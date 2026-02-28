Paramount, yeni bir G.I. Joe filmi hazırlıyor

Tam Boyutta Gör Hasbro'nun artık ikonikleşmiş olan oyuncakları baz alınarak hazırlanan Transformers ve G.I. Joe serilerinin film haklarını elinde bulunduran Paramount, her iki seriye de yeniden şans vermeye hazırlanıyor. Hâlihazırda yeni Transformers projeleri üzerinde çalışan stüdyo, şimdi de yeni G.I. Joe filmi için hazırlıklara başladı.

Son günlerde Warner Bros. anlaşmasıyla gündeme gelen Paramount, yeni G.I. Joe filmi için ilginç bir yol izliyor. Aynı anda iki farklı isim iki farklı senaryo yazıyor: Bunlardan ilki, Vice Principals ve The Righteous Gemstones gibi komedi dizileriyle tanınan Danny McBride; İkincisi ise daha önce Chronicle ve Bright gibi filmlerin senaryosunu yazan Max Landis. Bu iki isim ayrı ayrı projeler üzerinde çalışıyor olsa da Paramount bu iki senaryoyu harmanlayıp ortak bir proje çıkarmayı planlıyor. Yani aynı anda iki farklı G.I. Joe filmi hazırlanıyor olsa da aslında Paramount sadece bir yeni film planlıyor.

G.I. Joe ile Transformers'ın Aynı Filmde Buluşabileceği Konuşuluyordu

Daha önce G.I. Joe: The Rise of Cobra, Snake Eyes ve G.I. Joe: Retaliation gibi yapımlarla beyaz perdeye gelen G.I. Joe serisinin Transformers ile birleştirilmesi gündemdeydi. Daha önce gelen söylentilerde, Paramount'un bu iki seriyi aynı çatı altında buluşturan bir film üzerinde çalıştığı belirtiliyordu. Ancak bu proje şimdilik rafa kaldırılmış gibi görünüyor. Tabii bu yeni G.I. Joe filmi başarılı olursa daha sonra tekrar gündeme alınabilir.

