Volkswagen'den dev adım: Yeni elektrikli Polo'ya güç verecek motor seri üretime girdi

Otomotiv dünyasında elektrikli dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Audi, Macaristan’daki Gyor tesisinde Volkswagen Grubu’nun yeni nesil küçük elektrikli otomobil ailesine güç verecek olan "MEBeco" (APP290) adlı elektrikli motorun seri üretimine başladı. 350 milyon Euro'luk devasa bir yatırımla hayata geçen bu proje, Türkiye’deki elektrikli araç meraklılarının da yakından takip ettiği Cupra Raval ve yeni nesil elektrikli Polo modellerinin kalbi olacak.
350 milyon euroluk dev yatırım ve devlet desteği
Fabrikada ilk etapta tek vardiya olarak başlayan üretim, talebin artmasıyla birlikte kademeli olarak günde 3 vardiyaya çıkarılacak. Bu stratejik hamle sayesinde tesisteki 260 istihdam da güvence altına alınmış oldu.
"Geleceğin elektrikli olduğuna inanıyorum"
Audi AG Üretim ve Lojistikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gerd Walker, üretimin başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yeni elektrikli motorun seri üretimine başlanması, Volkswagen Grubu'nun elektromobilite yolculuğunda çok önemli bir adım. Gyor'de 'Made in Europe' gücünü; esnek üretimi, inovasyon cesaretini ve geleceğin mobilitesi için tutkuyla çalışan yüksek uzmanlığa sahip bir ekibi görüyorum."
MEBeco (APP290) motoru neden bu kadar önemli?
Fabrika artık sadece motoru birleştirmekle kalmıyor; lamine çekirdek, rotor, yazılım dahil güç elektroniği ve entegre son testler gibi en kritik bileşenleri de tamamen kendi bünyesinde üretiyor.
İlk kez Cupra Raval’da kullanılacak: İşte teknik özellikler
Cupra Raval, bu motorla birlikte sürücülere dört farklı güç seçeneği sunacak:
- 85 kW
- 99 kW
- 155 kW
- 166 kW (Serinin en güçlüsü: VZ versiyonu)
Cupra Raval VZ performans verileri:
- 0-100 km/s Hızlanma: 6.8 saniye
- Maksimum Hız: 175 km/s (Diğer standart versiyonlardan 15 km/s daha hızlı)
Bu performans verileri şehir içi kullanım ve dinamik bir sürüş için oldukça etkileyici olsa da aracın uzun mesafeli bir otoyol canavarı olmaktan ziyade, kompakt ve çevik bir şehir içi elektriklisi olarak tasarlandığını gösteriyor.
Sırada yeni elektrikli Polo (ID. Polo) ve Skoda Epiq var
Önümüzdeki dönemde bu motoru kullanacak diğer modeller şunlar:
- Volkswagen ID. Polo ve performans odaklı GTI versiyonu
- Volkswagen ID. Cross (Kompakt SUV)
- Skoda Epiq (Uygun fiyatlı elektrikli SUV)
Özellikle Türkiye pazarında daha uygun fiyatlı seçenekler olarak piyasaya çıkması beklenen B sınıfı elektrikli SUV ve hatchback modellerinde bu motorun performansı, elektrikli araç satın almayı düşünenlerin kararında büyük rol oynayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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