Yeni elektrikli Opel Corsa ertelendi: 2028'de geliyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Opel, B segmentindeki temsilcisi ve en çok satan modeli Corsa için iddialı bir dönüşüm planı hazırlıyor. Şirket CEO'su Florian Huettl, yapılan röportajda normal şartlarda 2027 yılı için planlanan yeni nesil Corsa lansmanının 2028 yılına ertelendiğini doğruladı.

Yenilenen modelle ilgili ilk ipuçlarını da paylaşan Huettl, aracın tamamen elektrikli bir altyapıya sahip olacağını ve giriş seviyesinde yaklaşık 25.000 euro fiyat etiketiyle erişilebilir elektrikli mobiliteyi hedefleyeceğini belirtti.

"STLA Small" Platformu

Mevcut nesil Opel Corsa; benzinli, hibrit ve %100 elektrikli motor seçenekleriyle Stellantis’in e-CMP platformunu kullanıyordu. Ancak 2028 yılında yollara çıkacak olan yeni nesil, içten yanmalı motor seçeneklerini tamamen arkasında bırakarak yalnızca bataryalı elektrikli olarak üretilecek.

Yeni Honda Accord geliyor: İşte muhtemel tasarımı 6 sa. önce eklendi

Geliştirme süreci Stellantis grubunun STLA Small mimarisi üzerinde yürütülen yeni Corsa, mevcut modeldeki 46-49 kWsa net kapasiteli bataryalara ve 429 kilometrelik menzil değerine kıyasla çok daha büyük batarya kapasiteleri ve belirgin şekilde artırılmış bir menzil sunacak.

Yeni nesil öncesi performans: Corsa GSE

Yeni nesil elektrikli Corsa için 2028 yılını beklemek gerekecek olsa da marka, mevcut e-CMP platformunun sınırlarını zorlayan performans odaklı Corsa GSE modelini bu yıl satışa sunuyor.

0’dan 100 km/s hıza sadece 5,5 saniyede ulaşan tam elektrikli Corsa GSE, bu ivmelenme süresiyle şu anda Opel’in seri üretim bandından çıkan en hızlı otomobil unvanını eline geçirecek. Hot-hatch sınıfına elektrikli bir yorum getiren model, yeni nesil öncesi performans tutkunlarını hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni elektrikli Opel Corsa ertelendi: 2028'de geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: