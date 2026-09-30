Yeni Fiat Grizzly'nin arka tasarımı şimdiden tartışma yarattı: "Tekerlekli sığınak"

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Fiat'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni SUV modeli Fiat Grizzly, otomobil tutkunları arasında şimdiden geniş çaplı bir tartışma başlattı. Torino Otomobil Fuarı'ndaki ilk gösteriminin ardından Paris'te düzenlenecek uluslararası fuara hazırlanan araç, sızdırılan yeni fotoğrafları nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

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Çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılan karelere binlerce yorum yapıldı. Kullanıcıların geri bildirimlerinde en çok öne çıkan ve üzerinde durulan nokta ise aracın arka tasarımı oldu. Özellikle Grizzly'nin yanan arka lambalarıyla karanlıkta görüntülendiği fotoğraf çok konuşuldu. Küçük LED ışıklardan oluşan stop lambaları, aracın arka tasarımına dair tartışmaları daha da alevlendirdi.

Tam Boyutta Gör Fotoğrafta görülen son derece dik ve kutu formundaki arka hatlar "duvara" benzetilirken, bagaj kapağının üzerine yerleştirilen oldukça küçük arka cam, aracın "tekerlekli sığınak" olarak yorumlanmasına yol açtı. Hatta sosyal medyada bir kullanıcı, aracın arka bölümünü "iki flaş bombası atılmış bir duvara" benzetti. Aracın köşeli ve hacimli tasarımından ziyade arka camın oldukça küçük tutulması, sürücünün arka görüş alanının yeterince dikkate alınıp alınmadığının sorgulanmasına neden oldu.

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Beğenenler de var

Tüm bu sert eleştirilere rağmen aracın tasarımını savunan ve cesur bulan bir kitle de var. Otomotiv pazarındaki pek çok SUV modelinin birbirine benzediğine dikkat çeken bazı okuyucular, Grizzly'nin en azından kendine özgü bir karaktere ve farklı bir tasarıma sahip olduğunu belirtiyor. Bazı otomobilseverler ise aracın son derece güzel göründüğü ve yollardaki diğer modellerden belirgin şekilde ayrıldığı görüşünde.

Tam Boyutta Gör Mayıs ayında duyurulmasına rağmen henüz satışa sunulmayan Fiat Grizzly için yaklaşan Paris Otomobil Fuarı önemli bir dönüm noktası olacak. Fuarda gazeteciler ve potansiyel alıcılar aracın arka camının gerçekten ne kadar kullanışlı olduğunu ve geri görüş kamerasına ne ölçüde ihtiyaç duyulduğunu yakından değerlendirme fırsatı bulacaklar. İtalyan üretici, şok bir başlangıç fiyatıyla (20.000 euro konuşuluyor) sunmaya hazırlandığı Grizzly ile pazarda iddialı bir konum elde etmeyi hedefliyor.

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Yeni Fiat Grizzly'nin arka tasarımı şimdiden tartışma yarattı

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