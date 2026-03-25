Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Freelander SUV önümüzdeki hafta tanıtılacak

    Chery ve Jaguar Land Rover iş birliğinde marka olarak hayata dönen Freelander, ilk etapta Çin'de ve ardından küresel pazarda boy gösteren bir SUV markası olacak.

    Chery, Jaguar Land Rover (JLR) ile yaptığı iş birliği kapsamında Freelander ismini bu kez bir marka olarak yeniden hayata geçirerek, elektrik destekli crossover modellerden oluşan yeni bir ürün gamı oluşturmayı hedefliyor. Çinli üretici, yeni markası Freelander için ilk modeli 31 Mart’ta tanıtacağını resmen açıkladı.

    Freelander dönüyor

    Şirketin Chery, Jaecoo ve Omoda markalarıyla zaten küresel pazarda yer aldığını biliyoruz. Ancak Freelander, bu markalardan farklı olarak JLR dokunuşu taşıyan özel bir tasarım diliyle öne çıkacak. Yeni modeller, teknik altyapı olarak Chery’nin mevcut SUV platformlarını kullanacak olsa da tasarım tarafında özgün ve daha premium bir karakter sunacak.

    Paylaşılan ilk ipucu görseli, yeni Freelander modelinin dikkat çekici ön far imzasını ortaya koyuyor. Bu aydınlatma tasarımının ilerleyen dönemde genişleyecek ürün gamının ayırt edici özelliklerinden biri olması bekleniyor.

    İlk etapta sadece Çin pazarında satışa sunulacak olan Freelander modelleri için JLR Çin Başkanı Qing Pan daha önce “küresel pazara açılma potansiyeli” olduğunu ifade etmişti. Chery, bu yeni elektrikli model ailesini kendi geliştirdiği esnek bir platform üzerine inşa ediyor. Sektör kaynaklarına göre bu altyapı, hâlihazırda Jaecoo 7 gibi modellerde kullanılan T1X platformu olacak.

    Tanıtılacak ilk Freelander modelinin şarj edilebilir hibrit bir SUV olması bekleniyor. Tasarımda ise güçlü arazi karakterini yansıtan detaylarla coupe-SUV siluetinin birleşeceği ifade ediliyor. Bu yaklaşım, hem sportif hem de modern bir görünüm sunmayı amaçlıyor.

    Yeni Freelander ailesi, Çin’de üretimi sona erecek olan Land Rover Discovery Sport ve Range Rover Evoque modellerinin yerini dolduracak. Ancak marka, JLR’ın üst segment modelleri olan Range Rover, Range Rover Sport ve Land Rover Defender ile doğrudan rekabet etmeyecek ve daha farklı bir segmentte konumlandırılacak.

    Satış tarafında ise Freelander modelleri, Chery tarafından işletilecek özel bayi ağı üzerinden müşterilere sunulacak. Ayrıca bu marka, JLR’ın Jaguar, Defender, Discovery ve Range Rover’ı ayrı ayrı konumlandırdığı “House of Brands” stratejisinin dışında tutulacak.

    Kompakt premium SUV segmentinin öncülerinden

    Freelander ismi ilk olarak 1997 yılında tanıtılmış, üç ve beş kapılı versiyonlarıyla dikkat çekmişti. Monokok gövde yapısına sahip ilk Land Rover modeli olan Freelander, kompakt premium SUV segmentinin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Model, iki nesil boyunca üretildikten sonra 2015 yılında yerini Discovery Sport’a bırakmıştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 1 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kronik prostatit forum halatla araba çekme cezası 2025 seat ibiza yorumları bir bankadan icralık olunca diğer bankalar next 2071 şifre kırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 FE
    Samsung Galaxy S25 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum