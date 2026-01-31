Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Game of Thrones dizisi Nine Voyages şekillenmeye başlıyor; Kimin hazırlayacağı belli oldu

    House of the Dragon ve A Knight of the Seven Kingdoms'tan sonra bir Game of Thrones spin-off'u daha şekillenmeye başlıyor. Animasyon türündeki Nine Voyages dizisini hazırlayacak isim belli oldu.

    Yeni Game of Thrones dizisi 9 Voyages şekillenmeye başlıyor; Kimin hazırlayacağı belli oldu Tam Boyutta Gör
    George R.R. Martin'in Game of Thrones dizisine kaynaklık eden Buz ve Ateşin Şarkısı evrenini koca bir franchise'a dönüştüren HBO, bu evrende geçen dizilerinin sayısını gidererek artırıyor. Yeni Game of Thrones'u A Knight of the Seven Kingdoms'ı bu ay izleyicilerle buluşturan HBO, bir diğer spin-off için de somut adımlar atmaya başladı. Bir süredir hazırlık aşamasında olan Nine Voyages dizisini kimin hazırlayacağı belli oldu.

    Game of Thrones Spin-off'u Nine Voyages'ı Genndy Tartakovsky Hazırlayacak

    Animasyon türündeki Nine Voyages'ı animasyon dünyasında saygın bir isim olan Genndy Tartakovsky hazırlayacak. Tartakovsky'nin daha önceki projeleri arasında Samurai Jack, Primal, Hotel Transylvania gibi yapımlar bulunuyor.

    Nine Voyages, House of the Dragon'da gördüğümüz karakterlerden biri olan Corlys Velaryon'un gençlik yıllarına odaklanıyor. Sea Snake lakaplı efsanevi bir denizci olan Corlys Velaryon, ismini aldığı gemisiyle açık denizlerde destansı maceralara atılıyor.

    Nine Voyages, şu anda hazırlık aşamasında olan tek Game of Thrones spin-off'u değil. George R.R. Martin geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, hem Arya Stark'a odaklanan bir devam dizisinin hem de Targaryenlerin Westeros'u ejderhalarla fethetmesine odaklanan Aegon's Quest'in hazırlık aşamasında olduğunu açıklamıştı.

    Kaynakça https://www.ign.com/articles/genndy-tartakovsky-reportedly-attached-to-animated-game-of-thrones-corlys-velaryon-sea-snake-spin-off-9-voyages https://deadline.com/2026/01/hbo-casey-bloys-the-pitt-heated-rivalry-euphoria-interview-1236700801/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    boyasız göçük düzeltme fiyat forum aşık etme duası psp oyun arşivi 15 cent kaç tl hyundai ix35 alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone Air
    Apple iPhone Air
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum