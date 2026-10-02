Yeni G.I. Joe filmi şekillenmeye başladı: Başrol Bradley Cooper olacak

Yeni G.I. Joe filmini oyuncu kimliğiyle de tanıdığımız Danny McBride hazırlıyor. Vice Principals ve The Righteous Gemstones gibi komedi dizilerinin yaratıcısı olan McBride, filmin senaryosunu Jeff Fradley ve John Carcieri birlikte kaleme aldı. Kendisi aynı zamanda yönetmen koltuğunda da oturacak. McBride komediden gelme bir isim olsa da G.I. Joe'da çok daha ciddi ve aksiyon odaklı bir iş yaklaşım benimsediği belirtiliyor.
G.I. Joe ile Transformers'ı Birleştirme Planları Rafa Kalktı
Daha önce G.I. Joe: The Rise of Cobra, Snake Eyes ve G.I. Joe: Retaliation gibi yapımlarla beyaz perdeye gelen G.I. Joe serisinin Transformers ile birleştirilmesi gündemdeydi. Daha önce gelen söylentilerde, Paramount'un bu iki seriyi aynı çatı altında buluşturan bir film üzerinde çalıştığı belirtiliyordu. Ancak bu planlar şimdilik rafa kaldırıldı. Zira Paramount, bu yeni filmin Transformers ile bir bağlantısı olmayacağını doğruladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: