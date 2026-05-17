    Yeni Gmail hesaplarında depolama sınırı dönemi başladı

    Google, bazı bölgelerde yeni Gmail hesapları için yalnızca 5 GB ücretsiz depolama sunmaya başladı. Tam 15 GB alan için ise telefon numarası doğrulaması isteniyor.

    Google, Gmail tarafında dikkat çeken yeni bir uygulamayı test etmeye başladı. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, bazı bölgelerde telefon numarası eklenmeden açılan yeni Gmail hesaplarının ücretsiz depolama alanını 5GB ile sınırlandırıyor. Kullanıcılar ise standart 15GB ücretsiz alanı kullanabilmek için telefon numarası doğrulaması yapmak zorunda.

    Google'dan Gmail kullanıcılarına yeni sınır

    Yeni politika ilk olarak Reddit kullanıcılarının paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Aktarılanlara göre hesap oluşturma ekranında artık iki farklı ücretsiz depolama seçeneği gösteriliyor. Google da Android Authority'ye yaptığı açıklamada testi doğruladı. Şu an için uygulamanın ağırlıklı olarak Afrika'daki bazı ülkelerde test edildiği belirtiliyor. Ancak şirketin bunu küresel çapta genişletip genişletmeyeceği henüz bilinmiyor.

    Google, değişikliğin nedenine ilişkin net bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin bu adımı hem güvenlik hem de sahte hesapların önüne geçmek amacıyla attığı düşünülüyor. Açıklamada ise, ücretsiz depolama alanının "kişi başına bir kez" artırılmasının hedeflendiği paylaşıldı. Böylece kullanıcıların sürekli yeni hesap açarak ekstra depolama elde etmesinin önüne geçilmek isteniyor.

    Google'ın Gmail tarafındaki değişiklikleri bununla da sınırlı değil. Şirket son dönemde yapay zeka destekli birçok yeni özelliği kullanıma sundu. Bunlar arasında e-postaları özetleyen AI Overviews, mesajları otomatik önceliklendiren AI Inbox ve kullanıcı adı değiştirme desteği bulunuyor. Ayrıca Workspace Enterprise Plus kullanıcıları için Gmail mobil uygulamalarında uçtan uca şifreleme desteği de sunulmaya başlanmış durumda.

