Yeni elektrikli Opel Corsa ertelendi: 2028'de geliyor

Yenilenen modelle ilgili ilk ipuçlarını da paylaşan Huettl, aracın tamamen elektrikli bir altyapıya sahip olacağını ve giriş seviyesinde yaklaşık 25.000 euro fiyat etiketiyle erişilebilir elektrikli mobiliteyi hedefleyeceğini belirtti.
"STLA Small" Platformu
Geliştirme süreci Stellantis grubunun STLA Small mimarisi üzerinde yürütülen yeni Corsa, mevcut modeldeki 46-49 kWsa net kapasiteli bataryalara ve 429 kilometrelik menzil değerine kıyasla çok daha büyük batarya kapasiteleri ve belirgin şekilde artırılmış bir menzil sunacak.
Yeni nesil öncesi performans: Corsa GSE
Yeni nesil elektrikli Corsa için 2028 yılını beklemek gerekecek olsa da marka, mevcut e-CMP platformunun sınırlarını zorlayan performans odaklı Corsa GSE modelini bu yıl satışa sunuyor.
0’dan 100 km/s hıza sadece 5,5 saniyede ulaşan tam elektrikli Corsa GSE, bu ivmelenme süresiyle şu anda Opel’in seri üretim bandından çıkan en hızlı otomobil unvanını eline geçirecek. Hot-hatch sınıfına elektrikli bir yorum getiren model, yeni nesil öncesi performans tutkunlarını hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim