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    Windows 11’de oyuncuları ilgilendiren değişiklik: Oyun performansı düşebilir

    Microsoft, Windows 11’de Bellek Bütünlüğü’nü daha fazla bilgisayarda otomatik olarak etkinleştirecek. Bu, güvenliği artıracak olsa da özellikle bazı sistemlerde oyun performansını düşürebilir.

    Yeni güncelleme Windows 11’de oyun performansını düşürebilir Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11’in güvenliğini artırmak için çekirdek seviyesinde çalışan Bellek Bütünlüğü özelliğini daha fazla bilgisayarda otomatik olarak etkinleştirmeye hazırlanıyor. Ancak özellik, özellikle eski işlemcilere sahip sistemlerde oyun performansını düşürebilir.

    Daha fazla bilgisayarda etkinleştirilecek

    Microsoft, Windows 11’in Çekirdek Yalıtımı güvenlik özellikleri kapsamında sunulan Bellek Bütünlüğü özelliğini daha fazla cihazda etkinleştirecek. Değişikliğin ekim ayında yayınlanacak Windows kalite güncellemeleri üzerinden uygun cihazlara ulaşması bekleniyor.

    Bellek Bütünlüğü, işletim sistemini kötü amaçlı kodlara ve güvenilmeyen sürücülere karşı korumak için çekirdek seviyesinde çalışıyor. Özellik, sistemde yalnızca güvenilir çekirdek modu kodlarının ve sürücülerinin çalışmasına izin veriyor. Bunun için Sanallaştırma Tabanlı Güvenlik (VBS) altyapısından yararlanılıyor.

    Microsoft Grup Program Yöneticisi Peter Waxman, uygun cihazlarda yayınlanacak kalite güncellemelerinin Bellek Bütünlüğü korumasını etkinleştireceğini belirtiyor. Özellik daha önce etkinleştirilmemişse gerekli durumlarda VBS de devreye alınacak. Böylece Windows 11’in ek güvenlik yetenekleri varsayılan olarak kullanılabilir hale gelecek.

    Eski işlemcilerde FPS kaybı daha fazla olabilir

    Yeni güncelleme Windows 11’de oyun performansını düşürebilir Tam Boyutta Gör
    Bellek Bütünlüğü güvenliği artırırken bunun bir performans karşılığı da bulunuyor. Microsoft daha önce özelliğin bazı bilgisayarlarda oyun performansını etkileyebileceğini kabul etmişti.

    Performans kaybının boyutu büyük ölçüde kullanılan donanıma bağlı olacak. Güncel işlemcilere sahip sistemlerde etkinin daha sınırlı olması beklenirken eski işlemcilerde bazı oyunlarda kare hızında daha belirgin düşüşler yaşanabilir.

    Bu arada eğer Bellek Bütünlüğü'nü daha önce manuel olarak kapattıysanız güncelleme sonrasında otomatik olarak yeniden etkinleştirilmeyecek. Windows 11 bilgisayarında Bellek Bütünlüğü'nün açık olup olmadığını kontrol etmek için Windows arama bölümüne “Çekirdek Yalıtımı” yazmak gerekiyor. Ardından Windows Güvenliği içindeki ilgili bölüme girilerek Bellek Bütünlüğü'nün durumu görülebiliyor.

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