Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    1035 beygirlik Ferrari Testarossa, SF90'ın halefi olarak karşımızda

    V8 motora destek olan üç elektrik motoruyla markanın şimdiye kadarki en güçlü seri üretim modeli olan yeni Ferrari Testarossa, 460 bin eurodan başlayan fiyatlarla ön siparişe açıldı

    Yeni Ferrari Testarossa tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İlk kez 1984’te Berlinetta Boxer’ın halefi olarak tanıtılan ve 1950’lerin Testa Rossa yarış otomobilinden esinlenerek adlandırılan Testarossa, markanın en ikonik ve en başarılı araçlarından biri olmuş, on yılı aşkın süre üretimde kalmıştı. Şimdi bu isim yeniden hayata dönüyor.

    Ferrari, 849 Testarossa ile karşımızda. SF90’ın yerini alacak hibrit hiper otomobil, elektrik destekli V8 motoruyla 1.000 beygirin üzerinde güç üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,3 saniyede ulaşan otomobilin maksimum hızı ise saatte 330 km’nin üzerinde.

    Yeni Testarossa’nın merkezinde Ferrari’nin F154 V8 motorunun geliştirilmiş bir versiyonu yer alıyor. Daha güçlü iç parçalar ve daha büyük turboşarjlarla güncellenen motor, tek başına 818 beygir üretiyor.

    Yeni Ferrari Testarossa tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Önde iki, arkada bir olmak üzere üç elektrik motoru, otomobile 216 beygir güç sağlıyor. Böylece dört tekerlekten çekiş ve tork yönlendirme standart hale geliyor. 6,5 kWsa bataryası sayesinde araç, yalnızca elektrik gücüyle 26 kilometre menzil sunuyor ve 130 km/s hıza kadar çıkabiliyor.

    Performansı artırmak için 849’da aktif arka spoyler bulunuyor. Bir saniyeden kısa sürede açılıp kapanabilen bu spoylere, arka tamponla bütünleşen “çift kuyruk” kanatlar eşlik ediyor. Sonuç, 250 km/s hızda 415 kg yere basma kuvveti ki bu da SF90’dan 25 kg daha fazla. Opsiyonel Assetto Fiorano paketi daha agresif aerodinamik çözümler getiriyor ve standart modele göre 30 kg ağırlık tasarrufu sağlıyor. Böylece aracın kuru ağırlığı 1.570 kg seviyesine iniyor.

    Yeni model her ne kadar orijinal Testarossa’ya birebir benzemese de bazı tasarım ipuçlarıyla geçmişe selam gönderiyor. Ön farları birleştiren parlak siyah şerit ve ön tamponun açılı formu, klasik Testarossa’ya ince göndermeler yapıyor.

    Yeni Ferrari Testarossa tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Araç, coupe ve Spider (üstü açılır) olmak üzere iki gövde seçeneğiyle sunuluyor. Spider versiyonunda, 45 km/s hıza kadar 14 saniyede açılıp kapanabilen katlanır tavan bulunuyor. Ancak bu mekanizma, araca yaklaşık 90 kg ek yük getiriyor.

    Kokpit ise SF90’a kıyasla daha sürücü odaklı tasarlanmış. Direksiyon üzerindeki dokunmatik kontroller yerini geleneksel düğmelere bırakırken, dijital ekran Apple CarPlay, Android Auto ve MyFerrari Connect desteği sunuyor. Otomobilde kablosuz şarj özelliği de mevcut.

    Yeni Ferrari 849 Testarossa'nın Avrupa fiyatı coupe versiyon için 460.000 euro, Spider versiyon için ise 500.000 euro olarak açıklandı. Üretimi önümüzdeki yıl başlayacak model için ön sipariş alımı başladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    venomboy_85 5 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fifa 15 crack otobüste en rahat koltuk a101 çalışan kıyafetleri nereden alınır nissan primera 1.6 tümsekten geçerken gelen gıcırtı sesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook
    Acer Chromebook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum