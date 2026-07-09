Efsane geri dönüyor: Yeni Fallout oyunu için beklenen haber geldi

Obsidian, Avowed 2'yi Rafa Kaldırdı; Artık Odakta Yeni Fallout Var
Xbox ya da Obsidian henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak oyun basının önde gelen isimlerinden olan Bloomberg yazarı Jason Schreier, yeni Fallout oyununa dair ilk detayları paylaştı. Schreier'ın aktardığına göre Obsidian'da son dönemde çok sayıda kişi işten çıkarılırken, Avowed 2 gibi hazırlık aşamasındaki oyunlar da rafa kaldırıldı. Ancak bunun bir sonucu olarak stüdyo ana serilerine odaklanmaya başladı ve bu kapsamda yeni Fallout oyunu için de hazırlıklar resmen başladı.
Yeni Fallout oyunu, Fallout: New Vegas'ın da başındaki isim olan Josh Sawyer öncülüğünde hazırlanıyor.
Yeni Fallout için hazırlıklara başlanmış olsa da oyunu muhtemelen en erken üç-dört yıl sonra göreceğiz. Ancak normalde Obsidian, ana serinin yeni oyununu 2030'ların ortasında çıkarmayı planladığı için, bu bile takvimin öne alınması anlamına geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: