TL daha düşük enerji maliyeti sunuyor. Dolayısıyla SKTT düzenlemesi elektrikli otomobillerin evde şarj avantajını azaltsa da tamamen ortadan kaldırmıyor.

Hesaplamalarda Eylül 2026 fiyatları kullanılmıştır. Evde şarj maliyeti, otomobilin şarj edilmesiyle oluşan tahmini ek elektrik faturasıdır. DC şarj fiyatı 13 TL/kWh, motorin 93,50 TL/litre ve benzin 80,40 TL/litre olarak alınmıştır.

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