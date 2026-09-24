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    Geely Galaxy E5 yenilendi: 15 bin dolar başlangıç fiyatı ve 8 dk'da şarj

    Geely, küresel pazarda EX5 adıyla bilinen yenilenen Galaxy E5 SUV modelini 23 Eylül'de resmen satışa sundu. Araç, önden çekişten arka itişe geçişi ve 800V mimarisiyle ezber bozuyor.

    Yeni Geely Galaxy E5 elektrikli SUV tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi Geely, küresel pazarlardaki en iddialı elektrikli SUV modellerinden biri olan Galaxy E5’i (bazı pazarlardaki adıyla EX5) baştan aşağı yenileyerek resmen satışa sundu. 5 farklı donanım seviyesiyle pazara giren model; yaklaşık 15.000 dolar ile 20.300 dolar arasında değişen fiyat etiketleriyle dikkat çekiyor.

    Yeni Galaxy E5’in geçirdiği en radikal dönüşüm ise ana versiyonlarda önden çekişten arka itişli düzene geçilmesi, tavana eklenen LiDAR sensörü, 800V mimarisi ve 6C ultra hızlı şarj desteği oldu.

    Tasarım yenilendi: Geleneksel kapı kolları döndü

    Yeni Geely Galaxy E5 elektrikli SUV tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yenilenen Galaxy E5, kapalı ön ızgara yapısını korurken mat krom detaylara ve çok daha agresif bir ön tampona kavuştu. Tasarımdaki en büyük pratik yeniliklerden biri ise önceki kasada bulunmayan 160 litrelik devasa ön bagajın eklenmesi oldu.

    Buna ek olarak; Çin'deki düzenlemeler gereği gizli kapı kolları yerine kullanıcı dostu geleneksel kapı kollarına geri dönüldü. 4.630 mm uzunluğa, 1.920 mm genişliğe, 1.670 mm yüksekliğe ve 2.745 mm aks mesafesine sahip olan araç; tavan üstü LiDAR ve çamurluk kameraları sayesinde şehir içi ve otoyolda otonom sürüş özelliği de sunuyor.

    329 beygir güç ve 800V mimarisi

    Yeni Geely Galaxy E5 elektrikli SUV tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Galaxy E5, performans ve batarya altyapısında tam anlamıyla sınıf atladı. Üst 4 donanım seviyesi 800V mimarisine geçerken, arkaya yerleştirilen motor tam 245 kW (329 hp) güç üretiyor. Bu da bir önceki kasaya göre 114 beygirlik dev bir güç artışı anlamına geliyor. Giriş seviyesi model ise 400V mimarisi ve 160 kW (215 hp) önden çekişli motoru koruyor.

    Yeni nesil Aegis Golden Brick (LFP) bataryalar 60.22 kWsa, 61.52 kWsa ve 70.01 kWsa kapasitelerle geliyor. Aracın WLTP menzilleri sırasıyla 429 km, 446 km ve 514 km olarak açıklandı. 800V versiyonlar, 460 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğiyle %10-70 şarjını 8,5 dakikada tamamlıyor.

    Araçta ayrıca 160 km/s hızla düz giderken veya 120 km/s hızla viraj alırken patlayan lastiği otonom stabilize eden özel bir güvenlik sistemi yer alıyor.

    Kabin içinde sürücüyü 15.4 inç boyutunda 2.5K çözünürlüklü multimedya ekranı ve 10.2 inçlik dijital gösterge paneli karşılıyor. Gücünü Flyme Auto 2 kokpit işletim sisteminden alan araçta; yenilenen kristal vites seçici, 50W kablosuz şarj ve 540 derece şeffaf şasi kamerası gibi özellikler standart veya opsiyon olarak sunuluyor.

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    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

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