Yeni Fiat Grizzly'nin uygun fiyatlı baz versiyonu görüntülendi
Fiat Grizzly'nin giriş seviyesi versiyonu kamuflajsız olarak görüntülendi. Gösterişli tasarım unsurlarından arındırılan SUV sade tasarımıyla bütçe dostu bir seçenek olacağının sinyallerini veriyor.
Casus fotoğraflardaki aracın detayları incelendiğinde, arka bölümdeki "Hybrid" logosunun hibrit motor seçeneğini ortaya koyduğunu görüyoruz. Fuarda sergilenen versiyonla karşılaştırıldığında en dikkat çekici farklardan biri jant tasarımında görülüyor. Baz modelde siyah zemin üzerinde geometrik desenlere sahip daha mütevazı jantlar tercih edilmiş. Siyah kapı kolları, yan aynalar ve geniş plastik gövde kaplamaları da modelin gösterişten uzak, daha sade dış görünümünü tamamlıyor.
Motor seçenekleri ve fiyat
Fiat Grizzly'nin giriş versiyonunda 100 beygir gücündeki 1.2 litrelik turbo benzinli motor ve manuel şanzıman yer alacak. Modelin en çok satması beklenen versiyonunun ise 145 beygirlik hafif hibrit motor ve otomatik şanzıman ikilisi olması öngörülüyor. Ayrıca seride yaklaşık 400 km menzil sunması beklenen %100 elektrikli bir versiyon da yer alacak.
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