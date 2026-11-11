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    Mercedes’in yeni elektrikli otobüsü tanıtıldı: 750 kg daha hafif

    Mercedes-Benz, ikinci nesil eCitaro’nun üretime yakın prototipini gösterdi. 2028’de yollara çıkacak elektrikli otobüs; yeni platform, LFP bataryalar ve 450 kW’a ulaşan şarj desteğiyle geliyor.

    Yeni elektrikli Mercedes eCitaro tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Daimler Buses, 2018’den bu yana ürettiği elektrikli şehir otobüsü eCitaro’yu kapsamlı biçimde yeniliyor. Münih’te gösterilen ikinci nesil model, dizel Citaro ile ortak altyapı kullanmak yerine elektrikli araçlar için geliştirilen özel bir platforma geçiyor.

    Yeni eCitaro, markanın Avrupa’daki dönüşümünde de önemli bir rol üstlenecek. Daimler Buses, 2030’dan itibaren Avrupa’da yeni şehir otobüsü satışlarını tamamen elektrikli modellerle sürdürmeyi planlıyor.

    LFP batarya ve 450 kW şarj desteği

    Yeni elektrikli Mercedes eCitaro tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni nesilde, mevcut modelin NMC bataryalarının yerini lityum demir fosfat (LFP) bataryalar alıyor. Yaklaşık 50 kWsa kapasiteli daha küçük paketler, taban altına ve tavana yerleştirilecek. Batarya kapasitesi, standart otobüslerde yaklaşık 300-600 kWsa, körüklü versiyonlarda ise 400-700 kWsa arasında değişecek.

    CCS bağlantısıyla 400 kW’a kadar DC şarj desteklenirken pantograf gibi alternatif bağlantılarla güç 450 kW’a ulaşabilecek. Yeni modelin menzili ve şarj süreleri ise henüz açıklanmadı.

    Ağırlık azaltma çalışmaları da dikkat çekiyor. Daimler Buses’ın karşılaştırdığı batarya konfigürasyonlarında yeni standart eCitaro, mevcut nesilden yaklaşık 750 kg daha hafif olacak. Yeni sandviç tavan yapısı tek başına 12 metrelik versiyonda yaklaşık 100 kg tasarruf sağlıyor.

    Yedi versiyonla şehir dışına da çıkacak

    Yeni elektrikli Mercedes eCitaro tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Modüler platform, yaklaşık 10,6 metreden 18,1 metreye uzanan yedi farklı versiyona imkan tanıyor. Bunların üçü tamamen alçak tabanlı şehir otobüsü, dördü ise alçak girişli versiyonlardan oluşacak. Alçak girişli modeller, şehir içinin yanında bölgesel ve şehirler arası hatlarda da kullanılabilecek.

    Tamamen alçak tabanlı versiyonlarda 360 kW’a kadar güç sunan ZF elektrikli aks görev yapacak. Yeni sistem, körüklü eCitaro’da iki yerine tek tahrikli aks kullanılmasını sağlayacak. Bölgesel hatlara yönelik alçak girişli modeller ise merkezi elektrik motoruyla 100 km/s hıza ulaşabilecek.

    Tasarımda klasik Mercedes izleri

    Daha köşeli gövdesiyle mevcut modelden ayrılan prototip, Mercedes-Benz’in O321 otobüsünden ve W123 otomobil serisinden tasarım izleri taşıyor. Geleneksel yan aynaların yerini kameralar alırken sürücü bölümünde iki adet 12 inç ekran bulunuyor.

    Yeni ısı yönetim sistemi, motor ve yardımcı donanımlardan çıkan atık ısıyı değerlendirerek kabinin ısıtılmasına katkı sağlayacak. Araç ayrıca uzaktan yazılım güncellemelerini destekleyecek.

    İkinci nesil eCitaro’nun nihai tanıtımı Ekim 2027’de Busworld Europe’da yapılacak. 2028’de üretime geçmesi planlanan model, Almanya, Fransa ve Çekya’da üretilecek.

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