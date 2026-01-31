Game of Thrones dizisi Nine Voyages şekillenmeye başlıyor; Kimin hazırlayacağı belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör George R.R. Martin'in Game of Thrones dizisine kaynaklık eden Buz ve Ateşin Şarkısı evrenini koca bir franchise'a dönüştüren HBO, bu evrende geçen dizilerinin sayısını gidererek artırıyor. Yeni Game of Thrones'u A Knight of the Seven Kingdoms'ı bu ay izleyicilerle buluşturan HBO, bir diğer spin-off için de somut adımlar atmaya başladı. Bir süredir hazırlık aşamasında olan Nine Voyages dizisini kimin hazırlayacağı belli oldu.

Game of Thrones Spin-off'u Nine Voyages'ı Genndy Tartakovsky Hazırlayacak

Animasyon türündeki Nine Voyages'ı animasyon dünyasında saygın bir isim olan Genndy Tartakovsky hazırlayacak. Tartakovsky'nin daha önceki projeleri arasında Samurai Jack, Primal, Hotel Transylvania gibi yapımlar bulunuyor.

Nine Voyages, House of the Dragon'da gördüğümüz karakterlerden biri olan Corlys Velaryon'un gençlik yıllarına odaklanıyor. Sea Snake lakaplı efsanevi bir denizci olan Corlys Velaryon, ismini aldığı gemisiyle açık denizlerde destansı maceralara atılıyor.

George R.R. Martin yeni Game of Thrones projelerini paylaştı 2 hf. önce eklendi

Nine Voyages, şu anda hazırlık aşamasında olan tek Game of Thrones spin-off'u değil. George R.R. Martin geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, hem Arya Stark'a odaklanan bir devam dizisinin hem de Targaryenlerin Westeros'u ejderhalarla fethetmesine odaklanan Aegon's Quest'in hazırlık aşamasında olduğunu açıklamıştı.

