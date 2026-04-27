    Yeni Freelander markasının ilk modeli Freelander 8 tanıtıldı

    Chery ve Jaguar Land Rover ortaklığıyla yeniden hayata dönen Freelander'ın ilk seri üretim modeli Freelander 8 resmi olarak tanıtıldı. Elektrikli SUV, 2026’nın ikinci yarısında Çin’de satışa çıkacak.

    Uzun bir aradan sonra Freelander ismi yeniden otomotiv dünyasına dönüyor. Yeni dönemin ilk üretim modeli olan Freelander 8, Chery ve Jaguar Land Rover’ın ortak geliştirdiği yeni enerjili SUV stratejisinin ilk somut ürünü olarak öne çıkıyor.

    Model, üç hafta önce gösterilen Concept 97'nin tasarım dilini temel alıyor ve markanın gelecekteki SUV yaklaşımını da net şekilde ortaya koyuyor. Üretim versiyonunun 2026’nın ikinci yarısında Çin’de tanıtılması, ardından ise küresel pazarlara açılması planlanıyor.

    Konseptten üretime: test süreci tamamlanıyor

    Freelander 8 projesinin artık sadece konsept aşamasında olmadığı da doğrulandı. Model, dayanıklılık ve zorlu çevre testlerinden geçerek üretim doğrulama sürecine girdi. Bu da aracın lansmana oldukça yakın olduğunu gösteriyor.

    Köşeli modern SUV tasarımı

    Yeni Freelander 8, klasik arazi SUV’larını hatırlatan köşeli bir gövde yapısına sahip. Ön bölümde kapalı yüzey tasarımı ve dikdörtgen LED farlar dikkat çekerken, yan profilde düz çizgiler ve dik duruş göze çarpıyor. Tavan bölümüne entegre edilen LiDAR ünitesi, modelin sadece bir SUV değil, aynı zamanda gelişmiş bir teknoloji platformu olduğunu gösteriyor.

    Huawei destekli akıllı sürüş sistemi

    Modelin en dikkat çeken yönlerinden biri ise teknoloji paketi. Freelander 8’de Huawei ADS 5 sürüş destek sistemi yer alıyor. Bu sistem, Lidar sensörü ve i-ATS arazi zeka sistemiyle destekleniyor. Bu kombinasyon, farklı zemin koşullarını analiz ederek sürüş stratejisini otomatik olarak optimize etmeyi hedefliyor. Ayrıca araçta Qualcomm Snapdragon 8397 işlemcili merkezi kontrol mimarisi kullanılıyor.

    800V mimari ve hızlı şarj

    Freelander 8, yeni nesil platform üzerine inşa ediliyor. Bu platform tam elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcı motor seçeneklerini destekliyor. Çin pazarında 800V elektrik mimarisine sahip menzil uzatıcı sistemle sunulması beklenen modelin 350 kW hızlı şarj desteği sunacağı da verilen bilgiler arasında.

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

