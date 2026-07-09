Efsane geri dönüyor: Yeni Fallout oyunu için beklenen haber geldi

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'da yayınlanan dizi uyarlaması sayesinde popülerliği daha da artan Fallout serisi, nihayet oyun tarafında da yeniden hareketlenmeye başlıyor. Hatırlarsanız Ocak ayında gelen haberler, hem Fallout 3'ün hem de Fallout: New Vegas'ın yeni versiyonlarının yolda olduğunu ortaya çıkarmıştı. Diğer yandan yıllardır beklenen yeni Fallout oyunu ise bugüne kadar bir söylentiden ibaretti. Neyse ki artık bu durumun değiştiğini söyleyebiliriz. Obsidian, uzun süredir beklenen yeni Fallout oyunu için çalışmalara nihayet başladı.

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Xbox ya da Obsidian henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak oyun basının önde gelen isimlerinden olan Bloomberg yazarı Jason Schreier, yeni Fallout oyununa dair ilk detayları paylaştı. Schreier'ın aktardığına göre Obsidian'da son dönemde çok sayıda kişi işten çıkarılırken, Avowed 2 gibi hazırlık aşamasındaki oyunlar da rafa kaldırıldı. Ancak bunun bir sonucu olarak stüdyo ana serilerine odaklanmaya başladı ve bu kapsamda yeni Fallout oyunu için de hazırlıklar resmen başladı.

Yeni Fallout oyunu, Fallout: New Vegas'ın da başındaki isim olan Josh Sawyer öncülüğünde hazırlanıyor.

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Yeni Fallout için hazırlıklara başlanmış olsa da oyunu muhtemelen en erken üç-dört yıl sonra göreceğiz. Ancak normalde Obsidian, ana serinin yeni oyununu 2030'ların ortasında çıkarmayı planladığı için, bu bile takvimin öne alınması anlamına geliyor.

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Yeni Fallout oyunu için beklenen haber geldi

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