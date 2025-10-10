Yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms'tan beklenen fragman geldi

George R.R. Martin'in Dunk & Egg kitaplarından uyarlanan A Knight of the Seven Kingdoms, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor.
A Knight of the Seven Kingdoms, Dunk & Egg'i Ekrana Uyarlıyor
Epey seveni olan Dunk & Egg serisi, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.
Dizide Ser Duncan Tall'a, yani Dunk'a Peter Claffey, genç yaveri Egg'e ise Dexter Sol Ansell hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Finn Bennett (Aerion Targaryen), Bertie Carvel (Baelor Targaryen), Tanzyn Crawford (Tanselle), Daniel Ings (Ser Lyonel Baratheon) ve Sam Spruell (Maekar Targaryen) eşlik ediyor.
