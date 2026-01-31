Game of Thrones dizisi Nine Voyages şekillenmeye başlıyor; Kimin hazırlayacağı belli oldu

Game of Thrones Spin-off'u Nine Voyages'ı Genndy Tartakovsky Hazırlayacak
Animasyon türündeki Nine Voyages'ı animasyon dünyasında saygın bir isim olan Genndy Tartakovsky hazırlayacak. Tartakovsky'nin daha önceki projeleri arasında Samurai Jack, Primal, Hotel Transylvania gibi yapımlar bulunuyor.
Nine Voyages, House of the Dragon'da gördüğümüz karakterlerden biri olan Corlys Velaryon'un gençlik yıllarına odaklanıyor. Sea Snake lakaplı efsanevi bir denizci olan Corlys Velaryon, ismini aldığı gemisiyle açık denizlerde destansı maceralara atılıyor.
Nine Voyages, şu anda hazırlık aşamasında olan tek Game of Thrones spin-off'u değil. George R.R. Martin geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, hem Arya Stark'a odaklanan bir devam dizisinin hem de Targaryenlerin Westeros'u ejderhalarla fethetmesine odaklanan Aegon's Quest'in hazırlık aşamasında olduğunu açıklamıştı.