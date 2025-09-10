1035 beygirlik Ferrari Testarossa, SF90'ın halefi olarak karşımızda

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör İlk kez 1984’te Berlinetta Boxer’ın halefi olarak tanıtılan ve 1950’lerin Testa Rossa yarış otomobilinden esinlenerek adlandırılan Testarossa, markanın en ikonik ve en başarılı araçlarından biri olmuş, on yılı aşkın süre üretimde kalmıştı. Şimdi bu isim yeniden hayata dönüyor.

Ferrari, 849 Testarossa ile karşımızda. SF90’ın yerini alacak hibrit hiper otomobil, elektrik destekli V8 motoruyla 1.000 beygirin üzerinde güç üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,3 saniyede ulaşan otomobilin maksimum hızı ise saatte 330 km’nin üzerinde.

Yeni Testarossa’nın merkezinde Ferrari’nin F154 V8 motorunun geliştirilmiş bir versiyonu yer alıyor. Daha güçlü iç parçalar ve daha büyük turboşarjlarla güncellenen motor, tek başına 818 beygir üretiyor.

Tam Boyutta Gör Önde iki, arkada bir olmak üzere üç elektrik motoru, otomobile 216 beygir güç sağlıyor. Böylece dört tekerlekten çekiş ve tork yönlendirme standart hale geliyor. 6,5 kWsa bataryası sayesinde araç, yalnızca elektrik gücüyle 26 kilometre menzil sunuyor ve 130 km/s hıza kadar çıkabiliyor.

Performansı artırmak için 849’da aktif arka spoyler bulunuyor. Bir saniyeden kısa sürede açılıp kapanabilen bu spoylere, arka tamponla bütünleşen “çift kuyruk” kanatlar eşlik ediyor. Sonuç, 250 km/s hızda 415 kg yere basma kuvveti ki bu da SF90’dan 25 kg daha fazla. Opsiyonel Assetto Fiorano paketi daha agresif aerodinamik çözümler getiriyor ve standart modele göre 30 kg ağırlık tasarrufu sağlıyor. Böylece aracın kuru ağırlığı 1.570 kg seviyesine iniyor.

Yeni model her ne kadar orijinal Testarossa’ya birebir benzemese de bazı tasarım ipuçlarıyla geçmişe selam gönderiyor. Ön farları birleştiren parlak siyah şerit ve ön tamponun açılı formu, klasik Testarossa’ya ince göndermeler yapıyor.

Tam Boyutta Gör Araç, coupe ve Spider (üstü açılır) olmak üzere iki gövde seçeneğiyle sunuluyor. Spider versiyonunda, 45 km/s hıza kadar 14 saniyede açılıp kapanabilen katlanır tavan bulunuyor. Ancak bu mekanizma, araca yaklaşık 90 kg ek yük getiriyor.

Kokpit ise SF90’a kıyasla daha sürücü odaklı tasarlanmış. Direksiyon üzerindeki dokunmatik kontroller yerini geleneksel düğmelere bırakırken, dijital ekran Apple CarPlay, Android Auto ve MyFerrari Connect desteği sunuyor. Otomobilde kablosuz şarj özelliği de mevcut.

Yeni Ferrari 849 Testarossa'nın Avrupa fiyatı coupe versiyon için 460.000 euro, Spider versiyon için ise 500.000 euro olarak açıklandı. Üretimi önümüzdeki yıl başlayacak model için ön sipariş alımı başladı.

