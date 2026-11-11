Mercedes’in yeni elektrikli otobüsü tanıtıldı: 750 kg daha hafif

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Mercedes-Benz, yeni nesil elektrikli otobüsü eCitaro'yu tanıttı. Özel bir platform üzerinde yükselen yeni araç, hafifleyen yapısı sayesinde selefinden tam 750 kilogram daha hafif. Lityum demir fosfat bataryalardan güç alan ve 450 kilowatt şarj desteği sunan otobüs, hem şehir içi hem de şehirler arası hatlara uygun 7 farklı versiyonla yollara çıkacak. Merakla beklenen yeni eCitaro'nun 2028 yılında üretime geçmesi planlanıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Daimler Buses, 2018’den bu yana ürettiği elektrikli şehir otobüsü eCitaro’yu kapsamlı biçimde yeniliyor. Münih’te gösterilen ikinci nesil model, dizel Citaro ile ortak altyapı kullanmak yerine elektrikli araçlar için geliştirilen özel bir platforma geçiyor.

Yeni eCitaro, markanın Avrupa’daki dönüşümünde de önemli bir rol üstlenecek. Daimler Buses, 2030’dan itibaren Avrupa’da yeni şehir otobüsü satışlarını tamamen elektrikli modellerle sürdürmeyi planlıyor.

LFP batarya ve 450 kW şarj desteği

Tam Boyutta Gör Yeni nesilde, mevcut modelin NMC bataryalarının yerini lityum demir fosfat (LFP) bataryalar alıyor. Yaklaşık 50 kWsa kapasiteli daha küçük paketler, taban altına ve tavana yerleştirilecek. Batarya kapasitesi, standart otobüslerde yaklaşık 300-600 kWsa, körüklü versiyonlarda ise 400-700 kWsa arasında değişecek.

CCS bağlantısıyla 400 kW’a kadar DC şarj desteklenirken pantograf gibi alternatif bağlantılarla güç 450 kW’a ulaşabilecek. Yeni modelin menzili ve şarj süreleri ise henüz açıklanmadı.

Ağırlık azaltma çalışmaları da dikkat çekiyor. Daimler Buses’ın karşılaştırdığı batarya konfigürasyonlarında yeni standart eCitaro, mevcut nesilden yaklaşık 750 kg daha hafif olacak. Yeni sandviç tavan yapısı tek başına 12 metrelik versiyonda yaklaşık 100 kg tasarruf sağlıyor.

Yedi versiyonla şehir dışına da çıkacak

Tam Boyutta Gör Modüler platform, yaklaşık 10,6 metreden 18,1 metreye uzanan yedi farklı versiyona imkan tanıyor. Bunların üçü tamamen alçak tabanlı şehir otobüsü, dördü ise alçak girişli versiyonlardan oluşacak. Alçak girişli modeller, şehir içinin yanında bölgesel ve şehirler arası hatlarda da kullanılabilecek.

Tamamen alçak tabanlı versiyonlarda 360 kW’a kadar güç sunan ZF elektrikli aks görev yapacak. Yeni sistem, körüklü eCitaro’da iki yerine tek tahrikli aks kullanılmasını sağlayacak. Bölgesel hatlara yönelik alçak girişli modeller ise merkezi elektrik motoruyla 100 km/s hıza ulaşabilecek.

Tasarımda klasik Mercedes izleri

Daha köşeli gövdesiyle mevcut modelden ayrılan prototip, Mercedes-Benz’in O321 otobüsünden ve W123 otomobil serisinden tasarım izleri taşıyor. Geleneksel yan aynaların yerini kameralar alırken sürücü bölümünde iki adet 12 inç ekran bulunuyor.

Polestar'ın yeni tasarım dili Formula 2030 konseptiyle tanıtıldı 5 sa. önce eklendi

Yeni ısı yönetim sistemi, motor ve yardımcı donanımlardan çıkan atık ısıyı değerlendirerek kabinin ısıtılmasına katkı sağlayacak. Araç ayrıca uzaktan yazılım güncellemelerini destekleyecek.

İkinci nesil eCitaro’nun nihai tanıtımı Ekim 2027’de Busworld Europe’da yapılacak. 2028’de üretime geçmesi planlanan model, Almanya, Fransa ve Çekya’da üretilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni elektrikli Mercedes eCitaro tanıtıldı: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: