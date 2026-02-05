Yeni elektrikli BMW i3 üretim hattından çıktı: Kamuflajlı resimleri yayınlandı

Neue Klasse tasarım anlayışına sahip olacak
Görüntüler ayrıca i3 sedanın seri üretime çok yakın gövde formunu, kapı kollarını, aynalarını ve aydınlatmalarını şimdiye kadarki en net haliyle gösteriyor. Kamuflaj bazı detayları gizlese de, tasarım hakkında önemli ipuçları veriyor.
BMW aracı arkadan göstermese de, bagaj bölümünün yüksek ve köşeli bir formda olduğu anlaşılıyor. Daha önce görülen prototipler, arka stop lambalarının iX3’e benzer şekilde yukarı konumlandırılacağını, ancak i3’ün daha sade arka tasarımı sayesinde daha fazla öne çıkacağını gösteriyor. İç mekanın da iX3’e oldukça benzeyeceği, asimetrik şekilli orta ekran ve sürücünün görüş hattını saran ekran tasarımının bu modelde de yer alacağı tahmin ediliyor.
Teknik altyapıda i3, iX3 ile aynı 800 voltluk platformu paylaşıyor. Ancak iX3’teki 108 kWh’lik büyük batarya paketinin i3’te kullanılmayacağı tahmin ediliyor. Buna rağmen, daha küçük bir batarya ile bile i3’ün 800 km menzile ulaşması bekleniyor.
BMW i3 sedan, 2026'da tanıtılması beklenen en heyecan verici elektrikli modellerden biri olarak görülüyor. Marka, önceki nesillere kıyasla her alanda ciddi gelişmeler vaat ediyor. Ayrıca dört elektrik motoruna sahip, gelişmiş bir M versiyonunun da geleceği belirtiliyor.