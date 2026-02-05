Yeni elektrikli BMW i3 üretim hattından çıktı: Kamuflajlı resimleri yayınlandı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör BMW'nin yeni elektrikli sedanı i3'ün ilk ön üretim modelleri Münih'teki montaj hattından çıktı. BMW'nin yeni Neue Klasse platformunda geliştirilen i3'ün seri üretimi 2026'nın ikinci yarısında hızlanacak. Yarım asırdır aynı fabrikada kesintisiz üretilen içten yanmalı 3 Serisi, yerini bu elektrikli modele bırakacak.

Neue Klasse tasarım anlayışına sahip olacak

Görüntüler ayrıca i3 sedanın seri üretime çok yakın gövde formunu, kapı kollarını, aynalarını ve aydınlatmalarını şimdiye kadarki en net haliyle gösteriyor. Kamuflaj bazı detayları gizlese de, tasarım hakkında önemli ipuçları veriyor.

Tam Boyutta Gör İlk dikkat çeken nokta, aracın ön bölümünün içten yanmalı 3 Serisi’ne kıyasla daha kısa olması. Ön aksın A sütununa daha yakın konumlandırılması, otomobile önden çekişli bir sedan oranı kazandırmış. Bunun sebebi ise BMW’nin aynı dış boyutlar içinde kabin alanını büyütebilmesi. Bu sayede iç mekanda daha geniş bir yaşam alanı ve iki koltuk sırası arasında daha fazla mesafe sağlanmış.

Tam Boyutta Gör Ayrıca araç, tamamen elektrikli olmasına rağmen normal bir sedan gibi alçak duruyor. Elektrikli i5 ile aynı altyapıyı kullanan 5 Serisi kadar yüksek görünmüyor. Zeminde batarya bulunmasının getirdiği yükseklik artışı iyi kamufle edilmiş. Muhtemelen yeni nesil içten yanmalı 3 Serisi’nden biraz daha yüksek olacak, ancak bu fark dışarıdan çok belirgin görünmüyor.

BMW aracı arkadan göstermese de, bagaj bölümünün yüksek ve köşeli bir formda olduğu anlaşılıyor. Daha önce görülen prototipler, arka stop lambalarının iX3’e benzer şekilde yukarı konumlandırılacağını, ancak i3’ün daha sade arka tasarımı sayesinde daha fazla öne çıkacağını gösteriyor. İç mekanın da iX3’e oldukça benzeyeceği, asimetrik şekilli orta ekran ve sürücünün görüş hattını saran ekran tasarımının bu modelde de yer alacağı tahmin ediliyor.

Teknik altyapıda i3, iX3 ile aynı 800 voltluk platformu paylaşıyor. Ancak iX3’teki 108 kWh’lik büyük batarya paketinin i3’te kullanılmayacağı tahmin ediliyor. Buna rağmen, daha küçük bir batarya ile bile i3’ün 800 km menzile ulaşması bekleniyor.

BMW i3 sedan, 2026’da tanıtılması beklenen en heyecan verici elektrikli modellerden biri olarak görülüyor. Marka, önceki nesillere kıyasla her alanda ciddi gelişmeler vaat ediyor. Ayrıca dört elektrik motoruna sahip, gelişmiş bir M versiyonunun da geleceği belirtiliyor.

