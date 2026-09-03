Windows 11’de oyuncuları ilgilendiren değişiklik: Oyun performansı düşebilir

Daha fazla bilgisayarda etkinleştirilecek
Microsoft, Windows 11’in Çekirdek Yalıtımı güvenlik özellikleri kapsamında sunulan Bellek Bütünlüğü özelliğini daha fazla cihazda etkinleştirecek. Değişikliğin ekim ayında yayınlanacak Windows kalite güncellemeleri üzerinden uygun cihazlara ulaşması bekleniyor.
Bellek Bütünlüğü, işletim sistemini kötü amaçlı kodlara ve güvenilmeyen sürücülere karşı korumak için çekirdek seviyesinde çalışıyor. Özellik, sistemde yalnızca güvenilir çekirdek modu kodlarının ve sürücülerinin çalışmasına izin veriyor. Bunun için Sanallaştırma Tabanlı Güvenlik (VBS) altyapısından yararlanılıyor.
Microsoft Grup Program Yöneticisi Peter Waxman, uygun cihazlarda yayınlanacak kalite güncellemelerinin Bellek Bütünlüğü korumasını etkinleştireceğini belirtiyor. Özellik daha önce etkinleştirilmemişse gerekli durumlarda VBS de devreye alınacak. Böylece Windows 11’in ek güvenlik yetenekleri varsayılan olarak kullanılabilir hale gelecek.
Eski işlemcilerde FPS kaybı daha fazla olabilir
Performans kaybının boyutu büyük ölçüde kullanılan donanıma bağlı olacak. Güncel işlemcilere sahip sistemlerde etkinin daha sınırlı olması beklenirken eski işlemcilerde bazı oyunlarda kare hızında daha belirgin düşüşler yaşanabilir.
Bu arada eğer Bellek Bütünlüğü'nü daha önce manuel olarak kapattıysanız güncelleme sonrasında otomatik olarak yeniden etkinleştirilmeyecek. Windows 11 bilgisayarında Bellek Bütünlüğü'nün açık olup olmadığını kontrol etmek için Windows arama bölümüne “Çekirdek Yalıtımı” yazmak gerekiyor. Ardından Windows Güvenliği içindeki ilgili bölüme girilerek Bellek Bütünlüğü'nün durumu görülebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: