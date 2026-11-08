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    G.I. Joe serisi yeni bir filmle geri dönüyor: Vizyon tarihi açıklandı

    Son olarak Snake Eyes filmiyle sinemalara gelen G.I. Joe serisi beyaz perdeye geri dönüyor. Paramount'un kayda değer bir bütçeyle hayata geçireceği yeni G.I. Joe filminin ne zaman çıkacağı belli oldu.

    G.I. Joe serisi yeni bir filmle geri dönüyor: Vizyon tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Transformers ve G.I. Joe gibi kıymetli serilerini yeniden canlandırmak için harekete geçen Paramount, bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni G.I. Joe filminin vizyon tarihini belirledi. Son olarak 2021 yılında Snake Eyes filmiyle sinemalara konuk olan seri, 2028'de beyaz perdeye geri dönecek.

    Yeni G.I. Joe Filmi 20 Ekim 2028'de Çıkacak

    Önceki filmlerden bağımsız, yepyeni bir seri başlatması planlanan bu filmin başrolünde Oscar adayı oyuncu Bradley Cooper yer alacak. Cooper, G.I. Joe ekibinin başındaki isim olan Duke'e hayat verecek. Önceki seride bu karakteri Channing Tatum canlandırıyordu.

    Yeni G.I. Joe filmini, oyuncu kimliğiyle de tanıdığımız Danny McBride hazırlıyor. Vice Principals ve The Righteous Gemstones gibi komedi dizilerinin yaratıcısı olan McBride, senaryosunu Jeff Fradley ve John Carcieri birlikte yazdığı filmin yönetmenliğini de üstlenecek. McBride komediden gelme bir isim olsa da G.I. Joe'da çok daha ciddi ve aksiyon odaklı bir yaklaşım benimseyeceğinin altı çiziliyor.

    Şu anda Bradley Cooper dışında oyuncu kadrosunda herhangi bir isim açıklanmış değil. Ancak filmin belirlenen vizyon tarihine yetişmesi için oyunu seçimi gibi konuları hızlıca halletmesi gerekiyor. Bu yüzden çok yakında oyuncu kadrosunun geri kalanına dair de haberler duyabiliriz.

    Aslında G.I. Joe serisinin Transformers ile birleştirilmesi gündemdeydi. Daha önce gelen söylentilerde, Paramount'un bu iki seriyi aynı çatı altında buluşturan bir film üzerinde çalıştığı belirtiliyordu. Ancak bu planlar şimdilik rafa kaldırıldı. Bu yüzden bu yeni filmin Transformers ile bir bağlantısı olmayacak.

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