1035 beygirlik Ferrari Testarossa, SF90'ın halefi olarak karşımızda

Ferrari, 849 Testarossa ile karşımızda. SF90’ın yerini alacak hibrit hiper otomobil, elektrik destekli V8 motoruyla 1.000 beygirin üzerinde güç üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,3 saniyede ulaşan otomobilin maksimum hızı ise saatte 330 km’nin üzerinde.
Yeni Testarossa’nın merkezinde Ferrari’nin F154 V8 motorunun geliştirilmiş bir versiyonu yer alıyor. Daha güçlü iç parçalar ve daha büyük turboşarjlarla güncellenen motor, tek başına 818 beygir üretiyor.
Performansı artırmak için 849’da aktif arka spoyler bulunuyor. Bir saniyeden kısa sürede açılıp kapanabilen bu spoylere, arka tamponla bütünleşen “çift kuyruk” kanatlar eşlik ediyor. Sonuç, 250 km/s hızda 415 kg yere basma kuvveti ki bu da SF90’dan 25 kg daha fazla. Opsiyonel Assetto Fiorano paketi daha agresif aerodinamik çözümler getiriyor ve standart modele göre 30 kg ağırlık tasarrufu sağlıyor. Böylece aracın kuru ağırlığı 1.570 kg seviyesine iniyor.
Yeni model her ne kadar orijinal Testarossa’ya birebir benzemese de bazı tasarım ipuçlarıyla geçmişe selam gönderiyor. Ön farları birleştiren parlak siyah şerit ve ön tamponun açılı formu, klasik Testarossa’ya ince göndermeler yapıyor.
Kokpit ise SF90’a kıyasla daha sürücü odaklı tasarlanmış. Direksiyon üzerindeki dokunmatik kontroller yerini geleneksel düğmelere bırakırken, dijital ekran Apple CarPlay, Android Auto ve MyFerrari Connect desteği sunuyor. Otomobilde kablosuz şarj özelliği de mevcut.
Yeni Ferrari 849 Testarossa'nın Avrupa fiyatı coupe versiyon için 460.000 euro, Spider versiyon için ise 500.000 euro olarak açıklandı. Üretimi önümüzdeki yıl başlayacak model için ön sipariş alımı başladı.
fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?