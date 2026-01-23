Yeni Fable oynanış videosu paylaşıldı: Çıkış tarihi yaklaşıyor

PC, Xbox ve PlayStation 5'e çıkacak
Kaçıranlar için Playground Games'in yeni Fable oyununu duyurmasının ardından 6 yıl geçti. 2024'te ise yeni oyundan bazı görüntüler paylaşılmıştı ve yeni video ile oyun hakkında birçok detay artık netleşmiş oldu. Yeni Fable, Fable 3'te görülen endüstriyel dönemden ziyade daha klasik bir Orta Çağ atmosferine yöneliyor.
Hikâye tarafında oyuncu, Albion'da uzun bir aradan sonra doğan ilk kahramanı canlandırıyor ve macera çocukluk döneminde başlıyor. Karakter özelleştirme seçenekleri arasında farklı ten renkleri, yüz yapıları, dövmeler ve yara izleri görüyoruz. Oynanış tarafında dövüş sistemi, yakın dövüş, menzilli silahlar ve büyülerin birlikte kullanıldığı tanıdık bir yapı sunuyor.
Ayrıca düşmanların, kırılabilen bir duruş (posture) göstergesine sahip olması ve bu sayede bitirici animasyonların devreye girmesi hedeflenmiş. Fable'ı farklı kılan unsurlar ise sosyal etkileşimler tarafında. Oyuncular, NPC’lerle romantik ilişkiler kurabiliyor, evlenebiliyor ve çocuk sahibi olabiliyor.
Ayrıca Albion'daki tüm ev ve iş yerlerini satın almak mümkün. Oyuncunun kararları, NPC'lerin davranışlarını doğrudan etkiliyor. Örneğin bir kiracıyı evden çıkarmak, ilerleyen süreçte bu karakterin oyuncuya açıkça tepki göstermesine neden olabiliyor. Yeni Fable, sonbahar aylarında Xbox Series X/S, PC (Steam ve Xbox), PlayStation 5 ve Game Pass Ultimate üzerinden erişilebilir olacak.