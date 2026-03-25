Yeni Freelander SUV önümüzdeki hafta tanıtılacak

Tam Boyutta Gör Chery, Jaguar Land Rover (JLR) ile yaptığı iş birliği kapsamında Freelander ismini bu kez bir marka olarak yeniden hayata geçirerek, elektrik destekli crossover modellerden oluşan yeni bir ürün gamı oluşturmayı hedefliyor. Çinli üretici, yeni markası Freelander için ilk modeli 31 Mart’ta tanıtacağını resmen açıkladı.

Freelander dönüyor

Şirketin Chery, Jaecoo ve Omoda markalarıyla zaten küresel pazarda yer aldığını biliyoruz. Ancak Freelander, bu markalardan farklı olarak JLR dokunuşu taşıyan özel bir tasarım diliyle öne çıkacak. Yeni modeller, teknik altyapı olarak Chery’nin mevcut SUV platformlarını kullanacak olsa da tasarım tarafında özgün ve daha premium bir karakter sunacak.

Paylaşılan ilk ipucu görseli, yeni Freelander modelinin dikkat çekici ön far imzasını ortaya koyuyor. Bu aydınlatma tasarımının ilerleyen dönemde genişleyecek ürün gamının ayırt edici özelliklerinden biri olması bekleniyor.

İlk etapta sadece Çin pazarında satışa sunulacak olan Freelander modelleri için JLR Çin Başkanı Qing Pan daha önce “küresel pazara açılma potansiyeli” olduğunu ifade etmişti. Chery, bu yeni elektrikli model ailesini kendi geliştirdiği esnek bir platform üzerine inşa ediyor. Sektör kaynaklarına göre bu altyapı, hâlihazırda Jaecoo 7 gibi modellerde kullanılan T1X platformu olacak.

Tanıtılacak ilk Freelander modelinin şarj edilebilir hibrit bir SUV olması bekleniyor. Tasarımda ise güçlü arazi karakterini yansıtan detaylarla coupe-SUV siluetinin birleşeceği ifade ediliyor. Bu yaklaşım, hem sportif hem de modern bir görünüm sunmayı amaçlıyor.

Yeni Freelander ailesi, Çin’de üretimi sona erecek olan Land Rover Discovery Sport ve Range Rover Evoque modellerinin yerini dolduracak. Ancak marka, JLR’ın üst segment modelleri olan Range Rover, Range Rover Sport ve Land Rover Defender ile doğrudan rekabet etmeyecek ve daha farklı bir segmentte konumlandırılacak.

Satış tarafında ise Freelander modelleri, Chery tarafından işletilecek özel bayi ağı üzerinden müşterilere sunulacak. Ayrıca bu marka, JLR’ın Jaguar, Defender, Discovery ve Range Rover’ı ayrı ayrı konumlandırdığı “House of Brands” stratejisinin dışında tutulacak.

Kompakt premium SUV segmentinin öncülerinden

Freelander ismi ilk olarak 1997 yılında tanıtılmış, üç ve beş kapılı versiyonlarıyla dikkat çekmişti. Monokok gövde yapısına sahip ilk Land Rover modeli olan Freelander, kompakt premium SUV segmentinin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Model, iki nesil boyunca üretildikten sonra 2015 yılında yerini Discovery Sport’a bırakmıştı.