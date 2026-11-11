Mercedes’in yeni elektrikli otobüsü tanıtıldı: 750 kg daha hafif

Yapay Zeka Özeti:
- Mercedes-Benz, yeni nesil elektrikli otobüsü eCitaro'yu tanıttı. Özel bir platform üzerinde yükselen yeni araç, hafifleyen yapısı sayesinde selefinden tam 750 kilogram daha hafif. Lityum demir fosfat bataryalardan güç alan ve 450 kilowatt şarj desteği sunan otobüs, hem şehir içi hem de şehirler arası hatlara uygun 7 farklı versiyonla yollara çıkacak. Merakla beklenen yeni eCitaro'nun 2028 yılında üretime geçmesi planlanıyor.
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Yeni eCitaro, markanın Avrupa’daki dönüşümünde de önemli bir rol üstlenecek. Daimler Buses, 2030’dan itibaren Avrupa’da yeni şehir otobüsü satışlarını tamamen elektrikli modellerle sürdürmeyi planlıyor.
LFP batarya ve 450 kW şarj desteği
CCS bağlantısıyla 400 kW’a kadar DC şarj desteklenirken pantograf gibi alternatif bağlantılarla güç 450 kW’a ulaşabilecek. Yeni modelin menzili ve şarj süreleri ise henüz açıklanmadı.
Ağırlık azaltma çalışmaları da dikkat çekiyor. Daimler Buses’ın karşılaştırdığı batarya konfigürasyonlarında yeni standart eCitaro, mevcut nesilden yaklaşık 750 kg daha hafif olacak. Yeni sandviç tavan yapısı tek başına 12 metrelik versiyonda yaklaşık 100 kg tasarruf sağlıyor.
Yedi versiyonla şehir dışına da çıkacak
Tamamen alçak tabanlı versiyonlarda 360 kW’a kadar güç sunan ZF elektrikli aks görev yapacak. Yeni sistem, körüklü eCitaro’da iki yerine tek tahrikli aks kullanılmasını sağlayacak. Bölgesel hatlara yönelik alçak girişli modeller ise merkezi elektrik motoruyla 100 km/s hıza ulaşabilecek.
Tasarımda klasik Mercedes izleri
Daha köşeli gövdesiyle mevcut modelden ayrılan prototip, Mercedes-Benz’in O321 otobüsünden ve W123 otomobil serisinden tasarım izleri taşıyor. Geleneksel yan aynaların yerini kameralar alırken sürücü bölümünde iki adet 12 inç ekran bulunuyor.
Yeni ısı yönetim sistemi, motor ve yardımcı donanımlardan çıkan atık ısıyı değerlendirerek kabinin ısıtılmasına katkı sağlayacak. Araç ayrıca uzaktan yazılım güncellemelerini destekleyecek.
İkinci nesil eCitaro’nun nihai tanıtımı Ekim 2027’de Busworld Europe’da yapılacak. 2028’de üretime geçmesi planlanan model, Almanya, Fransa ve Çekya’da üretilecek.
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