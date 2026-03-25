    Yeni Geely Zhanjian 700: Tasarımda Defender izleri

    Geely’nin yeni Zhanjian 700 SUV modeli, Land Rover Defender’a olan benzerliği, üç elektrik motorlu şarj edilebilir hibrit sistemi, off-road ruhu ve modern detaylarıyla öne çıkıyor.

    Geely, yeni SUV modeli Zhanjian 700 ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Ancak model daha şimdiden tasarımıyla tartışma yaratmış durumda. Çünkü ortaya çıkan detaylar, aracın Land Rover Defender ile olan benzerliğini gözler önüne seriyor.

    Geely’nin “yapay zekâ destekli, üst düzey arazi aracı” olarak tanımladığı Zhanjian 700, ilk kez geçtiğimiz yıl Shanghai Auto Show’da konsept olarak gösterilmişti. Şimdi ise üretim versiyonuna oldukça yakın bir formda karşımıza çıkıyor. Ön tasarımda kullanılan dikdörtgen farlar ve içlerindeki yuvarlak LED imzası, Defender’ın karakteristik görünümünü fazlasıyla hatırlatıyor.

    Aracın silüeti de benzer bir hikâye anlatıyor. Köşeli hatlar, güçlü çamurluk yapısı ve yüksek omuz çizgisi, klasik bir off-road SUV karakteri sunuyor. Yine de Geely, detaylarda kendine özgü dokunuşlar eklemeyi ihmal etmemiş. Örneğin arkaya doğru yükselen cam çizgisi, kontrast renkli tavan ve çift renkli jantlar modele daha modern bir hava katıyor.

    İç mekânda ise detaylar henüz sınırlı. Ancak paylaşılan görüntüler, sağlamlık hissi veren bir kabine işaret ediyor. Kol tipi vites seçici, metal görünümlü kumandalar ve arazi sürüşüne özel fiziksel tuşlar dikkat çekiyor. Süspansiyon yükseklik ayarı, düşük oranlı şanzıman modu (4L) ve arka diferansiyel kilidi gibi donanımlar, modelin sadece görünüşte değil, gerçek anlamda da arazi kabiliyeti sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

    Teknik tarafta Geely oldukça ketum davranıyor. Ancak açıklanan bilgilere göre model, üç elektrik motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelecek. Bu da yüksek performanslı bir elektrikli altyapıya işaret ediyor. Öte yandan araçta hem sağ hem sol arka çamurlukta kapak bulunması, tamamen elektrikli bir modelden ziyade şarj edilebilir hibrit ihtimalini güçlendiriyor. Kulislerde konuşulanlara göre 1.5 veya 2.0 litrelik bir benzinli motor ile yaklaşık 70 kWsa kapasiteli bir bataryanın kullanılması gündemde.

