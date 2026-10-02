Yeni G.I. Joe filmi şekillenmeye başladı: Başrol Bradley Cooper olacak

Tam Boyutta Gör Paramount'un bir süredir üzerinde çalıştığı yeni G.I. Joe filmi adım adım şekillenmeye başlıyor. Daha önce yönetmeni ve senaristleri açıklanan filmin başrol oyuncusu da belli. Yepyeni bir seri başlatması planlanan bu yeni filmin başrolünde Oscar adayı oyuncu Bradley Cooper olacak. Cooper, G.I. Joe timinin başındaki isim olan Duke'e hayat verecek.

Yeni G.I. Joe filmini oyuncu kimliğiyle de tanıdığımız Danny McBride hazırlıyor. Vice Principals ve The Righteous Gemstones gibi komedi dizilerinin yaratıcısı olan McBride, filmin senaryosunu Jeff Fradley ve John Carcieri birlikte kaleme aldı. Kendisi aynı zamanda yönetmen koltuğunda da oturacak. McBride komediden gelme bir isim olsa da G.I. Joe'da çok daha ciddi ve aksiyon odaklı bir iş yaklaşım benimsediği belirtiliyor.

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G.I. Joe ile Transformers'ı Birleştirme Planları Rafa Kalktı

Daha önce G.I. Joe: The Rise of Cobra, Snake Eyes ve G.I. Joe: Retaliation gibi yapımlarla beyaz perdeye gelen G.I. Joe serisinin Transformers ile birleştirilmesi gündemdeydi. Daha önce gelen söylentilerde, Paramount'un bu iki seriyi aynı çatı altında buluşturan bir film üzerinde çalıştığı belirtiliyordu. Ancak bu planlar şimdilik rafa kaldırıldı. Zira Paramount, bu yeni filmin Transformers ile bir bağlantısı olmayacağını doğruladı.

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Yeni G.I. Joe filmi şekillenmeye başladı: İşte başrol oyuncusu

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