Yeni Fiat Grizzly'nin arka tasarımı şimdiden tartışma yarattı: "Tekerlekli sığınak"

Çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılan karelere binlerce yorum yapıldı. Kullanıcıların geri bildirimlerinde en çok öne çıkan ve üzerinde durulan nokta ise aracın arka tasarımı oldu. Özellikle Grizzly'nin yanan arka lambalarıyla karanlıkta görüntülendiği fotoğraf çok konuşuldu. Küçük LED ışıklardan oluşan stop lambaları, aracın arka tasarımına dair tartışmaları daha da alevlendirdi.
Beğenenler de var
Tüm bu sert eleştirilere rağmen aracın tasarımını savunan ve cesur bulan bir kitle de var. Otomotiv pazarındaki pek çok SUV modelinin birbirine benzediğine dikkat çeken bazı okuyucular, Grizzly'nin en azından kendine özgü bir karaktere ve farklı bir tasarıma sahip olduğunu belirtiyor. Bazı otomobilseverler ise aracın son derece güzel göründüğü ve yollardaki diğer modellerden belirgin şekilde ayrıldığı görüşünde.