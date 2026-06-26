Yeni GTA 6 detayları ortaya çıktı: Sosyal medya sistemi, Gizli görevler, akıllı NPC'ler, PS5 Pro'ya özel optimizasyon

Tam Boyutta Gör Amazon da Grand Theft Auto 6 ön siparişlerine başladı ve bazı ülkelerde tanıtım görselleriyle oyun hakkında birkaç yeni detayı ortaya çıkardı. Özellikle Brezilya mağaza sayfasında diğer ülkelerde bulunmayan bazı bilgiler yer alıyor. Bunlar arasında fragmanlarda ipuçları verilen oyun içi sosyal medya sistemiyle ilgili ayrıntılar da bulunuyor.

GTA 6 en ucuz nerede, hangi ülkede ne kadar fiyatla satılıyor? 5 sa. önce eklendi

GTA 6 neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Perakende devi, Grand Theft Auto 6’nın çığır açan yeni oyun mekaniklerinin çoğunu doğruladı. Örneğin, oyuncuların soygunlar sırasında Jason ve Lucia arasında anlık olarak geçiş yapabileceği bildiriliyor. NPC'lerin de haritada rastgele olaylara yol açacak benzersiz rutinlere sahip olduğu belirtiliyor. Son olarak, GTA 6'nın ana özelliğinin oyuncuların gizli yan görevleri keşfetmelerine bile yol açabilecek oyun içi sosyal ağ sistemi olduğunu iddia ediyor.

Jason ve Lucia ile co-op görevler, rutinleri olan NPC'ler, sosyal medya sistemi

Vice City'yi, plajları, bataklıkları, küçük kasabaları ve Leonida'nın birçok bölgesini keşfeceğiz. Hikaye boyunca Jason ve Lucia arasında geçiş yapabileceğiz ve birlikte co-op tarzı görevlere katılacağız. GTA 6, yalnızca daha büyük değil, daha canlı açık dünya sunacak; rutinleri olan NPC'ler, etkileşimli mekanlar ve rastgele olaylarla birlikte diğer GTA oyunlarından daha büyük bir sürükleyicilik hissi sunacak. Oyun içinde telefonu açıp viral videoları izleyebileceğiz, influencer’lar ve dünya gündemini takip edebileceğiz.

PS5 Pro'ya özel iyileştirmeler

Gelişmiş ışın izleme ve iyileştirilmiş aydınlatma

Araçlarda, suda ve çevrede gerçekçi yansımalar

Fizik ve oynanışı etkileyen dinamik hava koşulları

Daha kararlı kare hızları (FPS)

Daha yüksek çözünürlük

Donanıma özel optimizasyon

GTA VI, gelişmiş aydınlatma, dinamik hava koşulları, daha doğal animasyonlar ve yüksek düzeyde çevresel detay sunacak. Grafiklerden bahsetmişken, oyun özellikle PS5 Pro’nun tüm gücünden yararlanacak. Vice City'nin arabaları ve sularında yansımalar göze çarparken, hava durumu gerçek zamanlı değişecek, zaman da gerçekteki gibi akacak. PS5 ve PS5 Pro arasında FPS farkı da olacak ancak "GTA 6 kaç FPS oynatacak?" henüz net bir bilgi yok.

GTA 6’da şu an için iki karakteri yöneteceğiz gibi görünüyor: Lucia ve Jason. Ana hikaye, serideki ilk suç çiftiyle benzeri görülmemiş bir dinamik sunacak. Jason ve Lucia arasında gerçek zamanlı olarak kontrolü değiştirebileceğiz, hikayenin temposunu belirleyebileceğiz ve koordineli soygunlar gerçekleştirebileceğiz. Her karakterin suç ekosistemini ve görevlerin taktiksel zekasını doğrudan etkileyen benzersiz yeteneklere sahip olduğu söyleniyor.

Sürükleyicilik ve özgürlük

Grand Theft Auto VI’da Leonida eyaletini ve yeni Vice City'yi keşfedeceğiz. Oyun, açık dünya (sandbox) oyun konseptini yeniden tanımlıyor. Rockstar Games tarafından yaratılan en büyük, yoğun ve çılgın harita ile karşı karşıya geleceğiz. Nabız gibi atan Vice City'nin neon ışıklı sokaklarında gezinip, tehlikeli bataklıkları, kalabalık plajları ve Leonida eyaletini baştan sona kaplayan gerçekçi banliyöleri göreceğiz.

Hiper gerçekçi evren

Yapımcının “GTA VI evreni hiper gerçekçi olacak” söylemi bir yana, bu dünya yapay zekanın kontrolünde olacak. NPC’ler (oyun karakterleri) gelişmiş yapay zekaya dayalı kendi rutinlerine sahip olacak. En büyük yenilik, oyun içi sosyal ağların entegrasyonunda; cep telefonundan gerçek zamanlı olarak viral videoları izleyeceğiz, Vice City influencer’larını takip edeceğiz ve ağlar aracılığıyla gizli yan görevleri keşfedeceğiz.

12 Kasım'da ön yükleme

GTA 6 şu anda ön siparişte ve Türkiye’de 4.000 TL’den başlayan fiyatla satışa çıktı. Ön sipariş verenler oyunu 12 Kasım'dan itibaren indirebilecek, böylece çıkış gününde doğrudan oyuna başlayabilecek. Dikkat çekici bir nokta olarak, Grand Theft Auto 6'nın fiziksel sürümü disk içermiyor; kutunun içinde sadece indirme kodu çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Yeni GTA 6 oynanış detayları ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: