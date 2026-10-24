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    Yeni Fiat Grizzly'nin uygun fiyatlı baz versiyonu görüntülendi

    Fiat Grizzly'nin giriş seviyesi versiyonu kamuflajsız olarak görüntülendi. Gösterişli tasarım unsurlarından arındırılan SUV sade tasarımıyla bütçe dostu bir seçenek olacağının sinyallerini veriyor.

    Yeni Fiat Grizzly'nin uygun fiyatlı baz versiyonu görüntülendi Tam Boyutta Gör
    2026 Paris Otomobil Fuarı'nın dikkat çekici modellerinden biri olan Fiat Grizzly, etkinliğin sona ermesinin hemen ardından bu kez giriş seviyesi versiyonuyla kameralara yakalandı. GabetsSpyUnit tarafından beyaz renkte görüntülenen aracın, fuarda sergilenen üst donanım paketlerinden belirgin şekilde ayrılan baz versiyon olduğu belirtiliyor.

    Casus fotoğraflardaki aracın detayları incelendiğinde, arka bölümdeki "Hybrid" logosunun hibrit motor seçeneğini ortaya koyduğunu görüyoruz. Fuarda sergilenen versiyonla karşılaştırıldığında en dikkat çekici farklardan biri jant tasarımında görülüyor. Baz modelde siyah zemin üzerinde geometrik desenlere sahip daha mütevazı jantlar tercih edilmiş. Siyah kapı kolları, yan aynalar ve geniş plastik gövde kaplamaları da modelin gösterişten uzak, daha sade dış görünümünü tamamlıyor.

    Yeni Fiat Grizzly'nin uygun fiyatlı baz versiyonu görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Boyut tarafında standart gövde seçeneğinde 4.4 metre, Fastback versiyonunda ise 4.5 metre uzunluğa sahip olan kompakt SUV, teknik altyapısını Citroën C3 Aircross ve Opel Frontera modelleriyle paylaşıyor. Fiat bu yeni modelle pazarda Dacia Duster ve Bigster'ın yanı sıra Çinli üreticilerin uygun fiyatlı kompakt SUV seçenekleriyle rekabet edecek.

    Motor seçenekleri ve fiyat

    Fiat Grizzly'nin giriş versiyonunda 100 beygir gücündeki 1.2 litrelik turbo benzinli motor ve manuel şanzıman yer alacak. Modelin en çok satması beklenen versiyonunun ise 145 beygirlik hafif hibrit motor ve otomatik şanzıman ikilisi olması öngörülüyor. Ayrıca seride yaklaşık 400 km menzil sunması beklenen %100 elektrikli bir versiyon da yer alacak.

    Yeni Fiat Grizzly'nin uygun fiyatlı baz versiyonu görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Giriş seviyesi versiyonun fiyatının, en büyük rakiplerinden Dacia Duster'ın 19.990 euro'luk başlangıç fiyatına yakın tutularak yaklaşık 20.000 euro seviyesinde olması bekleniyor. Fiat Türkiye Marka Direktörü Altan Aytaç'ın açıklamasına göre, Avrupa'da Grizzly Fastback adıyla anılan coupe tasarımlı SUV model Türkiye'de Fiat Fastback olarak satışa sunulacak. Standart SUV modeli ise Grizzly adını koruyacak.
    Kaynakça https://www.clubalfa.it/en/spied-with-zero-camouflage-the-budget-fiat-grizzly-suv-shows-off-its-base-specs-46491 https://www.instagram.com/gabetzspyunit/
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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 15 saat önce

    tuhaf

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