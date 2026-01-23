Yeni Fable oynanış videosu paylaşıldı: Çıkış tarihi yaklaşıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Developer Direct etkinliği kapsamında Fable serisinin yeniden başlatılan yeni oyunu için yaklaşık 11 dakikalık oynanış görüntüleri yayınladı. Playground Games tarafından geliştirilen yapım, tamamen açık bir dünyada geçiyor ve serinin önceki oyunlarından tanınan Bowerstone gibi bölgeleri geri getiriyor.

PC, Xbox ve PlayStation 5'e çıkacak

Kaçıranlar için Playground Games'in yeni Fable oyununu duyurmasının ardından 6 yıl geçti. 2024'te ise yeni oyundan bazı görüntüler paylaşılmıştı ve yeni video ile oyun hakkında birçok detay artık netleşmiş oldu. Yeni Fable, Fable 3'te görülen endüstriyel dönemden ziyade daha klasik bir Orta Çağ atmosferine yöneliyor.

Hikâye tarafında oyuncu, Albion'da uzun bir aradan sonra doğan ilk kahramanı canlandırıyor ve macera çocukluk döneminde başlıyor. Karakter özelleştirme seçenekleri arasında farklı ten renkleri, yüz yapıları, dövmeler ve yara izleri görüyoruz. Oynanış tarafında dövüş sistemi, yakın dövüş, menzilli silahlar ve büyülerin birlikte kullanıldığı tanıdık bir yapı sunuyor.

Ayrıca düşmanların, kırılabilen bir duruş (posture) göstergesine sahip olması ve bu sayede bitirici animasyonların devreye girmesi hedeflenmiş. Fable'ı farklı kılan unsurlar ise sosyal etkileşimler tarafında. Oyuncular, NPC’lerle romantik ilişkiler kurabiliyor, evlenebiliyor ve çocuk sahibi olabiliyor.

Ayrıca Albion'daki tüm ev ve iş yerlerini satın almak mümkün. Oyuncunun kararları, NPC’lerin davranışlarını doğrudan etkiliyor. Örneğin bir kiracıyı evden çıkarmak, ilerleyen süreçte bu karakterin oyuncuya açıkça tepki göstermesine neden olabiliyor. Yeni Fable, sonbahar aylarında Xbox Series X/S, PC (Steam ve Xbox), PlayStation 5 ve Game Pass Ultimate üzerinden erişilebilir olacak.

