Geely Galaxy E5 yenilendi: 15 bin dolar başlangıç fiyatı ve 8 dk'da şarj

Yeni Galaxy E5’in geçirdiği en radikal dönüşüm ise ana versiyonlarda önden çekişten arka itişli düzene geçilmesi, tavana eklenen LiDAR sensörü, 800V mimarisi ve 6C ultra hızlı şarj desteği oldu.
Tasarım yenilendi: Geleneksel kapı kolları döndü
Buna ek olarak; Çin'deki düzenlemeler gereği gizli kapı kolları yerine kullanıcı dostu geleneksel kapı kollarına geri dönüldü. 4.630 mm uzunluğa, 1.920 mm genişliğe, 1.670 mm yüksekliğe ve 2.745 mm aks mesafesine sahip olan araç; tavan üstü LiDAR ve çamurluk kameraları sayesinde şehir içi ve otoyolda otonom sürüş özelliği de sunuyor.
329 beygir güç ve 800V mimarisi
Yeni nesil Aegis Golden Brick (LFP) bataryalar 60.22 kWsa, 61.52 kWsa ve 70.01 kWsa kapasitelerle geliyor. Aracın WLTP menzilleri sırasıyla 429 km, 446 km ve 514 km olarak açıklandı. 800V versiyonlar, 460 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğiyle %10-70 şarjını 8,5 dakikada tamamlıyor.
Araçta ayrıca 160 km/s hızla düz giderken veya 120 km/s hızla viraj alırken patlayan lastiği otonom stabilize eden özel bir güvenlik sistemi yer alıyor.
Kabin içinde sürücüyü 15.4 inç boyutunda 2.5K çözünürlüklü multimedya ekranı ve 10.2 inçlik dijital gösterge paneli karşılıyor. Gücünü Flyme Auto 2 kokpit işletim sisteminden alan araçta; yenilenen kristal vites seçici, 50W kablosuz şarj ve 540 derece şeffaf şasi kamerası gibi özellikler standart veya opsiyon olarak sunuluyor.
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